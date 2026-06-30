Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026.

Ngày 30/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề "Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội", thu hút sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự kiện đánh dấu bước chuyển trong chiến lược phát triển của địa phương, từ khai thác tiềm năng sẵn có sang chủ động kiến tạo môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư của tỉnh, thể hiện quyết tâm chuyển từ khai thác tiềm năng sang chủ động kiến tạo môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, đồng hành cùng doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung cho biết địa phương đang triển khai chiến lược phát triển theo định hướng "một trục - hai vùng - ba trụ cột - bốn khâu đột phá", hướng tới phát huy tối đa lợi thế về năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp và dược liệu.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Lai Châu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm.

Điểm nhấn trong chính sách thu hút đầu tư là cơ chế "Luồng xanh" dành cho các dự án ưu tiên ngoài ngân sách, với cam kết rút ngắn tối thiểu 70% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư theo quy định. Đồng thời, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

Tại hội nghị, tỉnh Lai Châu đã trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 nhà đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 27.700 tỷ đồng.

Cùng với đó, 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) với tổng vốn cam kết hơn 172.000 tỷ đồng cũng được ký kết, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp dược, phát triển dược liệu và các ngành kinh tế xanh.

Phát triển nhanh nhưng phải bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá Lai Châu có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế, đồng thời sở hữu nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, văn hóa và kết nối khu vực Tây Bắc với ASEAN.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo Phó Thủ tướng, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh cùng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua đã tạo nền tảng để Lai Châu bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Đặc biệt, việc trao các quyết định đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác lần này là minh chứng rõ nét cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cùng thực hiện phương châm: "Đã cam kết là phải làm, đã đầu tư là phải hiệu quả, đã phát triển là phải bền vững."

Theo Phó Thủ tướng, Lai Châu còn nhiều dư địa phát triển trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghiệp dược, phát triển dược liệu và sâm Lai Châu, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nông nghiệp và lâm nghiệp. Tuy nhiên, thu hút đầu tư phải gắn với phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

"Đầu tư vào Lai Châu không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp mà còn phải gắn với trách nhiệm xã hội, tạo sinh kế cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ gìn một vùng đất xanh cho các thế hệ tương lai", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tạo động lực mới cho vùng Tây Bắc

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai dự án hiệu quả.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phối hợp tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng chiến lược, nhất là thúc đẩy tiến độ tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu và hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên nhằm tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển cho Lai Châu và toàn khu vực Tây Bắc.

Khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành cùng địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng tin tưởng thông điệp "Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội" sẽ sớm được hiện thực hóa thông qua các dự án đầu tư hiệu quả, góp phần đưa Lai Châu trở thành điểm đến đầu tư xanh, hiện đại và phát triển bền vững của vùng Tây Bắc.