Những mối nguy hiểm tiềm ẩn của Wi-Fi công cộng và giải pháp an toàn cho du khách Việt

Theo một nghiên cứu gần đây của Saily, nhà cung cấp dịch vụ eSIM, tới 58% du khách Mỹ thường xuyên sử dụng Wi-Fi công cộng miễn phí khi đi du lịch. Con số này đối với người Việt Nam khi đi du lịch cũng không kém hơn. Mặc dù đây là cách tiện lợi và tiết kiệm để truy cập internet, nhưng nó cũng đặt ra nhiều nguy cơ về an ninh mạng.

Vykintas Maknickas, Trưởng bộ phận chiến lược sản phẩm tại Nord Security, cảnh báo: "Có rất nhiều vấn đề bảo mật liên quan đến Wi-Fi công cộng. Phổ biến nhất là các cuộc tấn công man-in-the-middle, trong đó kẻ xấu có thể chặn giao tiếp giữa thiết bị của bạn và mạng Wi-Fi để theo dõi hoạt động, đánh cắp dữ liệu hoặc cài đặt phần mềm độc hại."

Ảnh minh họa

Ngoài ra, tin tặc còn có thể thiết lập các điểm phát sóng giả mạo hoặc tạo ra "bản sao xấu xa" của mạng Wi-Fi hợp pháp để đánh lừa người dùng kết nối. Khi đó, họ có thể dễ dàng đánh cắp thông tin nhạy cảm như thông tin đăng nhập, số thẻ tín dụng hay dữ liệu cá nhân.

Đáng lo ngại hơn, cuộc khảo sát của Saily cho thấy 42% du khách sử dụng internet công cộng để quản lý tài chính - thực hiện thanh toán và giao dịch ngân hàng. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu thông tin bị đánh cắp.

Để bảo vệ an toàn khi đi du lịch, các chuyên gia khuyến nghị du khách nên hạn chế sử dụng Wi-Fi công cộng, đặc biệt là khi truy cập các thông tin nhạy cảm. Thay vào đó, người dùng nên cân nhắc các giải pháp thay thế an toàn hơn như sử dụng mạng di động hoặc eSIM.

Bên cạnh việc sử dụng các dịch vụ di động an toàn, chuyên gia Maknickas cũng đưa ra một số lời khuyên để bảo vệ an toàn khi buộc phải sử dụng Wi-Fi công cộng:

Tránh truy cập thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng hay thực hiện giao dịch tài chính. Sau khi sử dụng xong, chọn tùy chọn "quên mạng" trên thiết bị để tránh kết nối tự động trong tương lai. Luôn cập nhật phần mềm, hệ điều hành và ứng dụng với các bản vá bảo mật mới nhất. Sử dụng VPN (mạng riêng ảo) để mã hóa kết nối internet, gây khó khăn cho kẻ tấn công trong việc chặn dữ liệu.

Mặc dù Wi-Fi công cộng miễn phí tiện lợi, hấp dẫn, nhưng an toàn thông tin cá nhân mới là điều quan trọng nhất. Du khách Việt nên cân nhắc sử dụng các giải pháp thay thế an toàn hơn như dịch vụ data roaming hoặc eSIM từ các nhà mạng uy tín. Với chi phí hợp lý và độ bao phủ rộng khắp, những dịch vụ này sẽ giúp bạn yên tâm tận hưởng chuyến du lịch mà không phải lo lắng về các mối đe dọa an ninh mạng.

Ảnh: VNPT

Thông tin về các gói data roaming của Viettel, MobiFone và Vinaphone

Hiện nay các nhà mạng lớn tại Việt Nam đã cung cấp nhiều gói cước data roaming quốc tế và dịch vụ eSIM với mức giá hợp lý, giúp du khách Việt yên tâm sử dụng internet khi ở nước ngoài:

Gói cước data roaming VinaPhone

Gói cước 4G data roaming của Vinaphone là một trong những gói cước có mức phí cạnh tranh nhất hiện nay với nhiều lựa chọn về thời gian cũng như lượng data sử dụng. Cụ thể: Gói cước data siêu rẻ và gói cước data không giới hạn. Thời hạn của gói có thể linh hoạt kéo dài từ 3 đến 30 ngày với mức phí chỉ từ 50.000 VND.

Thông tin về giá cước, vùng phủ, và loại hình dịch vụ cung cấp, Quý khách lưu ý tham khảo thông tin mới nhất [TẠI ĐÂY]

Gói cước data roaming Viettel

Gói cước data roaming Viettel áp dụng tại 128 quốc gia/ vùng lãnh thổ: Viettel cung cấp nhiều gói cước data roaming đa dạng phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng tại châu Á, châu Âu và một số châu Lục khác.

Thông tin về giá cước, vùng phủ, và loại hình dịch vụ cung cấp, Quý khách lưu ý tham khảo thông tin mới nhất tại website: https://vietteltelecom.vn/di-dong/chuyen-vung-quoc-te-2 hoặc liên hệ Tổng đài CSKH trước khi sử dụng dịch vụ.

Gói cước data roaming MobiFone

MobiFone đã phủ sóng dịch vụ roaming với hơn 500 nhà mạng thuộc gần 200 quốc gia/vùng lãnh thổ. Giá cước dịch vụ cạnh tranh và có nhiều gói cước ưu đãi cho bạn lựa chọn.

Thông tin về giá cước, vùng phủ, và loại hình dịch vụ cung cấp, Quý khách lưu ý tham khảo thông tin mới nhất [TẠI ĐÂY]