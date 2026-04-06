Xiaomi Fan Festival 2026, cơ hội sở hữu sản phẩm Xiaomi giá rẻ chính thức bắt đầu

Với chủ đề “Sống thông minh, chuẩn phong cách”, Xiaomi Fan Festival năm nay tiếp tục truyền cảm hứng về hệ sinh thái “Human x Car x Home”, hướng đến việc mang lại trải nghiệm sống thông minh liền mạch, tiện nghi và cá nhân hóa hơn cho người dùng.

“Xiaomi Fan Festival 2026 là dịp để Xiaomi lan tỏa tinh thần sống thông minh theo cách gần gũi, thiết thực và giàu cảm hứng. Với tầm nhìn ‘Human x Car x Home’, mỗi sản phẩm được định hình như một mảnh ghép, góp phần kiến tạo lối sống hiện đại, tiện nghi và mang dấu ấn riêng cho mỗi cá nhân và mỗi gia đình.” Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ.

Cụ thể, đến với Xiaomi Fan Festival 2026 khách hàng sẽ có nhiều hình thức để tiếp cận với những sản phẩm trong hệ sinh thái Xiaomi, từ giảm giá trực tiếp, coupon, flash sale và quà tặng theo giá trị đơn hàng. Chương trình được triển khai xuyên suốt từ ngày 06/4 đến 30/4/2026 trên các kênh phân phối chính hãng như website mi.com, các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada và hệ thống Xiaomi Store trên toàn quốc.

Ở ngành hàng smartphone và máy tính bảng, khách hàng có thể tận hưởng coupon giảm giá 15% tối đa 2.500.000 đồng, flash sale giá hấp dẫn, chương trình đổi điểm thành viên lấy voucher tối đa 1.000.000 đồng (trên Mi.com). Ví dụ khách hàng mua POCO X8 Pro Series sẽ nhận ưu đãi đến 2.000.000 đồng, voucher 700.000 đồng và tặng ngay Xiaomi Sound Party (2.990.000 đồng). Riêng khách mua POCO X8 Pro Max trước ngày 17/4 sẽ nhận ưu đãi đến 1.500.000 đồng cùng cơ hội sở hữu POCO Pad M1 chỉ từ 60% giá niêm yết đối với khách mua POCO X8 Pro trước ngày 17/04.

Hay khách hàng mua POCO M8 Series nhận ưu đãi lên đến 1.000.000 đồng, tùy phiên bản. Ví dụ POCO F8 Pro nhận ưu đãi đến 2.000.000 đồng, áp dụng thêm coupon giảm giá 15%, chỉ còn 13.591.500 đồng.

Khách có nhu cầu mua sắm Xiaomi 17 Series sẽ nhận ưu đãi đến 4.000.000 đồng, tùy phiên bản. Hay mua Xiaomi 15T Series cũng sẽ nhận ưu đãi đến 2.000.000 đồng, áp dụng flash sale giảm thêm đến 15% giá khuyến mãi.

Ở dòng REDMI Note 15 Series khách hàng cũng sẽ nhận ưu đãi đến 700.000 đồng, tùy phiên bản.

Với Xiaomi Pad 8 Series khách hàng cũng sẽ nhận ưu đãi đến 2.000.000 đồng, tặng kèm cover, tùy phiên bản.

Mua REDMI Pad 2 Series cũng sẽ được flash sale giảm đến 900.000 đồng, tặng kèm cover, tùy phiên bản.

Ở ngành hàng AIoT, khách hàng có thể tận hưởng coupon giảm giá 10% tối đa 1.000.000 đồng, flash sale giá hấp dẫn, chương trình đổi điểm thành viên lấy voucher tối đa 1.000.000 đồng (trên Mi.com) với loạt ưu đãi nổi bật:

Điều hòa không khí Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter 5-Star (phiên bản 1.0 HP và 1.5 HP) nhận ưu đãi 2.900.000 đồng, đồng thời áp dụng flash sale giảm đến 3.500.000 đồng và coupon giảm thêm 10%, chỉ từ 7.371.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mua sản phẩm trước 21/4 còn được tặng thêm máy hút bụi giường nệm Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner trị giá 1.190.000 đồng.

Mua máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg và Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L sẽ được áp dụng đồng thời ưu đãi giảm giá và chương trình flash sale đến 2.000.000 đồng, coupon giảm thêm 10%, lần lượt chỉ còn từ 8.991.000 đồng và 12.990.000 đồng. Khách hàng mua các thiết bị trước 21/4 còn được tặng thêm Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner trị giá 1.190.000 đồng.

Hay mua Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series và Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series: sẽ được áp dụng flash sale giảm đến 4.000.000 đồng, và chương trình coupon giảm thêm 10%, chỉ từ 9.990.000 đồng.

Ngoài ra, khách hàng có nhu cầu mua sắm đồng hồ thông minh Xiaomi Watch 5 cũng sẽ có thể tận dụng flash sale giảm đến 2.000.000 đồng, áp dụng coupon giảm thêm 10%, chỉ còn 7.191.000 đồng. Hay sạc dự phòng Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W và Xiaomi Tag (bộ 4 thiết bị) ưu đãi giảm giá hoặc flash sale đến 600.000 đồng, áp dụng coupon giảm thêm 10% chỉ còn lần lượt từ 891.000 đồng và 981.000 đồng.

Đáng chú ý, tại Mi.com, trong thời gian diễn ra Xiaomi Fan Festival 2026 khách hàng cũng có cơ hội nhận được quà tặng trị giá đến 2.990.000 đồng. Cụ thể, khách hàng có đơn hàng từ 8.000.000 đồng sẽ được tặng ngay pin sạc dự phòng Xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated Cable) trị giá 1.090.000 đồng; từ 11.000.000 đồng sẽ được tặng loa Xiaomi Soundbar Pro 2.0 và từ 13.000.000 đồng sẽ được tặng ngay máy lọc không khí Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite.

Tất cả các sản phẩm trong hệ sinh thái Xiaomi đều có chương trình giảm giá hấp dẫn nhân dịp Xiaomi Fan Festival 2026

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, Xiaomi Fan Festival 2026 còn triển khai nhiều hoạt động tương tác dành cho cộng đồng người dùng trên toàn cầu. Nổi bật nhất là chương trình #SmartLivingMadeYours, diễn ra trực tuyến từ ngày 06/4 đến ngày 20/4/2026.

Thông qua hoạt động này, người dùng có thể nhận các phần quà hấp dẫn khi chia sẻ cách hệ sinh thái sản phẩm Xiaomi hỗ trợ họ trong cuộc sống hằng ngày, đồng thời đóng góp những ý tưởng cho thiết bị công nghệ tương lai trên các nền tảng mạng xã hội và Xiaomi Community.

Chi tiết về Xiaomi Fan Festival 2026 và các chương trình ưu đãi, xem thêm tại đây.