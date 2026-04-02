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Kaspersky khuyến nghị người dùng iPhone cần đặc biệt lưu tâm

Phạm Anh

Phạm Anh

16:14 | 02/04/2026
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Thông báo này vừa được đội ngũ nghiên cứu và phân tích toàn cầu (GReAT) của Kaspersky đưa ra.
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Thông qua quá trình phân tích mã nguồn ở cấp độ chuyên sâu đối với các mã khai thác của Coruna, đội ngũ nghiên cứu đã xác định, bản tập hợp các mã khai thác này, thực chất là phiên bản cập nhật trực tiếp từ khung phần mềm được sử dụng ít nhất một phần trong chiến dịch gián điệp an ninh mạng từng "làm mưa làm gió" mang tên Operation Triangulation.

Kaspersky khuyến nghị người dùng iPhone cần đặc biệt lưu tâm
Coruna là phiên bản kế nhiệm của "sát thủ" gián điệp Operation Triangulation

Các chuyên gia của Kaspersky cũng nhận định mã khai thác mang tên Triangulation và Coruna nhắm vào các lỗ hổng bảo mật bên trong nhân của hệ điều hành (kernel exploit) nhiều khả năng được phát triển bởi cùng một tác giả.

Kết quả phân tích đồng thời cho thấy một trong năm mã khai thác lỗ hổng bảo mật bên trong nhân hệ điều hành của bản tập hợp này chính là phiên bản cập nhật của mã khai thác mà Kaspersky đã phát hiện trong Chiến dịch Operation Triangulation vào năm 2023. Bốn bản còn lại, bao gồm cả hai bản được phát triển sau khi Chiến dịch Triangulation bị phanh phui, đều được xây dựng trên cùng một khung. Sự tương đồng không chỉ dừng lại ở các mã khai thác nhân mà còn thể hiện qua các thành phần khác của Coruna.

Kết quả phân tích giúp Kaspersky khẳng đinh: bộ tập hợp mã khai thác này không phải chỉ bao gồm các mảnh ghép rời rạc, mà là một phiên bản tiến hóa được duy trì và nâng cấp liên tục từ khung gốc.

Kaspersky khuyến nghị người dùng iPhone cần đặc biệt lưu tâm
Đáng chú ý, mã này còn tích hợp một lệnh kiểm tra riêng biệt dành cho iOS 16.5 beta 4

Mã khai thác này tương thích và có thể chạy trên các thiết bị sử dụng bộ vi xử lý A17, M3, M3 Pro và M3 Max của Apple, cũng như các phiên bản iOS cho đến 17.2 mới chỉ được ra mắt vào mùa thu và mùa đông năm 2023. Đáng chú ý, mã này còn tích hợp một lệnh kiểm tra riêng biệt dành cho iOS 16.5 beta 4, đây chính là phiên bản mà Apple tung ra nhằm vá các lỗ hổng mà Kaspersky từng chỉ ra trong báo cáo trước đó.

“Ở thời điểm Coruna mới được công bố, các bằng chứng được công khai chưa đủ cơ sở để kết luận mã khai thác có liên quan đến Triangulation, bởi việc khai thác chung các lỗ hổng chưa đủ để chứng minh chúng được phát triển cùng một tác giả. Tuy nhiên, bức tranh đã thay đổi sau khi chúng tôi trực tiếp phân tích các tệp nhị phân. Coruna không phải là tập hợp đơn thuần các mã khai thác công khai; nó là phiên bản tiến hóa được duy trì và nâng cấp liên tục từ khung gốc của Chiến dịch Operation Triangulation. Việc xuất hiện các cơ chế nhận diện bộ vi xử lý đời mới như M3 hay các phiên bản iOS gần đây cho thấy những kẻ phát triển ban đầu đang ráo riết mở rộng kho mã khai thác nhằm duy trì mức độ tấn công. Từ một công cụ gián điệp tinh vi được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu cụ thể, giờ đây Coruna được sử dụng để tấn công đại trà trên diện rộng.” Ông Boris Larin, chuyên gia nghiên cứu bảo mật cấp cao tại GReAT của Kaspersky, chia sẻ.

Từ kết quả này, Kaspersky khuyến nghị người dùng iPhone cập nhật iOS lên phiên bản mới nhất ngay lập tức. Các lỗ hổng bị Coruna khai thác đã được Apple vá lỗi. Tuy nhiên, những thiết bị chưa cập nhật bản vá lỗi, vẫn đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Bản phân tích kỹ thuật chi tiết hiện đã được đăng trên Securelist.com.

Operation Triangulation là chiến dịch tấn công có chủ đích (APT) quy mô lớn nhắm vào các thiết bị iOS, được công bố lần đầu vào tháng 6 năm 2023. Kaspersky đã phát giác chiến dịch này trong quá trình giám sát lưu lượng mạng Wi-Fi nội bộ của công ty, khi các tác nhân đe dọa nhắm mục tiêu tấn công vào thiết bị iOS của hàng chục nhân viên Kaspersky. Tại đây, các chuyên gia đã xác định được bốn lỗ hổng zero-day bị khai thác, gây ảnh hưởng đến hàng loạt sản phẩm của Apple.

Để không trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công có chủ đích từ các tác nhân đe dọa (dù người dùng đã biết hay chưa), các chuyên gia Kaspersky khuyến nghị người dùng:

Thiết lập hệ thống giám sát tập trung trên toàn bộ hạ tầng bằng Kaspersky SIEM. Giải pháp này giúp bao quát toàn diện các sự kiện an ninh và tối ưu hóa hiệu suất vận hành hệ thống bảo mật của doanh nghiệp.

Cập nhật định kỳ hệ điều hành, ứng dụng và phần mềm bảo mật để kịp thời vá các lỗ hổng đã được công bố.

Trao cho đội ngũ an ninh mạng quyền giám sát chuyên sâu đối với các mối đe dọa nhắm vào tổ chức. Kaspersky Threat Intelligence phiên bản mới nhất cung cấp các thông tin theo ngữ cảnh giá trị trong suốt chu kỳ quản lý sự cố, giúp đội ngũ phản ứng nhanh chóng nhận diện rủi ro.

Nâng cấp kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ an ninh để đối phó với các cuộc tấn công có chủ đích mới nhất thông qua các khóa đào tạo thực chiến Kaspersky Cybersecurity Training.

Để lập hàng rào bảo vệ cuối và năng lực ứng phó sự cố, hãy sử dụng các giải pháp thuộc dòng sản phẩm Kaspersky Next. Với sức mạnh từ các tính năng EDR trọng yếu, quản lý bản vá và bảo mật đám mây, các giải pháp này giúp doanh nghiệp có cái nhìn trực diện về mối đe dọa, từ đó thực hiện điều tra và vô hiệu hóa các cuộc tấn công lẩn khuất mà vẫn tiết kiệm tối đa nguồn lực.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu