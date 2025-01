Phát động Chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2024 - Vietnam Grand Sale 2024”

Phát biểu khai mạc Chương trình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, thời gian qua, thương mại, dịch vụ, du lịch của nước ta đã có những phục hồi tích cực; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 545,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.246,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 10 năm nay, cả nước có 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới tăng 26,5% so với tháng trước; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 69,19 tỷ USD, tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột quân sự leo thang ở một số khu vực; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, không đồng đều ở các quốc gia, khu vực. Ở trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lụt gây ra ở nhiều địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại chương trình.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân bày tỏ tin tưởng, với sự hưởng ứng của các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp, đặc biệt là từ hàng chục triệu người tiêu dùng Việt Nam, Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2024 sẽ là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Bộ Công Thương đã đề ra, giúp khai thác tối đa thị trường nội địa đang hồi phục tốt để nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm, góp phần vào việc duy trì sự tăng trưởng ở mức cao của nền kinh tế.

Theo ông Lê Hoàng Tài- Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Chương trình Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2024 - Vietnam Grand Sale 2024 nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, kích cầu tiêu dùng, đa dạng các hình thức mua hàng, khuyến mại, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông góp phần phát triển kinh tế của đất nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 5/1/2024.

Để triển khai thực hiện Chương trình, Bộ Công Thương đã giao cho Cục Xúc tiến thương mại làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước, Văn phòng Bộ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng Cục Quản lý thị trường), Sở Công Thương, các hiệp hội ngành hàng trên cả nước, các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan, các cơ quan, đơn vị truyền thông cùng phát động, thực hiện.

Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2024 - Vietnam Grand Sale 2024 được xây dựng và triển khai trên cơ sở tạo ra một “mùa đặc biệt” trong năm 2024 để tất cả doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam có thể chủ động xây dựng và thực hiện chương trình khuyến mại. Đáng lưu ý, hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại có thể lên đến 100% tùy vào lựa chọn của doanh nghiệp, thay cho việc bị giới hạn ở mức 50% (doanh nghiệp không cần thông qua bất kỳ khâu lựa chọn, xét chọn nào của các cơ quan nhà nước để được tham gia Chương trình).

Cũng theo ông Lê Hoàng Tài, doanh nghiệp theo đó sẽ chủ động xây dựng chương trình khuyến mại với nội dung, hình thức đa dạng, hấp dẫn nhằm đưa đến cho khách hàng, người tiêu dùng nhiều cơ hội tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, giá cả phù hợp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2024 - Vietnam Grand Sale 2024”.

Với hiệu ứng kết nối cung cầu được lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp trên cả nước thông qua hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử, các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp sẽ chủ động phối hợp để triển khai hoạt động khuyến mại kết hợp với hoạt động hội chợ, triển lãm, các sự kiện… tại địa phương để không những thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn góp phần thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, với tinh thần cải cách hành chính theo chủ trương của Chính phủ, từ ngày 1/12/2024, Nghị định số 128/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu lực thi hành đã cắt giảm, đơn giản hóa 6 thủ tục hành chính về khuyến mại; trong đó, thương nhân không phải thực hiện thủ tục hành chính đến Sở Công Thương khi thực hiện khuyến mại giảm giá hoặc tặng quà.

Như vậy, dự kiến có hàng trăm nghìn lượt thủ tục hành chính về khuyến mại được bãi bỏ không phải thực hiện hàng năm, giúp giảm tới hơn 90% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho thương nhân và giảm 90% lượt nộp hồ sơ thủ tục hành chính khuyến mại hàng năm.

Theo Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài, sau 04 năm liên tiếp triển khai (từ năm 2020 đến nay), Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia đã cho thấy được nhiều kết quả khả quan, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng trên cả nước. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 đã thu hút được gần 75.000 chương trình khuyến mại do doanh nghiệp hưởng ứng thực hiện, góp phần đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 12 năm 2023 đạt khoảng 565,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước 11 năm 2023 và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Những kết quả này đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Bộ Công Thương được Chính phủ giao tại các Nghị quyết của Chính phủ về kích cầu tiêu dùng nội địa, kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam, thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu dùng hàng hóa.

Đối với Chương trình năm nay, với sự chuẩn bị kế hoạch từ sớm và sự hưởng ứng đông đảo từ phía các doanh nghiệp, Chương trình sẽ kỳ vọng đạt được nhiều kết quả hơn các năm trước, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế.