Robot Unitree G1 quỳ xin tiền trên phố Trung Quốc

Robot hình người quỳ xin tiền trên phố gây tranh cãi

Một robot hình người Unitree G1 vừa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi xuất hiện trên đường phố ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc với hành động ít ai ngờ tới. Robot quỳ gối bên vỉa hè, phía trước đặt tấm biển ghi dòng chữ "Không còn tiền để sạc pin" và "Xin hãy giúp thanh toán tiền điện", kèm theo một mã QR để người qua đường chuyển tiền.

Đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng đã thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều người dừng lại quay phim, chụp ảnh, trong khi không ít cư dân mạng tò mò liệu có ai thực sự quét mã để quyên góp cho robot hay không.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là mẫu robot xuất hiện trong video được xác định là Unitree G1, dòng robot hình người thương mại của hãng Unitree Robotics. Robot này có giá khoảng 16.000 USD, tương đương hơn 400 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay, cao hơn giá của nhiều mẫu ô tô cỡ nhỏ trên thị trường.

Quảng bá hay thử nghiệm xã hội?

Đến nay, chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào đứng ra xác nhận mục đích thực sự của màn trình diễn này.

Một số ý kiến cho rằng đây nhiều khả năng là chiến dịch quảng bá nhằm thu hút sự chú ý cho robot hoặc cho một thương hiệu nào đó. Việc sử dụng nội dung hài hước kết hợp mã QR thanh toán vốn là hình thức khá phổ biến tại Trung Quốc, nơi thanh toán số đã trở thành thói quen của phần lớn người dân.

Ở chiều ngược lại, nhiều người nhận định đây có thể là một thử nghiệm xã hội nhằm quan sát cách con người phản ứng khi đối diện với một cỗ máy biết thể hiện trạng thái "khó khăn". Dù robot không có cảm xúc thực sự, hình ảnh quỳ gối cùng lời nhắn xin hỗ trợ vẫn tạo ra sự đồng cảm ở một bộ phận người xem.

Nếu đây là một thử nghiệm, kết quả cho thấy robot không còn chỉ là thiết bị tự động thực hiện nhiệm vụ mà đang dần trở thành công cụ tương tác xã hội, có khả năng thu hút sự chú ý và tác động đến hành vi của con người.

Robot ngày càng hiện diện trong đời sống

Sự việc cũng phản ánh xu hướng robot hình người đang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều ngoài môi trường nhà máy. Các doanh nghiệp công nghệ liên tục thử nghiệm robot tại trung tâm thương mại, triển lãm, sự kiện và nhiều không gian công cộng nhằm giới thiệu khả năng di chuyển, giao tiếp cũng như tương tác với con người.

Cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, robot không chỉ thực hiện các tác vụ cơ học mà còn được thiết kế để tạo ra trải nghiệm giao tiếp gần gũi hơn. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ và quảng cáo, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về giới hạn trong việc sử dụng robot để tác động đến tâm lý hoặc hành vi của người dùng.

Cho đến khi chủ nhân của màn trình diễn lên tiếng, câu chuyện về robot Unitree G1 quỳ xin tiền vẫn sẽ là chủ đề thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù là một chiến dịch truyền thông hay một thử nghiệm xã hội, đoạn video đã cho thấy robot hình người đang bước vào giai đoạn mới, nơi chúng không chỉ thực hiện công việc mà còn trở thành một phần của các hoạt động giao tiếp trong đời sống hằng ngày.