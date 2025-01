Ngân hàng MB chào bán 73 triệu cổ phiếu cho Viettel và SCIC, nâng vốn lên 52.800 tỷ đồng

Theo chi tiết, MB sẽ chào bán 43 triệu cổ phiếu cho Viettel và 30 triệu cổ phiếu cho SCIC, với giá chào bán là 15.959 đồng/cổ phiếu. Giá này được xác định theo giá trị sổ sách trên 1 cổ phiếu dựa trên báo cáo tài chính riêng cho kỳ 8 tháng kết thúc vào ngày 31/8/2023, được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Số cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong khoảng 5 năm, và thời gian thực hiện kế hoạch dự kiến trong quý 1/2024.

Nếu kế hoạch này thành công, vốn điều lệ của MB sẽ tăng từ 52.140,8 tỷ đồng lên 52.870,8 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của Viettel và SCIC tại MB cũng sẽ tăng lên, tương ứng là 14,756% và 9,862% vốn điều lệ.

Số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu sẽ được MB sử dụng để bổ sung vốn đầu tư, nâng cao năng lực và mở rộng quy mô kinh doanh.

Kế hoạch này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của MB thông qua, và sẽ giúp ngân hàng tận dụng lợi thế huy động vốn từ đối tác chiến lược và các công ty con. Trong bối cảnh này, CTCP Chứng khoán Vietcap đã kỳ vọng rằng MB sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ hạn mức tăng trưởng tín dụng ưu đãi và dự kiến tăng trưởng tín dụng trung bình đạt 18% trong giai đoạn 2023-2028, theo báo cáo phát hành tháng 11/2023.

Trước đó, có thông tin SIC đã quyết định hủy bỏ kế hoạch mua vào 1,4 triệu cổ phiếu MBB thay vào đó là bán tới 3 triệu cổ phiếu.

Vào tháng 12/2023, Công ty TNHH MTV SCIC (SIC), công ty con của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), đăng ký mua thêm 1,4 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB).

SIC giao dịch với mục đích đầu tư từ ngày 27/12/2023 đến ngày 25/01/2024, thông qua phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, SIC sẽ tăng tỷ lệ sở hữu MBB từ 0,058% lên 0,084%. Tuy nhiên, điều bất ngờ là SIC vừa thông báo hủy bỏ kế hoạch do điều kiện thị trường.

Thay vào đó, SIC đã đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu MBB (tỷ lệ sở hữu 0,058%) từ ngày 17/1 đến ngày 15/2 thông qua phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Ước tính tỷ lệ sở hữu hiện tại của Tập đoàn SCIC tại MBB là khoảng 9,4%.

Nhận định về MBB, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng, mặc dù dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận so với các ngân hàng thương mại cổ phần, song tốc độ gia tăng nợ xấu của MBB cũng nhanh hơn trong quý 3/2023. Tỷ lệ nợ xấu tăng thêm 50bps so với quý trước lên mức 1,9%, trong đó tỷ trọng nợ nhóm 3 và nhóm 4 có mức tăng mạnh nhất (lần lượt 56% và 37% so quý trước).

Với tốc độ gia tăng của nợ xấu, MBB cũng đã tích cực trích lập trong quý này, chi phí tín dụng tăng 50% so cùng kỳ và 20% so quý trước. Dù vậy, tỷ lệ bao phủ nợ xấu vẫn giảm về 122%, nhưng vẫn nằm trong nhóm ngân hàng có tỷ lệ bao phủ cao nhất hệ thống.

Điểm tích cực trong chất lượng tài sản của quý 3 là tỷ trọng nợ nhóm 2 trên tổng dư nợ đã giảm về 2,97% từ mức 3,56% của quý trước. KBSV kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sẽ được kiểm soát tốt hơn trong các quý tới khi dòng tiền của khách hàng được cải thiện để hoàn thành nghĩa vụ nợ vay trong bối cảnh nền kinh tế ấm lên.