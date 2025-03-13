Đình Duệ Tú là di tích lịch sử văn hóa thuộc phường Quan Hoa. Đình tọa lạc trên một khu đất phía Bắc giáp với với chùa Duệ Tú (tên chữ là Quảng Khai tự), phía nam giáp trường Đại học Thủ Đô Hà Nội.

Lễ hội truyền thống và kỷ niệm 10 năm khôi phục đình Duệ Tú

Đình Duệ Tú được xây dựng vào thời Lê Trung Hưng (1533 - 1788), một vùng đất gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta, là nơi đặt ngai và bài vị thờ 2 vị thần đã có công lớn bảo vệ đất nước là Cao Sơn đại vương và Chu lý đại vương. Để ghi nhớ công ơn của hai vị Thành hoàng có ân với nhân dân, đình Duệ Tú duy trì hai ngày lễ của hai vị thần, đó là ngày: 12/2 Âm lịch - ngày hóa của Cao Sơn đại vương và ngày 15/8 Âm lịch - ngày hóa của Chu Lý đại vương.

Một số nghi lễ tại lễ hội đình Duệ Tú

Đình Duệ Tú tuy không còn giữ được dáng vẻ kiến trúc của ngày đầu khởi dựng nhưng đây là một di tích lịch sử văn hóa, là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh của dân làng, giáo dục tinh thần yêu quê hương cho các thế hệ hiện sinh. Trải qua thời gian, di tích đã hội tụ được những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ sâu sắc. Ngôi đình là một kiến trúc của cộng đồng làng xã mang yếu tố tâm linh.

Trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cùng với những nguyên nhân khác, sau gần 70 năm vắng bóng đình làng, năm 2015 được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp cùng với sự cố gắng không biết mệt mỏi của toàn dân, đình Duệ Tú đã được UBND quận đầu tư, khởi công phục dụng. Mùa Xuân năm 2016 toàn dân Duệ Tú vui mừng, phấn khởi tổ chức khánh thành đình Duê Tú và lễ rước Thánh hồi cung.

Đình Duệ Tú được xây dựng vào thời Lê Trung Hưng (1533 - 1788), thờ 2 vị thần đã có công lớn bảo vệ đất nước là Cao Sơn đại vương và Chu lý đại vương

Năm 2019 nhân dân Duệ Tú lại vinh dự được tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố. Giờ đây tiếng trống Đình Duệ Tú lại rền vang trong các ngày lễ hội và trong các hoạt động văn hóa tâm linh của nhân dân.

Để bảo tồn và phát huy những giá trị về lich sử, kiến trúc nghệ thuật cũng như biết ơn, truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha ông đi trước, mỗi người dân phường Quan Hoa đều nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tôn tạo và tu sửa di tích giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.