Ngành công nghiệp game thế giới: Tăng trưởng chậm trong 2024, kỳ vọng bùng nổ vào 2025

Các nhà phân tích kỳ vọng Nintendo sẽ phát hành người kế nhiệm cho console Switch thành công của họ trong năm tài chính 2025. Nguồn: Guillaume Payen | Sopa Images | Lightrocket | Getty Images

Ngành công nghiệp game thế giới đang phải đối mặt với một năm tăng trưởng chậm chạp trong 2024. Theo báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Newzoo, tốc độ tăng trưởng dự kiến chỉ đạt 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với dự báo 2,8% đưa ra hồi tháng 1. Tổng doanh thu ước tính đạt 187,7 tỷ đô la, giảm nhẹ so với con số 189,3 tỷ đô la dự báo trước đó.

Doanh số console yếu kéo tụt tăng trưởng ngành game

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là doanh số bán các thiết bị chơi game (console) yếu. Cụ thể, doanh thu từ trò chơi console dự kiến sẽ giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này được minh chứng qua báo cáo của Sony, cho biết họ chỉ bán được 2,4 triệu chiếc PlayStation 5 trong quý tài chính đầu tiên, giảm mạnh so với con số 3,3 triệu chiếc cùng kỳ năm trước.

Sự sụt giảm này có thể được lý giải bởi nhiều yếu tố. Đầu tiên, thị trường console đang bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ sản phẩm hiện tại. Người tiêu dùng có xu hướng chờ đợi thế hệ console mới thay vì mua các mẫu hiện tại. Thứ hai, tình hình kinh tế khó khăn toàn cầu cũng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng, đặc biệt là với các sản phẩm giải trí có giá trị cao như console.

Mỹ và Trung Quốc chiếm gần một nửa chi tiêu toàn cầu

Mặc dù vậy, Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai thị trường lớn nhất, chiếm gần một nửa tổng chi tiêu toàn cầu cho game trong năm 2024. Cụ thể, Mỹ dự kiến tạo ra 47 tỷ đô la doanh số, trong khi Trung Quốc đóng góp 45 tỷ đô la.

Sự thống trị của hai thị trường này không phải là điều bất ngờ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều có dân số đông, thu nhập bình quân đầu người cao, và cơ sở hạ tầng công nghệ phát triển. Đặc biệt, cả hai quốc gia đều có nền văn hóa game phát triển mạnh mẽ, với nhiều người chơi sẵn sàng chi tiêu cho sở thích của mình.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng sự phụ thuộc quá lớn vào hai thị trường này có thể tạo ra rủi ro cho ngành công nghiệp game toàn cầu. Bất kỳ biến động kinh tế hay chính sách nào từ Mỹ hoặc Trung Quốc đều có thể tác động mạnh đến toàn ngành.

Kỳ vọng bùng nổ vào năm 2025

Mặc dù năm 2024 có thể là một năm khó khăn, nhưng triển vọng của ngành công nghiệp game được dự đoán sẽ sáng sủa hơn vào năm 2025. Michiel Buijsman, chuyên gia phân tích thị trường trò chơi chính của Newzoo, cho biết tăng trưởng trong thị trường console "có thể sẽ trở lại mạnh mẽ" vào năm sau.

Điều này được kỳ vọng nhờ vào hai yếu tố chính. Thứ nhất là sự ra đời của console kế nhiệm Nintendo Switch. Chủ tịch Nintendo Shuntaro Furukawa đã xác nhận rằng công ty dự kiến sẽ công bố ra mắt console Switch tiếp theo trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025. Với sự thành công vang dội của Nintendo Switch, phiên bản kế nhiệm được kỳ vọng sẽ tạo ra một làn sóng mua sắm mới trong thị trường console.

Yếu tố thứ hai là sự ra mắt của tựa game được mong đợi cao Grand Theft Auto VI. Rockstar Games, công ty con của Take-Two, đã cam kết sẽ phát hành game này vào mùa thu năm 2025. Với sự thành công vượt trội của các phần trước, GTA VI được dự đoán sẽ là một bom tấn, không chỉ thúc đẩy doanh số bán game mà còn có thể kéo theo sự gia tăng trong việc mua sắm console để trải nghiệm game này.

Làn sóng sa thải và thách thức của các nhà phát triển game

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp game cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức khác. Từ đầu năm 2023 đến nay, làn sóng sa thải đã lan rộng trong ngành, với hàng nghìn nhân viên bị cắt giảm tại các công ty lớn như Microsoft, Sony, Unity, Twitch và Discord.

Sự việc này phản ánh một thực tế rằng ngành công nghiệp game đang trải qua quá trình tái cơ cấu và tối ưu hóa chi phí. Sau giai đoạn bùng nổ trong thời kỳ đại dịch Covid-19, nhiều công ty game đã mở rộng quá nhanh và giờ đây buộc phải điều chỉnh để phù hợp với tình hình thị trường mới.

Các nhà phát triển game cũng đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh giữa mô hình free-to-play và các game cao cấp. Mô hình free-to-play đã chứng minh được sự thành công với nhiều tựa game phổ biến, nhưng cũng tạo ra thách thức trong việc tạo ra doanh thu bền vững. Trong khi đó, các game cao cấp vẫn có chỗ đứng riêng nhưng đòi hỏi đầu tư lớn và rủi ro cao hơn.

Việc ứng dụng AI trong quá trình phát triển, tiếp thị và vận hành game đang trở thành một xu hướng không thể bỏ qua. Mặc dù AI mang lại nhiều lợi ích như tối ưu hóa quy trình, tạo ra nội dung phong phú hơn, nhưng nó cũng đặt ra những thách thức về đạo đức và việc làm trong ngành.

Mặc dù năm 2024 có thể là một năm khó khăn đối với ngành công nghiệp game thế giới, nhưng các chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng trong tương lai, đặc biệt là từ năm 2025 trở đi. Sự ra đời của các sản phẩm mới, cùng với khả năng thích ứng của ngành đối với các xu hướng công nghệ mới, sẽ là chìa khóa để mở ra giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của ngành công nghiệp game toàn cầu.