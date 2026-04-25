Từ sân khấu đến bệnh viện, nghệ sĩ viola Nguyệt Thu khởi động dự án âm nhạc 'Save The World'

“Save The World” là chuỗi sự kiện nghệ thuật kéo dài 3 ngày, sử dụng ngôn ngữ âm nhạc kết nối con người và tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam trong dòng chảy đương đại.

Đây là dự án nghệ thuật của nghệ sĩ viola Nguyệt Thu được ấp ủ từ lâu nhằm lan tỏa thông điệp chân thành từ trái tim, thúc đẩy hành trình chữa lãnh trong cuộc sống.

Nghệ sĩ viola Nguyệt Thu chia sẻ tại sự kiện.

Trước khi “Save The World” được công bố, nghệ sĩ viola Nguyệt Thu đã có một buổi diễn mộc mạc nhưng đầy chân thành tại hành lang bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Nghệ sĩ xuất hiện giản dị trong trang phục bệnh nhân, lặng lẽ kéo đàn giữa không gian vốn đầy lo âu và áp lực. Không ánh đèn sân khấu, không khán giả hàn lâm, chỉ có tiếng viola vang lên từ trái tim chân thành và những người bệnh lo âu mệt mỏi, những y bác sỹ tất bật vì sức khỏe con người.

Khoảnh khắc ấy đã chạm đến trái tim hàng triệu người, trở thành hiện tượng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và chia sẻ của hàng chục triệu lượt người. Sau khoảnh khắc ấy, Nguyệt thu đã khắc sâu quan điểm “âm nhạc là ngôn ngữ giao tiếp chân thành nhất của con người”, và nghệ sĩ quyết tâm thực dự án “Save The World” hướng tới chữa lành bằng âm nhạc và cảm xúc.

Nghệ sĩ viola Nguyệt Thu cho biết, “Save The World” là một hệ sinh tái nghệ thuật hướng tới mục tiêu đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua một lăng kính mới: chữa lành bằng âm nhạc và cảm xúc.

Giai đoạn đầu “Save The World” đặt mục tiêu quy tụ 100 nghệ sĩ cùng các chuyên gia quốc tế sản xuất hơn 300 tác phẩm âm nhạc và nghệ thuật số; khai thác chiều sâu di sản của 54 dân tộc Việt Nam. Điểm đặc biệt của dự án nằm ở mô hình hợp tác (collaboration) chưa từng có, đó là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ đương đại với nghệ nhân di sản như Quan họ, Hát then, Đàn tính…

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 24 đến 26/4 tại Hà Nội, “Save The World” chính thức được ra mắt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Nguyệt Thu. Bên cạnh việc công bố dự án, nghệ sĩ Nguyệt Thu còn gặp gỡ giao lưu báo chí, gặp mặt các nghệ sĩ tham gia dự án “Save The World” và tổ chức show nghệ thuật “Save The World” trong hai ngày 25 và 26/4 tại không gian nghệ thuật Công viên Thống Nhất. Đây là một chiến dịch quy mô lớn với mục tiêu quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời lan tỏa thông điệp chữa lành thông qua âm nhạc và nghệ thuật.

Với vai trò là người khởi xướng, nghệ sĩ Nguyệt Thu không chỉ theo đuổi nghệ thuật mà còn nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn, đưa Việt Nam trở thành điểm đến chữa lành của thế giới. “Việt Nam không chỉ sở hữu lịch sử và văn hóa phong phú mà còn là một đất nước bình an, nơi con người có thể tìm thấy sự cân bằng và tái tạo năng lượng tinh thần” - nghệ sĩ Nguyệt Thu chia sẻ.

Thông qua âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội, dự án hướng tới quảng bá văn hóa Việt Nam và lan tỏa thông điệp chữa lành trong cộng đồng.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu cho biết thêm, “Save The World” không dừng lại ở biểu diễn, mà sẽ mở rộng sang giáo dục học đường (âm nhạc & cảm xúc); du lịch trải nghiệm chữa lành; nội dung số toàn cầu. “Mục tiêu tham vọng của tôi là đón đầu xu hướng “Kinh tế chữa lành” - nơi sức khoẻ tinh thần trở thành ưu tiên hàng đầu trong xã hội hiện đại” - nghệ sĩ Nguyệt Thu cho biết.

Một điểm nhấn nữa của “Save The World” là dự án nằm trong hệ sinh thái âm nhạc trị liệu Pneuma, nơi nội dung nghệ thuật trở thành cầu nối giữa con người với, sẽ được lan toả tới hơn 10 triệu người theo dõi trên toàn thế giới.

Thông qua Pneuma, các tác phẩm của Nguyệt Thu và hơn 100 nghệ sĩ đồng hành sẽ tiếp cận hàng triệu khán giả, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng dựa trên sự thấu hiểu, sẻ chia và tôn trọng. Mỗi lượt nghe nhạc, mỗi tấm vé tham gia sự kiện đều đóng góp trực tiếp vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân khó khăn và hững người chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh.