Doanh nghiệp số

REE lãi công ty mẹ giảm một nửa, nợ phải trả tăng 2.740 tỷ

Đình Tưởng

Đình Tưởng

12:20 | 01/11/2026
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Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Báo cáo tài chính REE quý III/2026 ghi nhận chi phí dở dang điện gió tăng 2.420 tỷ đồng, còn nguyên giá phần mềm chỉ thêm gần 2 tỷ đồng.
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Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE), phê duyệt ngày 29/10/2026, ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt 3.269,6 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 788 tỷ đồng, tăng 17%.

Báo cáo riêng của công ty mẹ lại đi theo chiều ngược lại. Lợi nhuận sau thuế quý III chỉ còn 159,8 tỷ đồng, giảm 49,59% so với cùng kỳ năm 2025. Cổ tức công ty mẹ nhận về trong quý giảm từ 244,1 tỷ đồng xuống 36,97 tỷ đồng. REE giải trình nguyên nhân nằm ở việc các công ty thành viên chia lợi nhuận về công ty mẹ không cùng thời điểm với năm trước.

Mảng hạ tầng điện tăng lãi nhờ khoản thoái vốn

Theo báo cáo bộ phận, doanh thu mảng hạ tầng điện quý III đạt 1.255,1 tỷ đồng, thấp hơn mức 1.264,3 tỷ đồng của cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế phần công ty mẹ của mảng điện vẫn tăng từ 361,4 tỷ đồng lên 405,7 tỷ đồng. REE nêu phần tăng 44 tỷ đồng chịu ảnh hưởng lớn từ việc ghi nhận thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2.

Khoản đầu tư vào Sử Pán 2 ở mức 170,2 tỷ đồng đầu năm, đến cuối quý không còn trên bảng kê công ty liên kết. Lãi từ bán, thanh lý các khoản đầu tư trong quý đạt 85,96 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần mức 16,84 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm từ 242,6 tỷ đồng xuống 219,7 tỷ đồng, mảng hạ tầng nước giảm lãi từ 91,6 tỷ đồng xuống 86,4 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính REE quý III/2026 đặt cạnh nhau nguyên giá phần mềm 28,3 tỷ đồng và chi phí dở dang điện gió 3.950,5 tỷ đồng. Nguồn BCTC
Thuyết minh báo cáo tài chính REE quý III/2026 đặt cạnh nhau nguyên giá phần mềm 28,3 tỷ đồng và chi phí dở dang điện gió 3.950,5 tỷ đồng. Nguồn BCTC

Chi phí vận hành tăng nhanh hơn doanh thu. Chi phí quản lý doanh nghiệp hợp nhất quý III lên 185,1 tỷ đồng, tăng 47,9%, chi phí bán hàng tăng từ 33,7 tỷ đồng lên 48 tỷ đồng. Chi phí lãi vay hợp nhất tăng từ 179 tỷ đồng lên 192,2 tỷ đồng, dù phần giải trình ghi mảng cơ điện lạnh giảm chi phí lãi vay. Biên lợi nhuận gộp lùi từ 36,7% xuống 33,3%.

Trên bảng cân đối, nợ phải trả tăng từ 15.278 tỷ đồng đầu năm lên 18.018,8 tỷ đồng. Số thuế còn phải nộp Nhà nước tăng từ 307,6 tỷ đồng lên 442 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm 302,5 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ở mức 560,9 tỷ đồng.

Chi phí phải trả tăng từ 705,9 tỷ đồng lên 1.113,1 tỷ đồng, riêng giá vốn cung cấp thiết bị và lắp đặt chiếm 802,1 tỷ đồng. Theo chính sách kế toán REE công bố, doanh nghiệp ghi nhận khoản trích trước không phụ thuộc việc đã nhận hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

Một số thông tin trong thuyết minh chưa thống nhất. Báo cáo riêng ghi giao dịch góp vốn 35,5 tỷ đồng với “Công ty Cổ phần Điện Gió Duyên Hải 2”, trong khi danh mục đầu tư vào công ty con cùng báo cáo liệt kê “Công ty TNHH Điện Gió REE Duyên Hải 2”. Danh sách công ty con hợp nhất ghi hai pháp nhân riêng là Công ty Cổ phần Điện Gió Duyên Hải sở hữu 70% và Công ty TNHH Điện Gió REE Duyên Hải 2 sở hữu 100%.

Hạ tầng số và công nghệ chiếm tỷ trọng rất nhỏ

Ngành nghề đăng ký của REE gồm xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc và lắp đặt hệ thống điện. Trong 11 công ty con nhận vốn trực tiếp từ công ty mẹ, Công ty TNHH REE Digital là đơn vị duy nhất ghi ngành nghề công nghệ. Vốn đầu tư vào REE Digital giữ nguyên 10 tỷ đồng từ đầu năm, khoảng 0,07% tổng 14.924,3 tỷ đồng công ty mẹ đầu tư vào công ty con.

Cùng giai đoạn, công ty mẹ góp thêm 293,5 tỷ đồng vào Điện Gió REE Duyên Hải 2 và 582 tỷ đồng vào Điện Gió REE Duyên Hải 3. Chi phí xây dựng dở dang của dự án nhà máy điện gió trên báo cáo hợp nhất tăng từ 1.530,4 tỷ đồng lên 3.950,5 tỷ đồng.

REE Digital, công ty con duy nhất ghi ngành công nghệ, giữ vốn đầu tư 10 tỷ đồng, Năng lượng REE ở mức 10.500 tỷ đồng. Nguồn BCTC
REE Digital, công ty con duy nhất ghi ngành công nghệ, giữ vốn đầu tư 10 tỷ đồng, Năng lượng REE ở mức 10.500 tỷ đồng. Nguồn BCTC

Tài sản phần mềm ghi nhận quy mô nhỏ hơn nhiều. Nguyên giá phần mềm toàn nhóm công ty tăng từ 26,3 tỷ đồng lên 28,3 tỷ đồng sau chín tháng, phần mua mới đạt 1,71 tỷ đồng. Hao mòn phần mềm cùng kỳ ở mức 3,39 tỷ đồng, kéo giá trị còn lại giảm từ 9,42 tỷ đồng xuống 8,08 tỷ đồng.

Ở công ty mẹ, nguyên giá phần mềm vi tính đứng yên ở 4,86 tỷ đồng, giá trị còn lại giảm từ 3,99 tỷ đồng xuống 3,26 tỷ đồng. Thiết bị văn phòng không phát sinh mua mới, giá trị còn lại giảm từ 422,3 triệu đồng xuống 215,5 triệu đồng.

Một cách lý giải là dòng vốn của REE đang ưu tiên các nhà máy phát điện, nơi khoản vay ngân hàng gắn với quyền thu tiền từ hợp đồng mua bán điện. Thuyết minh vay dài hạn ghi nhiều khoản tín dụng thế chấp bằng tài sản nhà máy điện gió, thủy điện và hệ thống điện mặt trời áp mái.

Cuối quý III/2026, chi phí dở dang của dự án điện gió đạt 3.950,5 tỷ đồng, còn giá trị còn lại của toàn bộ phần mềm trong nhóm công ty dừng ở 8,08 tỷ đồng. Hai con số cùng nằm trong bảng cân đối của một nhóm công ty có tổng tài sản 44.397,6 tỷ đồng và 37 công ty con trải từ cơ điện lạnh, bất động sản đến hạ tầng điện, nước.

báo cáo tài chính REE REE Digital Cơ Điện Lạnh quý III/2026 điện gió REE chuyển đổi số Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cổ phiếu REE REE

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26°C
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22°C
Thứ tư, 04/11/2026 00:00
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Thứ tư, 04/11/2026 03:00
30°C
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28°C
Thứ tư, 04/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 04/11/2026 15:00
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Thứ tư, 04/11/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
30°C
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31°C
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Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
23°C
Hà Giang

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26°C
Thứ tư, 04/11/2026 06:00
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28°C
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23°C
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22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 32°C
mưa nhẹ
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25°C
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29°C
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27°C
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26°C
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25°C
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25°C
Thứ tư, 04/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 04/11/2026 03:00
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Thứ tư, 04/11/2026 06:00
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Thứ tư, 04/11/2026 15:00
26°C
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Thứ tư, 04/11/2026 21:00
25°C
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26°C
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31°C
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25°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 34°C
mây thưa
Thứ ba, 03/11/2026 00:00
26°C
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26°C
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Thứ tư, 04/11/2026 15:00
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Nghệ An

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Thứ tư, 04/11/2026 00:00
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Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,600 137,600
Hà Nội - PNJ 133,600 137,600
Đà Nẵng - PNJ 133,600 137,600
Miền Tây - PNJ 133,600 137,600
Tây Nguyên - PNJ 133,600 137,600
Đông Nam Bộ - PNJ 133,600 137,600
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 13,900
Miếng SJC Nghệ An 13,600 13,900
Miếng SJC Thái Bình 13,600 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 13,800
Trang sức 99.9 13,080 13,680
Trang sức 99.99 13,090 13,690
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 13,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 13,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 1,358
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 1,359
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,298 1,348
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,465 133,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,146 10,126
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,023 91,823
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72,586 82,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,946 78,746
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,567 56,367
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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Cập nhật: 02/11/2026 07:45

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