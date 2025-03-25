Theo báo cáo InfoBrief của IDC, thực hiện với sự hỗ trợ từ Mastercard, hầu hết doanh nghiệp đều đang đối mặt với bài toán giữ chân khách hàng khi các mô hình ưu đãi truyền thống trở nên kém hấp dẫn. Báo cáo dự báo đến năm 2027, 30% doanh nghiệp châu Á sẽ chuyển trọng tâm từ cung cấp trải nghiệm sang tối đa hóa giá trị mang lại cho khách hàng. Thị trường game toàn cầu dự kiến đạt 226 tỷ USD vào năm 2025, riêng khu vực châu Á đóng góp hơn 56% mức tăng trưởng này. Các doanh nghiệp có cơ hội tích hợp game vào chương trình khách hàng thân thiết để tạo sự gắn kết sâu sắc hơn và tiếp cận cộng đồng game thủ.

Thông thường, các chương trình khách hàng thân thiết thường dựa vào ưu đãi ngắn hạn và hệ thống tích điểm cứng nhắc, khiến khách hàng khó có sự kết nối lâu dài. Trong khi đó, người tiêu dùng ngày nay mong đợi những phần thưởng mang tính cá nhân hóa, mang tính trải nghiệm, điều mà ngành game có thể đáp ứng tự nhiên. Khi ngành game tiếp tục mở rộng, các thương hiệu có thể tận dụng cơ hội hiếm có này để khai thác tiềm năng của thị trường tiền tệ trong game, qua đó giữ chân khách hàng hiệu quả hơn.

Ngành game giúp định hình lại chương trình khách hàng thân thiết

Mastercard Gamer Exchange là giải pháp đầu tiên trên thị trường cho phép người dùng chuyển đổi điểm thưởng chưa sử dụng từ dịch vụ ngân hàng, bán lẻ và hàng không thành tín dụng game trên gần 4.000 tựa game phổ biến nhất thế giới. Nền tảng này hỗ trợ việc quy đổi từng phần điểm thưởng nhỏ, giúp khách hàng không cần tích lũy số điểm lớn mới có thể sử dụng, đồng thời mở ra những hướng đi hoàn toàn mới để giữ chân khách hàng trong nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.

“Mastercard Gamer Exchange ra đời vào năm 2021 nhằm thu hẹp khoảng cách giữa tài sản số và giá trị thực tế, giúp game thủ linh hoạt sử dụng điểm thưởng, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp khai thác thị trường game đang phát triển mạnh mẽ. Tại Mastercard, chúng tôi luôn hướng đến việc kết nối con người với niềm đam mê của họ—dù là thể thao, nghệ thuật, âm nhạc hay gaming. Mastercard Gamer Exchange, nền tảng đầu tiên trên thế giới cho phép chuyển đổi điểm thưởng thành tín dụng game, được hình thành với tầm nhìn đưa mọi người đến gần hơn với đam mê game bằng cách liên kết chương trình khách hàng thân thiết của các đối tác với cộng đồng game toàn cầu.” Bà Kaveri Khullar, Phó Chủ tịch Cấp cao, Tiếp thị Người tiêu dùng & Tài trợ, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Mastercard, chia sẻ.

Báo cáo InfoBrief đưa ra ba bước quan trọng giúp doanh nghiệp triển khai chương trình khách hàng thân thiết tích hợp yếu tố game một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí:

Triển khai các sáng kiến nhằm tối đa hóa giá trị cho người dùng: Đơn giản hóa quy trình tham gia chương trình, linh hoạt trong cách quy đổi điểm thưởng để khách hàng có thể sử dụng theo ý muốn.

Phối hợp với các đối tác có kinh nghiệm: Chọn nhà cung cấp có chuyên môn trong việc tích hợp hệ thống game và chương trình khách hàng thân thiết để đảm bảo quản lý hiệu quả điểm thưởng và tiền tệ trong game trên nhiều nền tảng.

Tích hợp liền mạch và bảo mật cao: Lựa chọn giải pháp có API plug-and-play để triển khai nhanh chóng, kết nối với hệ thống khách hàng, theo dõi phần thưởng theo thời gian thực và đảm bảo tính ổn định nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân đồng thời hỗ trợ sự phát triển của thị trường game.

Tìm hiểu sâu hơn về cách ngành game có thể thúc đẩy các chương trình khách hàng thân thiết tại đây. Hoặc truy cập Mastercard Gamer Exchange để khám phá thêm về giải pháp đột phá này.