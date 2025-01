Toyota ra mắt 2 mẫu xe ý tưởng bZ Series

Thị trường Trung Quốc đại lục đang dẫn đầu thế giới về xe chạy điện, bởi vậy đây được coi là “chiến địa nóng hổi” của xe chạy điện. Ngay trong ngày khai mạc triển lãm xe hơi quốc tế Auto Shanghai 2023, Toyota Motor Corporation (Toyota) đã ra mắt hai mẫu xe ý tưởng BEV gồm: bZ Sport Crossover Concept và bZ FlexSpace Concept. Dòng Toyota bZ được phát triển như một thương hiệu dành riêng cho BEV, sau 2 mẫu tiên phong này, Toyota dự kiến sẽ lần lượt cho ra mắt đủ con số 10 mẫu cho tới năm 2026.

bZ Sport Crossover Concept là một mẫu BEV crossover với kiểu dáng năng động và khác biệt, được Toyota và BYD TOYOTA EV TECHNOLOGY CO., LTD (BTET) kết hợp với FAW Toyota Motor Co., Ltd., và Toyota Motor Engineering & Manufacturing (China) Co., Ltd. (TMEC) cùng phát triển. Mẫu xe sẽ được sản xuất và bán bởi FAW Toyota Motor. Khái niệm của mô hình này là "Khởi động lại" - kết hợp ý tưởng thay đổi tốc độ ngay khi bạn ngồi vào xe.

Thiết kế mới nhằm thỏa mãn nhóm khách hàng trẻ tuổi, hay còn gọi là Thế hệ Z. Đặc biệt, bZ Sport Crossover Concept sau khi đến tay khách hàng vẫn tiếp tục được bổ sung các chức năng, bao gồm các tính năng thông minh như hỗ trợ lái và đỗ xe tự động, để chủ nhân có thể liên tục tận hưởng một chiếc xe hiện đại nhất bằng cả năm giác quan.

Trong khi đó, bZ FlexSpace Concept là một BEV loại SUV dành cho gia đình, tập trung vào tính tiện ích. Mẫu xe được đồng phát triển bởi Toyota, Công ty TNHH Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC), GAC Toyota Motor Co., Ltd. và TMEC, và được lên kế hoạch sản xuất và bán bởi GAC Toyota Motor. Khái niệm của mô hình này là "Ngôi nhà ấm cúng", nhằm tạo ra một không gian mà các gia đình có thể sử dụng một cách an toàn, thoải mái và tự do với sự an tâm.



Khái niệm bZ FlexSpace mang đến không gian cabin rộng rãi, dễ sử dụng, an toàn tiên tiến, phạm vi hành trình đáng tin cậy cũng như nhiều chức năng thông minh khác nhau. Quá trình phát triển đang diễn ra để tạo ra một chiếc xe lý tưởng cho gia đình, bạn bè và các cặp đôi để cuộc sống hàng ngày trở nên thú vị hơn.

Được biết, Toyota đang đẩy nhanh việc mở rộng dòng sản phẩm BEV của mình cùng với các đối tác địa phương để cung cấp các sản phẩm có nhiều giá trị hơn, nhằm thu hút khách hàng Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ.

Dòng Toyota bZ dựa trên nền tảng dành riêng cho BEV, được Toyota thiết lập bốn giá trị mục tiêu gồm: You & Others “Bạn và những người khác” mang mang đến một lối sống mới và cơ hội dành thời gian quý báu cho gia đình và bạn bè, bên cạnh một cabin thoải mái; You & Your Car (Bạn và Xe của bạn) mang đến niềm vui lái xe độc đáo của BEV và sự phấn khích trước những khả năng được mong đợi; You & Environment (Bạn và Môi trường) Toyota bZ sẽ không chỉ giảm CO2 và các khí thải khác mà còn đóng góp tích cực cho môi trường; You & Society (Bạn và Xã hội) Toyota bZ tạo ra một xã hội an toàn hơn, nơi mọi người được hưởng sự an tâm hơn.