Thay thế tem kiểm định trên kính lái ôtô từ năm 2027

Quy định về quản lý kiểm định ô tô tại Việt Nam được cụ thể hóa trong Nghị định 89/2026/NĐ-CP, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình số hóa toàn diện lĩnh vực đăng kiểm và quản lý phương tiện giao thông đường bộ.

Nghị định 89/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/3/2026 (có hiệu lực từ 1/7/2026) quy định toàn diện về hoạt động kiểm định xe cơ giới tại Việt Nam, bao gồm điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định, tổ chức và vận hành cơ sở đăng kiểm, cùng với quy định về niên hạn sử dụng của phương tiện. Theo đó, nghị định đặt ra các điều kiện chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Các tổ chức, doanh nghiệp muốn tham gia lĩnh vực này phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, thiết bị kỹ thuật và nhân lực có chuyên môn. Về tổ chức và hoạt động của các cơ sở đăng kiểm, nghị định quy định rõ cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành và trách nhiệm của từng bộ phận. Các trung tâm đăng kiểm phải hoạt động theo quy trình thống nhất, ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu, bảo đảm công khai, minh bạch kết quả kiểm định. Một nội dung quan trọng khác là quy định về niên hạn sử dụng của xe cơ giới. Nghị định xác định rõ thời gian được phép lưu hành đối với từng loại phương tiện, đặc biệt là xe kinh doanh vận tải, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Khi phương tiện hết niên hạn, chủ xe phải chấm dứt lưu hành hoặc thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định, không được tiếp tục tham gia giao thông.

Bỏ tem kiểm định, chuyển sang quản lý bằng dữ liệu số

Trong nhiều năm, tem kiểm định dán trên kính chắn gió được xem là dấu hiệu nhận biết phương tiện đủ điều kiện lưu thông, thể hiện thông tin về thời hạn và tình trạng kỹ thuật. Tuy nhiên, mô hình quản lý này bộc lộ nhiều hạn chế như dễ bị bong tróc, hư hỏng, thậm chí bị làm giả, gây khó khăn cho công tác kiểm tra và xử lý vi phạm.

Theo quy định mới, toàn bộ thông tin kiểm định của phương tiện sẽ được lưu trữ và quản lý trên hệ thống dữ liệu điện tử tập trung. Lực lượng chức năng không còn phụ thuộc vào việc quan sát tem dán trực tiếp mà có thể tra cứu nhanh chóng thông qua hệ thống kết nối trực tuyến. Cùng với đó, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được lắp đặt trên các tuyến đường sẽ tự động nhận diện biển số, đối chiếu dữ liệu và xác định tình trạng kiểm định của xe trong thời gian thực.

Hệ thống tem kiểm định hiện hành. Ảnh: ST

Việc chuyển đổi này giúp nâng cao hiệu quả giám sát, giảm thiểu gian lận và tăng tính minh bạch trong quản lý phương tiện. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng giảm đáng kể chi phí in ấn tem và giấy tờ, vốn đang tạo áp lực tài chính cho các trung tâm đăng kiểm.

Không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm thủ tục, Nghị định 89/2026 và các dự thảo liên quan còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh, đồng bộ với xu hướng quốc tế. Bộ Xây dựng hiện đang hoàn thiện các quy định nhằm chuẩn hóa khái niệm và phân loại phương tiện, đặc biệt là các dòng xe sử dụng công nghệ mới.

Theo dự thảo, các loại xe thân thiện môi trường được định nghĩa rõ ràng hơn, bao gồm xe thuần điện, xe hybrid và các biến thể như hybrid sạc ngoài hay xe điện mở rộng phạm vi hoạt động. Việc phân loại chi tiết giúp cơ quan quản lý dễ dàng xây dựng chính sách phù hợp, đồng thời tạo điều kiện cho thị trường xe xanh phát triển minh bạch.

Bên cạnh đó, khái niệm phương tiện giao thông thông minh cũng được bổ sung, bao gồm các phương tiện có khả năng vận hành tự động ở cấp độ cao, không cần sự can thiệp trực tiếp của người lái. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam tiếp cận các công nghệ giao thông tiên tiến trong tương lai.

Tác động đến thị trường và hành vi người dùng

Việc bãi bỏ tem kiểm định không chỉ là thay đổi về hình thức quản lý mà còn tác động đến thói quen của người sử dụng phương tiện. Nếu trước đây, tem dán là dấu hiệu trực quan giúp người dân nhận biết tình trạng xe, thì trong mô hình mới, người dùng cần chủ động theo dõi thông tin qua các nền tảng số.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của hệ thống nhắc lịch tự động và dữ liệu kết nối, việc này được đánh giá là thuận tiện hơn, giảm phụ thuộc vào yếu tố thủ công. Đồng thời, việc áp dụng công nghệ cũng góp phần hạn chế các hành vi gian lận như sử dụng tem giả hoặc tem hết hạn.

Việc bãi bỏ tem kiểm định có tác động mạnh đến thói quen của người sử dụng phương tiện. Ảnh: Báo Chính phủ

Mở rộng góc nhìn thị trường, việc chuẩn hóa định nghĩa các dòng xe xanh và thông minh được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường. Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh Việt Nam cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững.

Song song với việc bãi bỏ tem kiểm định, ngành đăng kiểm đã triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định bản điện tử từ tháng 3/2026, thay thế dần bản giấy truyền thống. Điều này giúp người dân hạn chế rủi ro mất mát, hư hỏng giấy tờ, đồng thời giảm thủ tục hành chính khi cần cấp lại.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống quản lý mới cho phép tương tác chủ động với chủ phương tiện. Khi xe sắp đến hạn kiểm định, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo nhắc lịch qua điện thoại, giúp người dân chủ động sắp xếp thời gian và tránh vi phạm do quá hạn. Đây được xem là bước cải tiến quan trọng, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông.

Trong khi đó, lực lượng tuần tra kiểm soát cũng được hỗ trợ đáng kể. Việc kiểm tra không còn phụ thuộc vào thao tác thủ công như dừng xe để quan sát tem, mà thay bằng tra cứu dữ liệu nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian và nhân lực.

Bước tiến trong cải cách hành chính

Có thể thấy, việc bãi bỏ tem kiểm định là một phần trong chiến lược cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành giao thông. Thay vì duy trì các thủ tục truyền thống, cơ quan quản lý đang hướng tới mô hình vận hành dựa trên dữ liệu, tăng tính kết nối và tự động hóa.

Chính sách mới không chỉ giúp tiết kiệm chi phí xã hội mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, phù hợp với xu hướng phát triển của nhiều quốc gia. Khi hệ thống dữ liệu được hoàn thiện và đồng bộ, việc quản lý phương tiện sẽ trở nên chính xác, minh bạch và ít phụ thuộc vào yếu tố con người.

Từ năm 2027, hình ảnh tem kiểm định trên kính ô tô sẽ chính thức trở thành quá khứ. Thay vào đó là một hệ thống quản lý hiện đại, dựa trên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, mở ra giai đoạn mới cho giao thông Việt Nam trong kỷ nguyên số.