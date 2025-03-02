Thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tại Hội nghị, ông Phạm Tân Tuyến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố Nghị định số 35/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Báo Nông nghiệp và Môi trường; Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh Khương Trung)

Nghị định số 35/2025/NĐ-CP quy định 45 nhóm nhiệm vụ, trong đó có 19 nhóm nhiệm vụ chung và 26 nhóm nhiệm vụ quản lý chuyên ngành thuộc chức năng của Bộ. Về cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Nghị định số 35 gồm 30 đơn vị trực thuộc. Trong đó có 26 là các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 4 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy và các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.