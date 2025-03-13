CEO của Operation Hope đưa ra cảnh báo về AI

John Hope Bryant, Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Operation HOPE cho biết: Nguy cơ việc làm bị AI loại bỏ sẽ tác động không cân xứng đến những người ”ở dưới đáy xã hội”. Ông kêu gọi các chính phủ đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào việc nâng cao kỹ năng AI cho xã hội, điều mà ông dự đoán sẽ giúp thúc đẩy GDP và nền kinh tế trong dài hạn.

Phát biểu tại sự kiện CONVERGE LIVE ở Singapore ngày 12/3, Bryant đã nêu ra bức tranh không mấy lạc quan về tương lai của những người lao động thiếu kỹ năng trong kỷ nguyên AI. "Các cửa hàng tiện lợi đã biến mất, các cửa hàng tạp hóa đã biến mất... Đây không phải là tương lai. Đây là hiện tại," Bryant nhấn mạnh.

Theo Bryant, nếu bạn chỉ có trình độ trung học phổ thông và vốn quan hệ hạn chế, không có sự hỗ trợ từ chính phủ và khu vực tư nhân trong việc nâng cao kỹ năng về AI, "thế giới sẽ bỏ qua bạn" trong giai đoạn 2025-2030.

Nhà sáng lập Operation HOPE tổ chức phi lợi nhuận chuyên về nâng cao năng lực tài chính và trao quyền kinh tế so sánh sự thay đổi này với cuộc cách mạng ô tô: "Giống như xe ngựa của năm 1850 ở Mỹ... khi ô tô được giới thiệu... trong vòng 10 năm, ngựa đã trở nên lỗi thời."

Đối mặt với khoản nợ quốc gia khổng lồ của Mỹ (hiện ở mức hơn 36,2 nghìn tỷ đô la), Bryant không tin vào chiến lược cắt giảm liên tục. Thay vào đó, ông đề xuất một cách tiếp cận đột phá: mở rộng quy mô nền kinh tế bằng cách đầu tư vào nguồn nhân lực.

"Nếu chúng ta giúp thêm 10-20% những người ở đáy kim tự tháp, những người đang khao khát thành công, đào tạo họ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào họ... thì GDP có thể tăng thêm 3-4% mỗi năm trong vòng 5 đến 10 năm tới," Bryant nhận định.

Ông nhấn mạnh rằng chính phủ nên áp dụng các chính sách thuế nhằm khuyến khích doanh nghiệp triển khai các chương trình học nghề hoặc thực tập, giúp người lao động học cách sử dụng AI. Đồng thời, ông đề xuất đưa các lớp học về tài chính và tinh thần khởi nghiệp vào chương trình giáo dục.

Bryant chỉ ra: “Vấn đề hiện nay là có quá nhiều của cải tập trung vào việc tạo ra thêm tiền và khi tiền có khả năng sinh sôi nhanh hơn lao động, giá trị của lao động ngày càng bị lu mờ.”

Ông cũng lưu ý rằng khoảng cách giai cấp ngày càng lớn, khiến việc thăng tiến của tầng lớp lao động và trung lưu trở nên khó khăn hơn. “Hiện tại, người giàu đang nắm giữ ngày càng nhiều hơn. Đó là thực tế và điều đó không thể duy trì lâu dài.”

Vì vậy, giải pháp bền vững là đầu tư vào tầng lớp lao động, trung lưu và thế hệ trẻ bằng cách tạo ra nhiều cơ hội nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

Bryant cảnh báo rằng nếu không có hành động kịp thời, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. “Xã hội sẽ rơi vào tình trạng mất cân bằng, gián đoạn… Nếu bạn không đưa mọi người đi cùng, họ sẽ chống lại bạn, hoặc tệ hơn nữa. Trong khi đó, thị trường và nền kinh tế không thích sự bất ổn hay xung đột.”

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần vừa phát triển kinh tế, vừa giảm thiểu lãng phí. Chúng ta muốn khuyến khích mọi người trở thành triệu phú, tỷ phú mà không tạo ra tâm lý bài trừ sự giàu có.” Và theo ông, cách tốt nhất để đạt được điều đó chính là “đưa mọi người cùng bước vào tương lai.”