Alibaba Cloud đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ vào ShengShu, một startup đứng sau công cụ tạo video AI Vidu. Đó là một loại trí tuệ nhân tạo khác so với loại trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong chatbot, và là loại trí tuệ nhân tạo cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của robot. Ảnh: Getty.

Alibaba đang đẩy mạnh bước đi chiến lược trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo khi dẫn đầu khoản đầu tư trị giá 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 290 triệu USD) vào startup ShengShu, đơn vị phát triển công cụ tạo video AI Vidu. Động thái này phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển của ngành công nghệ toàn cầu, khi các tập đoàn lớn dần rời khỏi quỹ đạo phụ thuộc vào mô hình ngôn ngữ lớn để hướng tới một thế hệ AI mới có khả năng mô phỏng thế giới thực.

Khác với các hệ thống như ChatGPT vốn chủ yếu được huấn luyện từ dữ liệu văn bản, “mô hình thế giới” mà ShengShu theo đuổi được xây dựng trên nền tảng dữ liệu đa phương thức, bao gồm hình ảnh, video, âm thanh và các tín hiệu vật lý. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp AI hiểu sâu hơn về cách vận hành của thế giới, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa môi trường kỹ thuật số và các ứng dụng trong đời sống thực như robot hay xe tự lái.

Trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng khốc liệt, Vidu nhanh chóng nổi lên như một đối thủ đáng chú ý trên thị trường tạo video bằng trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm từ OpenAI cũng như các nền tảng do ByteDance và Kuaishou phát triển. Không dừng lại ở mảng nội dung số, các mô hình thế giới còn được xem là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hiện thân, nơi AI không chỉ “hiểu” mà còn có thể tương tác và hành động trong môi trường vật lý.

Khoản đầu tư vào ShengShu cũng nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái AI của Alibaba, sau hàng loạt thương vụ gần đây như rót vốn vào các nền tảng tạo mô hình 3D và công cụ kiểm soát video bằng AI, đồng thời phát triển các mô hình mã nguồn mở và hệ thống điều khiển robot. Những bước đi liên tiếp này cho thấy tham vọng của Alibaba trong việc xây dựng một nền tảng AI toàn diện, trải dài từ không gian số đến thế giới thực.

Theo nhận định của Kevin Kelly, để tiến gần hơn tới trí tuệ con người, AI cần hội tụ ba yếu tố gồm khả năng suy luận, hiểu biết về thế giới vật chất và năng lực học hỏi liên tục. Trong khi các mô hình ngôn ngữ lớn đã phần nào giải quyết bài toán tri thức, thì mô hình thế giới được xem là mảnh ghép quan trọng còn thiếu, có thể mở ra bước đột phá giúp AI thực sự “sống” và vận hành trong môi trường thực.

Trong bối cảnh đó, việc Alibaba gia tăng đầu tư cho thấy cuộc cạnh tranh AI đang bước sang giai đoạn mới, nơi trọng tâm không còn dừng lại ở các hệ thống xử lý ngôn ngữ, mà hướng tới những nền tảng có khả năng hiểu, mô phỏng và tương tác với thế giới một cách toàn diện hơn.