Chứng khoán châu Á giảm điểm vì lo ngại xung đột Iran

Thị trường chứng khoán châu Á sáng 2/6 đồng loạt suy giảm khi nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro địa chính trị từ Trung Đông. Những phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tiến trình đàm phán với Iran khiến tâm lý phòng thủ gia tăng trên nhiều sàn giao dịch trong khu vực.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,32%, còn Topix mất 1,14%. Thị trường Hàn Quốc chịu áp lực bán mạnh hơn khi Kospi giảm 1,92%, trong khi Kosdaq lao dốc 3,13% do nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa nhỏ bị chốt lời mạnh.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,71%. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc và Hong Kong giữ được trạng thái ổn định hơn. Chỉ số Hang Seng tăng nhẹ 0,13%, còn CSI 300 tăng 0,1%.

Diễn biến này xuất hiện sau khi ông Trump tuyên bố không còn quá quan tâm tới khả năng các cuộc đàm phán với Iran có thể đổ vỡ. Trả lời phỏng vấn CNBC, ông cho rằng tiến trình đối thoại đã trở nên “nhàm chán” và chưa nhận được tín hiệu chính thức nào từ Tehran về việc chấm dứt thương lượng.

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Tuyên bố của Nhà Trắng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ Iran áp dụng biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu. Nhà đầu tư lo ngại bất kỳ động thái leo thang nào tại khu vực này đều có thể đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Áp lực địa chính trị cũng khiến hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ quay đầu giảm. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,2%, Nasdaq 100 giảm 0,3%, còn Dow Jones mất khoảng 122 điểm trước giờ giao dịch.

Dù vậy, phố Wall vẫn vừa trải qua một phiên lập đỉnh lịch sử nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ. Chỉ số S&P 500 tăng 0,26% lên 7.599,96 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,42% lên 27.086,81 điểm, còn Dow Jones tăng 46,42 điểm.

Động lực lớn nhất đến từ NVIDIA sau khi doanh nghiệp này công bố dòng chip mới dành cho máy tính cá nhân sử dụng trí tuệ nhân tạo. Giới đầu tư tiếp tục đặt cược vào xu hướng mở rộng hạ tầng AI toàn cầu, bất chấp rủi ro địa chính trị leo thang.

Diễn biến trái chiều giữa phố Wall và thị trường châu Á cho thấy dòng tiền toàn cầu đang bước vào giai đoạn nhạy cảm. Nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào tăng trưởng công nghệ, nhưng đồng thời phải đối mặt với nguy cơ lạm phát năng lượng quay trở lại nếu xung đột Trung Đông kéo dài.

Theo giới phân tích, nếu eo biển Hormuz xuất hiện nguy cơ gián đoạn vận tải thực sự, giá dầu có thể bật tăng mạnh trong ngắn hạn. Điều này sẽ tạo áp lực lên lãi suất, chi phí logistics và triển vọng phục hồi kinh tế tại nhiều quốc gia châu Á vốn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng.