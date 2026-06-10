Lễ trao giải có sự tham dự của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải; cùng đông đảo nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí và hội nhà báo khu vực Nam Bộ.

Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Giải Báo chí khu vực Nam Bộ lần thứ I năm 2026 được Hội Nhà báo Việt Nam phát động với mục tiêu nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền về tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch; phản ánh sinh động đời sống nhân dân; đồng thời cổ vũ các phong trào thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương, đất nước.

Đây là giải báo chí khu vực đầu tiên được tổ chức sau khi Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện chủ trương hợp nhất các giải báo chí khu vực, nhằm tinh gọn tổ chức, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Giải đã thu hút hơn 250 tác phẩm tham dự ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Ở loại hình báo in và báo điện tử, giải Nhất được trao cho loạt bài “Liêm chính số: Nền hành chính vì dân” của nhóm tác giả Phan Thị Kim Ngân, Lê Thúy Hà, Trần Thị Ngân Triều và Nguyễn Hoàng Hải thuộc Báo và Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai.

Ở loại hình phát thanh và truyền hình, giải Nhất được trao cho loạt phóng sự “Hồi sinh sự sống từ những trái tim nhân ái” của nhóm tác giả Lâm Thị Kim Thoa, Bùi Tấn Vũ, Ngô Gia Quý và Đỗ Thị Hiền Vương thuộc Báo và Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long.

Lễ trao Giải Báo chí khu vực Nam Bộ lần thứ I năm 2026 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026). Sự kiện là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm ghi nhận, động viên và tôn vinh các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên có những tác phẩm chất lượng cao phản ánh toàn diện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhận định, Giải Báo chí khu vực Nam Bộ lần thứ I năm 2026 là một trong những hoạt động quan trọng hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời góp phần kết nối đội ngũ những người làm báo trong khu vực sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (bìa phải) và ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh (bìa trái) trao giải nhất cho nhóm tác giả ở loại hình phát thanh - truyền hình.

Ông cho biết, đây là giải báo chí đầu tiên mang tính liên kết vùng, được triển khai trên phạm vi toàn khu vực Nam Bộ. Giải thể hiện tinh thần chủ động đổi mới trong hoạt động hội, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Đây cũng là minh chứng sinh động cho vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong việc lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, tốt đẹp hơn”.

Khẳng định tinh thần tận tụy, bản lĩnh sáng tạo của những người làm công tác hội

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Tổng Biên tập Báo Nhân dân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh ghi nhận và biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cũng như vai trò cầu nối xuất sắc của Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh trong việc tổ chức Lễ trao giải. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lê Quốc Minh đồng thời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh đã tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh trật tự để Lễ trao giải được diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lê Quốc Minh nhận định, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn tác nghiệp của các nhà báo, phóng viên tại Nam Bộ trở nên rất rộng lớn, trải dài từ Đồng Nai, Tây Ninh xuống tận Cà Mau, từ biên giới Tây Nam ra các cửa biển. Có những phóng viên phải di chuyển hàng trăm cây số, vượt sông, băng rừng, đến những vùng sâu, vùng xa, để có được một bài viết chân thực. Điều kiện tác nghiệp còn nhiều gian nan, vất vả. Nghề báo vốn đã không dễ dàng, nay lại càng thêm thử thách. Trong khi đó, nguồn lực của nhiều cơ quan báo chí địa phương, nhất là sau hợp nhất, còn hạn chế. Chính vì vậy, sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ đối với người làm báo, các cơ quan báo chí và tổ chức Hội Nhà báo của các địa phương như tỉnh Tây Ninh là vô cùng quý báu.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lê Quốc Minh mong muốn, trong thời gian tới, Tây Ninh và các tỉnh, thành phố trong khu vực sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thiết thực hơn nữa, từ nơi ăn, chốn ở cho phóng viên thường trú, hỗ trợ thông tin, cơ chế thuận lợi khi tác nghiệp, và cả những chính sách động viên, khích lệ kịp thời cho những nhà báo dấn thân.

“Với tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao, Ban tổ chức đã vượt qua nhiều khó khăn, áp lực về thời gian để mang đến một lễ trao giải trang trọng, chuyên nghiệp và giàu ý nghĩa. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần tận tụy, bản lĩnh và sáng tạo của những người làm công tác Hội trong giai đoạn mới” Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lê Quốc Minh chia sẻ.