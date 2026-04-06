Điện tử tiêu dùng

Xiaomi Fan Festival 2026, cơ hội sở hữu sản phẩm Xiaomi giá rẻ chính thức bắt đầu

Anh Thái

Anh Thái

13:42 | 06/04/2026
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Cụ thể, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 06/4 đến ngày 30/4/2026 với loạt ưu đãi trên nhiều danh mục sản phẩm, từ smartphone, thiết bị đeo đến TV và giải pháp gia dụng thông minh, đồng thời kết hợp các hoạt động tri ân người dùng.
Xiaomi Fan Festival: Tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn Xiaomi Fan Festival 2024 chính thức khởi động
Xiaomi Fan Festival 2026, cơ hội sở hữu sản phẩm Xiaomi giá rẻ chính thức bắt đầu
Xiaomi Fan Festival 2026, cơ hội sở hữu sản phẩm Xiaomi giá rẻ chính thức bắt đầu

Với chủ đề “Sống thông minh, chuẩn phong cách”, Xiaomi Fan Festival năm nay tiếp tục truyền cảm hứng về hệ sinh thái “Human x Car x Home”, hướng đến việc mang lại trải nghiệm sống thông minh liền mạch, tiện nghi và cá nhân hóa hơn cho người dùng.

“Xiaomi Fan Festival 2026 là dịp để Xiaomi lan tỏa tinh thần sống thông minh theo cách gần gũi, thiết thực và giàu cảm hứng. Với tầm nhìn ‘Human x Car x Home’, mỗi sản phẩm được định hình như một mảnh ghép, góp phần kiến tạo lối sống hiện đại, tiện nghi và mang dấu ấn riêng cho mỗi cá nhân và mỗi gia đình.” Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ.

Cụ thể, đến với Xiaomi Fan Festival 2026 khách hàng sẽ có nhiều hình thức để tiếp cận với những sản phẩm trong hệ sinh thái Xiaomi, từ giảm giá trực tiếp, coupon, flash sale và quà tặng theo giá trị đơn hàng. Chương trình được triển khai xuyên suốt từ ngày 06/4 đến 30/4/2026 trên các kênh phân phối chính hãng như website mi.com, các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada và hệ thống Xiaomi Store trên toàn quốc.

Ở ngành hàng smartphone và máy tính bảng, khách hàng có thể tận hưởng coupon giảm giá 15% tối đa 2.500.000 đồng, flash sale giá hấp dẫn, chương trình đổi điểm thành viên lấy voucher tối đa 1.000.000 đồng (trên Mi.com). Ví dụ khách hàng mua POCO X8 Pro Series sẽ nhận ưu đãi đến 2.000.000 đồng, voucher 700.000 đồng và tặng ngay Xiaomi Sound Party (2.990.000 đồng). Riêng khách mua POCO X8 Pro Max trước ngày 17/4 sẽ nhận ưu đãi đến 1.500.000 đồng cùng cơ hội sở hữu POCO Pad M1 chỉ từ 60% giá niêm yết đối với khách mua POCO X8 Pro trước ngày 17/04.

Hay khách hàng mua POCO M8 Series nhận ưu đãi lên đến 1.000.000 đồng, tùy phiên bản. Ví dụ POCO F8 Pro nhận ưu đãi đến 2.000.000 đồng, áp dụng thêm coupon giảm giá 15%, chỉ còn 13.591.500 đồng.

Khách có nhu cầu mua sắm Xiaomi 17 Series sẽ nhận ưu đãi đến 4.000.000 đồng, tùy phiên bản. Hay mua Xiaomi 15T Series cũng sẽ nhận ưu đãi đến 2.000.000 đồng, áp dụng flash sale giảm thêm đến 15% giá khuyến mãi.

Ở dòng REDMI Note 15 Series khách hàng cũng sẽ nhận ưu đãi đến 700.000 đồng, tùy phiên bản.

Với Xiaomi Pad 8 Series khách hàng cũng sẽ nhận ưu đãi đến 2.000.000 đồng, tặng kèm cover, tùy phiên bản.

Mua REDMI Pad 2 Series cũng sẽ được flash sale giảm đến 900.000 đồng, tặng kèm cover, tùy phiên bản.

Ở ngành hàng AIoT, khách hàng có thể tận hưởng coupon giảm giá 10% tối đa 1.000.000 đồng, flash sale giá hấp dẫn, chương trình đổi điểm thành viên lấy voucher tối đa 1.000.000 đồng (trên Mi.com) với loạt ưu đãi nổi bật:

Điều hòa không khí Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter 5-Star (phiên bản 1.0 HP và 1.5 HP) nhận ưu đãi 2.900.000 đồng, đồng thời áp dụng flash sale giảm đến 3.500.000 đồng và coupon giảm thêm 10%, chỉ từ 7.371.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mua sản phẩm trước 21/4 còn được tặng thêm máy hút bụi giường nệm Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner trị giá 1.190.000 đồng.

Mua máy giặt sấy Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg và Tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L sẽ được áp dụng đồng thời ưu đãi giảm giá và chương trình flash sale đến 2.000.000 đồng, coupon giảm thêm 10%, lần lượt chỉ còn từ 8.991.000 đồng và 12.990.000 đồng. Khách hàng mua các thiết bị trước 21/4 còn được tặng thêm Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner trị giá 1.190.000 đồng.

Hay mua Xiaomi TV S Mini LED 2026 Series và Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 Series: sẽ được áp dụng flash sale giảm đến 4.000.000 đồng, và chương trình coupon giảm thêm 10%, chỉ từ 9.990.000 đồng.

Ngoài ra, khách hàng có nhu cầu mua sắm đồng hồ thông minh Xiaomi Watch 5 cũng sẽ có thể tận dụng flash sale giảm đến 2.000.000 đồng, áp dụng coupon giảm thêm 10%, chỉ còn 7.191.000 đồng. Hay sạc dự phòng Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W và Xiaomi Tag (bộ 4 thiết bị) ưu đãi giảm giá hoặc flash sale đến 600.000 đồng, áp dụng coupon giảm thêm 10% chỉ còn lần lượt từ 891.000 đồng và 981.000 đồng.

Đáng chú ý, tại Mi.com, trong thời gian diễn ra Xiaomi Fan Festival 2026 khách hàng cũng có cơ hội nhận được quà tặng trị giá đến 2.990.000 đồng. Cụ thể, khách hàng có đơn hàng từ 8.000.000 đồng sẽ được tặng ngay pin sạc dự phòng Xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated Cable) trị giá 1.090.000 đồng; từ 11.000.000 đồng sẽ được tặng loa Xiaomi Soundbar Pro 2.0 và từ 13.000.000 đồng sẽ được tặng ngay máy lọc không khí Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite.

Xiaomi Fan Festival 2026, cơ hội sở hữu sản phẩm Xiaomi giá rẻ chính thức bắt đầu
Tất cả các sản phẩm trong hệ sinh thái Xiaomi đều có chương trình giảm giá hấp dẫn nhân dịp Xiaomi Fan Festival 2026

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, Xiaomi Fan Festival 2026 còn triển khai nhiều hoạt động tương tác dành cho cộng đồng người dùng trên toàn cầu. Nổi bật nhất là chương trình #SmartLivingMadeYours, diễn ra trực tuyến từ ngày 06/4 đến ngày 20/4/2026.

Thông qua hoạt động này, người dùng có thể nhận các phần quà hấp dẫn khi chia sẻ cách hệ sinh thái sản phẩm Xiaomi hỗ trợ họ trong cuộc sống hằng ngày, đồng thời đóng góp những ý tưởng cho thiết bị công nghệ tương lai trên các nền tảng mạng xã hội và Xiaomi Community.

Chi tiết về Xiaomi Fan Festival 2026 và các chương trình ưu đãi, xem thêm tại đây.

Có thể bạn chưa biết?

Xiaomi Fan Festival ra đời từ năm 2012, và đã phát triển thành sự kiện thường niên với quy mô toàn cầu, đã và đang diễn ra trên hơn 50 quốc gia và khu vực. Đây không chỉ là dịp tri ân người dùng, mà còn là cơ hội để Xiaomi kết nối cộng đồng và giới thiệu những đổi mới công nghệ, hướng đến trải nghiệm thông minh, liền mạch và nâng cao chất lượng sống trong kỷ nguyên số.
Xiaomi hệ sinh thái Xiaomi Xiaomi Fan Festival Xiaomi Fan Festival 2026 Tri ân khách hàng Mifan

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45
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Cập nhật: 28/09/2026 07:45

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Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu