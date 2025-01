SafeGate công bố bộ nhận diện thương hiệu mới

Cũng nhân dịp này, SafeGate đồng thời ra mắt bộ giải pháp, dịch vụ an ninh mạng toàn diện cho tổ chức, doanh nghiệp mang tên SafeGate Office (giải pháp tường lửa thông minh cho tổ chức, doanh nghiệp) và SafeGate Cyber Care (dịch vụ an ninh mạng toàn diện).

Chính thức thành lập tháng 2 năm 2022, Công ty cổ phần An ninh mạng SCS (thương hiệu SafeGate) bởi các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thông tin, Cloud, Big Data, IoT và AI. Với sự dẫn dắt của các nhà sáng lập giàu kinh nghiệm, đội ngũ SafeGate luôn không ngừng nỗ lực sáng tạo, đổi mới để mang đến các giải pháp an ninh mạng thông minh, tin cậy nhất cho khách hàng.

Đến tháng 12/2022, SafeGate chính thức giới thiệu ra thị trường giải pháp SafeGate Family và SafeGate School phục vụ cho nhu cầu quản lý, bảo vệ an toàn trên không gian mạng cho các gia đình và nhà trường. Tính đến nay, SafeGate Family và SafeGate School đã trở thành các giải pháp quản lý, an toàn Internet được hàng chục nghìn gia đình và hàng trăm trường học tin dùng. Các giải pháp SafeGate cũng đã tiếp nhận hơn 140 triệu truy vấn an toàn mỗi ngày, và thực hiện chặn lọc 7 - 9 triệu truy vấn lừa đảo và độc hại mỗi ngày, góp phần bảo vệ an toàn cho hàng triệu người dùng trên môi trường số, đặc biệt là trẻ em.

Được xác định là năm đánh dấu cho bước chuyển mình của SafeGate, với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực an ninh mạng bằng hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện, thông minh và dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Hiện thực tầm nhìn đó, SafeGate đã công bố nhận diện thương hiệu mới, với Logo SafeGate mới và thông điệp:“An toàn cho mọi người” (Safe for everyone). Nhận diện mới không chỉ minh chứng cho tầm nhìn và những nỗ lực của SafeGate mà còn thể hiện định hướng mới của công ty trong xây dựng hệ sinh thái giải pháp, dịch vụ an ninh mạng Make in Vietnam toàn diện và hiệu quả nhất.

Bên cạnh các giải pháp dành cho gia đình và trường học đã được các khách hàng đón nhận, SafeGate cũng đa dạng hóa danh mục giải pháp, dịch vụ để có thể phục vụ nhu cầu của các khách hàng, nhất là khối khách hàng tổ chức, doanh nghiệp. Theo đó, SafeGate sẽ cung cấp 5 lĩnh vực chính gồm: Giải pháp an ninh mạng; Dịch vụ an ninh mạng; Đào tạo; Chữ ký số và Chuyển đổi số. Đây cũng sẽ là hướng đi chính của SafeGate trong những năm tiếp theo.

Chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược mới, ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch kiêm CEO SafeGate cho biết: Sau khi các sản phẩm dành cho gia đình và trường học được đón nhận, từ 2023, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu đưa SafeGate trở thành hệ sinh thái an toàn, an ninh mạng đầy đủ và toàn diện hơn. Nhận diện thương hiệu cùng việc ra mắt các giải pháp - dịch vụ mới là bước đệm vững chắc để chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn cũng như định hướng mới của công ty.

“Chúng tôi vẫn giữ cách tiếp cận chuyển đổi số trong an ninh mạng, đó là phát triển các giải pháp, dịch vụ an toàn và thông minh để an ninh mạng trở nên dễ tiếp cận hơn với tất cả mọi người. Với hướng đi đó, các giải pháp, dịch vụ mới của SafeGate sẽ giữ nguyên DNA thông minh - đơn giản - thuận tiện giúp các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân được bảo vệ an toàn mọi lúc trên không gian số một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí nhất. SafeGate sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp an toàn trong hành trình chuyển đổi số đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ”, ông Ngô Tuấn Anh nói.

Vậy bộ giải pháp, dịch vụ an ninh mạng toàn diện cho tổ chức, doanh nghiệp của SafeGate có gì đặc biệt?

Giải pháp tường lửa thông minh SafeGate Office: là giải pháp tường lửa thông minh được thiết kế dành riêng cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu an toàn thông tin theo cấp độ và nhu cầu quản lý hàng ngày, trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng đang diễn ra liên tiếp tục.

SafeGate Office được phát triển theo mô hình Security as a Service (SECaaS). Hệ thống bao gồm thiết bị Firewall và hệ thống quản lý tập trung qua Cloud, giúp đơn giản hóa việc vận hành, quản trị, đồng thời giảm chi phí triển khai, lắp đặt. Nhờ đó, SafeGate Office có thể triển khai dễ dàng với các doanh nghiệp SME, tổ chức có quy mô vừa và nhỏ (như xã/phường, trường học, bệnh viện, nhà máy….). Đây là bộ giải pháp tường lửa đầy đủ, toàn diện đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các điểm yếu nhất trong hệ thống CNTT hiện nay.

SafeGate Office cũng cung cấp nhóm tính năng hỗ trợ các đơn vị triển khai đáp ứng yêu cầu cấp độ an toàn thông tin theo quy định. Các tính năng nâng cao giúp việc vận hành quản trị được đơn giản như: quản trị đơn giản qua Cloud, các tính năng quản lý nâng cao giải quyết bài toán quản trị mạng trong tổ chức như: kiểm soát ứng dụng được phép dùng, kiểm soát thiết bị được truy cập mạng, quản lý và giám sát băng thông…

Đồng thời, SafeGate sẽ cung cấp ra thị trường 2 phiên bản là Office Standard và Office Pro. Phiên bản SafeGate Office Standard phù hợp cho văn phòng, xã/phường, trường học có quy mô nhỏ; trong khi phiên bản SafeGate Office Pro có nhiều tính năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của các văn phòng có quy mô vừa và lớn, các quận/huyện, trường học lớn, bệnh viện.

SafeGate Cyber Care - Dịch vụ bảo vệ an ninh mạng toàn diện : là mô hình dịch vụ an ninh mạng “trọn gói” dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng bảo vệ và ứng phó với các rủi ro an ninh mạng.

Theo đó, SafeGate Cyber Care cung cấp các gói dịch vụ rà soát, kiểm tra và đánh giá tổng quan đến chuyên sâu các hệ thống trọng yếu của doanh nghiệp để có thể cảnh báo lộ lọt dữ liệu hay các mối nguy về an ninh mạng; Báo cáo đánh giá chi tiết về mức độ an ninh mạng của tổ chức, doanh nghiệp và đề xuất các biện pháp ứng phó cho tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ Cyber Care cũng hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn bảo mật, bảo vệ mọi dữ liệu nhạy cảm của cá nhân, tổ chức. Đồng thời, SafeGate cũng cung cấp các giải pháp kết nối an toàn và sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ các sự cố an ninh mạng 24/7 từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực chiến.

Các gói dịch vụ linh hoạt, tùy chỉnh theo nhu cầu và quy mô doanh nghiệp kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. SafeGate cũng cung cấp kết nối an toàn, chủ động ngăn chặn các kết nối tới các địa chỉ lừa đảo. Chủ động ngăn chặn các kết nối độc hại, bảo vệ tấn công mạng như ransomware, đánh cắp dữ liệu,…