Tất tật về LG QNED mà có thể bạn chưa biết

Là thương hiệu TV hàng đầu thế giới với nhiều công nghệ màn hình độc đáo, tiên tiến, nổi bật, có thể kể đến như LCD, LED, OLED và mới đây nhất là QNED.

Khác với OLED, công nghệ QNED, hay còn được gọi là QNED Mini LED được viết tắt từ cụm từ Quantum Nanorod Emitting Diode, có nghĩa là công nghệ dựa trên điốt phát quang nhờ vào chấm lượng tử có kích thước siêu nhỏ.

Công nghệ QNED gồm tấm mini LED, tấm hạt lượng tử và tấm LCD

Thực chất, đây là công nghệ màn hình sử dụng các chấm lượng tử (Quantum Dot) dạng siêu nhỏ NanoCell, kết hợp với hệ thống đèn nền mini LED để mang lại hình ảnh tuyệt đẹp, với màu đen sâu hơn, độ tương phản cao và sắc màu rực rỡ, chính xác hơn.

Công nghệ QNED mang đến những hình ảnh tuyệt đẹp với màu đen sâu hơn, độ tương phản cao

Theo LG, màn hình công nghệ QNED sẽ có tới 30.000 đèn mini LED, tạo ra 2.500 vùng sáng có khả năng tắt bật hoặc tăng giảm độ sáng tùy vào nội dung được hiển thị để mang lại màu đen sâu thẳm và hiệu ứng quầng sáng thấp hơn ngay cả trong những cảnh tối.

So với công nghệ OLED đã có 10 năm tuổi, công nghệ QNED mới được LG phát triển và đưa vào thương mại hóa 3 năm gần đây. Đây cũng là dòng TV cao cấp, chỉ xếp sau OLED ở thời điểm hiện tại.

Theo nhà sản xuất thì công nghệ tấm nền QNED của LG và QLED của Samsung về cơ bản đều sử dụng màn hình LCD với đèn nền LED, cả hai cùng sử dụng công nghệ màn hình chấm lượng tử Quantum Dot để tăng cường khả năng hiển thị màu sắc của từng điểm ảnh trên khung hình. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 công nghệ này chính là QNED sử dụng bóng đèn nền mini LED có kích thước siêu nhỏ, giúp kiểm soát từng vùng sáng tối trên hình ảnh tối ưu hơn.

Công nghệ QNED sử dụng bóng đèn nền mini LED có kích thước siêu nhỏ giúp kiểm soát từng vùng sáng tối

Hoặc so ngay với công nghệ OLED của LG thì OLED không sử dụng màn hình LCD mà sử dụng tấm nền khác với các điốt hữu cơ phát quang hay còn được gọi là Organic Light Emitting Diode. Chính những điốt này có khả năng tự phát sáng và tắt bật độc lập khi có dòng điện đi qua mà không cần đến đèn nền như QNED. Mỗi điốt trên tấm nền OLED có thể tự phát sáng và điều chỉnh độ sáng nên màn hình OLED luôn có độ tương phản cao và sắc đen tuyệt đối.

Do không sử dụng đèn nền nên OLED thường có kích thước khá mỏng và dễ uốn cong hơn. Tuy nhiên, giá thành của TV OLED vì thế cũng cao hơn.

LG OLED không sử dụng màn hình LCD đèn nền LED mà sử dụng tấm nền hoàn toàn khác có các điốt hữu cơ phát quang

Hiện tại, ở thị trường Việt Nam, LG có đến 4 dòng TV QNED khác nhau, với nhiều model và kích cỡ đa dạng để người dùng có thể chọn lựa. Và để “phô diễn” hết sức mạnh công nghệ QNED 2023 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về mẫu TV cao cấp nhất, TV LG QNED86 2023.

LG cho biết, công nghệ QNED sẽ được sử dụng trên các phiên bản TV 86inch nên có đến 30.000 bóng đèn nền mini LED siêu nhỏ với mật độ dày đặc giúp tăng tỉ lệ tương phản lên đến 1.000.000:1 cùng số vùng sáng tối độc lập lên đến 2.500 vùng vô cùng ấn tượng.

Đây là model TV vừa mới được trình diễn tại CES 2023 và cũng đã chính thức ‘cập bến’ thị trường Việt Nam vào trung tuần tháng 4 vừa qua. Mẫu TV sở hữu màn hình độ phân giải 4K, được ứng dụng công nghệ đèn nền MiniLED với 30.000 đèn nền siêu nhỏ, công nghệ chấm lượng tử.

Tương tự dòng TV QNED80 của năm 2022, phiên bản TV LG QNED86 được xem là một đại diện tiêu biểu nhất cho dòng QNED 2023. Mẫu TV này cũng sở hữu thiết kế Essential Slim Design với độ dày chỉ bằng 2/3 so với thế hệ tiền nhiệm.

Chiếc chân đế được thiết kế khéo léo với kiểu dáng tối giản cùng khả năng giấu dây, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như giữ được trọn vẹn vẻ thanh lịch và tinh tế trong kiến trúc nội thất.

TV cũng mang đến 2 cách lắp đặt, để bàn hoặc treo tường, và hoàn toàn có thể phối ghép với bất cứ mẫu loa SoundBar nào để tạo nên một bộ đôi hoàn hảo nhất.

Khi kết hợp với màn hình độ phân giải 4K, khả năng hiển thị hình ảnh của dòng TV này sẽ được cải thiện gấp nhiều lần. Hệ thống MiniLED cung cấp độ sáng màn hình cao đến hơn 1000 nit, tối đa đến 2000 nit mang đến độ nét cao cho các nội dung HDR.

Công nghệ MiniLED kết hợp cùng công nghệ Quantum Dot và NanoCell của LG còn giúp hình ảnh hiển thị với màu sắc ấn tượng và rực rỡ hơn, dải màu có độ tinh khiết cao hơn đem lại những hình ảnh vô cùng sống động.

Bên cạnh đó, độ tương phản trên màn MiniLED cũng được kiểm soát chính xác hơn giúp hình ảnh có chiều sâu hơn hẳn so với màn hình công nghệ LED thông thường. Và khi nó được kết hợp cùng công nghệ làm tối cục bộ Precision Dimming và công nghệ Siêu tương phản, hình ảnh được tái tạo sắc nét và nguyên bản nhất trong khi giảm thiểu tối đa hiệu ứng quầng sáng xung quanh hình ảnh.

Trái tim của dòng TV này đó chính là bộ vi xử lý α7 AI Processor 4K Gen6 tiên tiến, với khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ từ bộ vi xử lý này, TV LG QNED86 2023 có thể mang đến cho người dùng những trải nghiệm hình ảnh vô cùng chân thực mạnh mẽ, tinh chỉnh phù hợp với mọi nhu cầu của bạn từ giải trí đến học tập, làm việc...

Một công nghệ không kém phần quan trọng khác đó chính là AI Picture Wizard có khả năng phân tích 85 triệu phương án cài đặt để tìm ra cách cài đặt hình ảnh tốt nhất, đưa ra các phân tích sở thích màu sắc của người dùng để cung cấp các cài đặt hiển thị đã được cá nhân hóa.

Mẫu TV này còn được đánh giá cao về khả năng đem lại các trải nghiệm âm thanh hoàn hảo nhờ công nghệ AI Sound Pro tái tạo hệ thống âm thanh vòm 3D giả lập chuẩn Dolby. Nhờ đó mà LG QNED86 2023 có thể đem lại trải nghiệm âm thanh liền mạch hơn.

Ngoài ra, bên cạnh việc sử dụng chế độ kết nối không dây WOW Orchestra với loa SoundBar, bạn cũng có thể thưởng thức 3 chế độ âm thanh khác cho trải nghiệm nghe hoàn hảo.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của dòng TV này đó chính là khả năng chơi game không thua kém bất cứ một màn hình gaming nào nhờ tích hợp công nghệ AMD FreeSync Premium giúp nâng cao trải nghiệm chơi game. Đặc biệt khi kết hợp với công nghệ VRR, TV LG QNED86 2023 sẽ cho phép bạn tận hưởng chơi game nhanh, mượt mà với độ trễ thấp hơn.

Để có thể làm được điều này LG đã bắt tay cùng các các thương hiệu Nvidia, GeForce NOW, tích hợp nền tảng trò chơi đám mây để cho phép người dùng có thể chơi một số tựa game phổ biến như Rocket League, Destiny 2, Marvel's Guardians of the Galaxy và Crysis Remastered Trilogy...

Tương tự như các thế hệ TV thông minh của LG, LG QNED86 2023 cũng được sử dụng hệ điều hành webOS 23 với công nghệ ThinQ AI mang đến kho nội dung giải trí đa dạng với nhiều ứng dụng giải trí như Netflix, AppleTV+, Prime Video... và khả năng cá nhân hóa cao nhờ công cụ tạo profile cá nhân hoàn hảo.

Các tính năng thông minh như All New Home sẽ giúp người dùng có những trải nghiệm trực quan hơn, rút ngắn thao tác tìm kiếm và truy cập vào các nội dung yêu thích.

LG cũng tích hợp công nghệ AI Concierge - trợ lý nội dung cá nhân trên các sản phẩm thuộc dòng QNED86 2023 để có thể đưa ra đề xuất các từ khóa có liên quan hoặc theo xu hướng dựa trên lịch sử tìm kiếm đã được nhận dạng giọng nói của chính người dùng, từ đó người dùng có thể nhận được nhiều đề xuất phù hợp hơn.

Chúng ta cũng không nên bỏ qua tính năng MultiView, tính năng xem nhiều màn hình cùng lúc ở nhiều chế độ như: Side by Side, Picture in Picture và Dual Monitor. Với tính năng này, người dùng vừa có thể xem thể thao, xem phim... vừa không bỏ lỡ các tin nhắn hay các cuộc điện thoại video call với người thân, đối tác, bạn bè...

Xin mượn lời ông Ikwan Song, Tổng giám Đốc LG Electronics Việt Nam phát biểu nhân dịp ra mắt dòng TV thế hệ 2023 mới để thay cho lời kết: “Sau hành trình dài kiến tạo nên tiêu chuẩn nghe nhìn mới cho hàng triệu người dùng, LG đã được công nhận là thương hiệu thống lĩnh thị trường OLED trên toàn cầu suốt thập kỷ qua. Thành công này sẽ thúc đẩy LG tiếp tục nỗ lực sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ giải trí, nghe nhìn mới, đó là công nghệ QNED để tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu ở mọi thời đại.”