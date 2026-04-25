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Từ sân khấu đến bệnh viện, nghệ sĩ viola Nguyệt Thu khởi động dự án âm nhạc 'Save The World'

Thiên Phúc

Thiên Phúc

13:37 | 25/04/2026
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Thông qua âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội, dự án hướng tới quảng bá văn hóa Việt Nam và lan tỏa thông điệp chữa lành trong cộng đồng.
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“Save The World” là chuỗi sự kiện nghệ thuật kéo dài 3 ngày, sử dụng ngôn ngữ âm nhạc kết nối con người và tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam trong dòng chảy đương đại.

Đây là dự án nghệ thuật của nghệ sĩ viola Nguyệt Thu được ấp ủ từ lâu nhằm lan tỏa thông điệp chân thành từ trái tim, thúc đẩy hành trình chữa lãnh trong cuộc sống.

Hành trình chữa lành bằng âm nhạc cùng nghệ sĩ Viola quốc tế Nguyệt Thu
Nghệ sĩ viola Nguyệt Thu chia sẻ tại sự kiện.

Trước khi “Save The World” được công bố, nghệ sĩ viola Nguyệt Thu đã có một buổi diễn mộc mạc nhưng đầy chân thành tại hành lang bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Nghệ sĩ xuất hiện giản dị trong trang phục bệnh nhân, lặng lẽ kéo đàn giữa không gian vốn đầy lo âu và áp lực. Không ánh đèn sân khấu, không khán giả hàn lâm, chỉ có tiếng viola vang lên từ trái tim chân thành và những người bệnh lo âu mệt mỏi, những y bác sỹ tất bật vì sức khỏe con người.

Khoảnh khắc ấy đã chạm đến trái tim hàng triệu người, trở thành hiện tượng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và chia sẻ của hàng chục triệu lượt người. Sau khoảnh khắc ấy, Nguyệt thu đã khắc sâu quan điểm “âm nhạc là ngôn ngữ giao tiếp chân thành nhất của con người”, và nghệ sĩ quyết tâm thực dự án “Save The World” hướng tới chữa lành bằng âm nhạc và cảm xúc.

Nghệ sĩ viola Nguyệt Thu cho biết, “Save The World” là một hệ sinh tái nghệ thuật hướng tới mục tiêu đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua một lăng kính mới: chữa lành bằng âm nhạc và cảm xúc.

Hành trình chữa lành bằng âm nhạc cùng nghệ sĩ Viola quốc tế Nguyệt Thu

Giai đoạn đầu “Save The World” đặt mục tiêu quy tụ 100 nghệ sĩ cùng các chuyên gia quốc tế sản xuất hơn 300 tác phẩm âm nhạc và nghệ thuật số; khai thác chiều sâu di sản của 54 dân tộc Việt Nam. Điểm đặc biệt của dự án nằm ở mô hình hợp tác (collaboration) chưa từng có, đó là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ đương đại với nghệ nhân di sản như Quan họ, Hát then, Đàn tính…

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 24 đến 26/4 tại Hà Nội, “Save The World” chính thức được ra mắt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Nguyệt Thu. Bên cạnh việc công bố dự án, nghệ sĩ Nguyệt Thu còn gặp gỡ giao lưu báo chí, gặp mặt các nghệ sĩ tham gia dự án “Save The World” và tổ chức show nghệ thuật “Save The World” trong hai ngày 25 và 26/4 tại không gian nghệ thuật Công viên Thống Nhất. Đây là một chiến dịch quy mô lớn với mục tiêu quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời lan tỏa thông điệp chữa lành thông qua âm nhạc và nghệ thuật.

Với vai trò là người khởi xướng, nghệ sĩ Nguyệt Thu không chỉ theo đuổi nghệ thuật mà còn nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn, đưa Việt Nam trở thành điểm đến chữa lành của thế giới. “Việt Nam không chỉ sở hữu lịch sử và văn hóa phong phú mà còn là một đất nước bình an, nơi con người có thể tìm thấy sự cân bằng và tái tạo năng lượng tinh thần” - nghệ sĩ Nguyệt Thu chia sẻ.

Hành trình chữa lành bằng âm nhạc cùng nghệ sĩ Viola quốc tế Nguyệt Thu
Thông qua âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội, dự án hướng tới quảng bá văn hóa Việt Nam và lan tỏa thông điệp chữa lành trong cộng đồng.

Nghệ sĩ Nguyệt Thu cho biết thêm, “Save The World” không dừng lại ở biểu diễn, mà sẽ mở rộng sang giáo dục học đường (âm nhạc & cảm xúc); du lịch trải nghiệm chữa lành; nội dung số toàn cầu. “Mục tiêu tham vọng của tôi là đón đầu xu hướng “Kinh tế chữa lành” - nơi sức khoẻ tinh thần trở thành ưu tiên hàng đầu trong xã hội hiện đại” - nghệ sĩ Nguyệt Thu cho biết.

Một điểm nhấn nữa của “Save The World” là dự án nằm trong hệ sinh thái âm nhạc trị liệu Pneuma, nơi nội dung nghệ thuật trở thành cầu nối giữa con người với, sẽ được lan toả tới hơn 10 triệu người theo dõi trên toàn thế giới.

Thông qua Pneuma, các tác phẩm của Nguyệt Thu và hơn 100 nghệ sĩ đồng hành sẽ tiếp cận hàng triệu khán giả, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng dựa trên sự thấu hiểu, sẻ chia và tôn trọng. Mỗi lượt nghe nhạc, mỗi tấm vé tham gia sự kiện đều đóng góp trực tiếp vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân khó khăn và hững người chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh.

dự án âm nhạc “Save The World” Nghệ sĩ Nguyệt Thu

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

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JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

Công nghệ số

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Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

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Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Khoa học

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

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Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
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Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

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ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

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