Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái trong thời đại công nghệ số

Đó là khẳng định của Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương (HĐLLTƯ) tại hội thảo khoa học “Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay”, được Học viện Chính trị và Cục Tuyên huấn (Tổng Cục chính trị QĐND VN) phối hợp Tiểu ban Quốc phòng- An ninh- Đối ngoại (Hội đồng Lý luận Trung ương) tổ chức ngày 11/6, tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành cho biết, ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng CSVN luôn trung thành, kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trung tướng, PGS. TS Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu khai mạc hội thảo.

Quá trình lãnh đạo đổi mới đất nước, Đảng CSVN ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư duy lý luận của Đảng đã có sự phát triển mới, Đảng đã chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung góp phần làm sâu sắc thêm lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối đổi mới đúng đắn để lãnh đạo đất nước nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Vì vậy, khi tổng kết công cuộc đổi mới đất nước 35 năm qua, Đảng ta khẳng định: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và Nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Tuy nhiên, theo Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chúng lợi dụng Internet, báo điện tử, trang mạng xã hội, các website, các nền tảng công nghệ số phổ biến: blog, Facebook, Youtube, Zalo… để tổ chức các chiến dịch phá hoại trên nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực cả lý luận và thực tiễn.

Hội thảo khoa học “Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay”.

Mục tiêu cơ bản của chúng là công kích những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội; âm mưu phủ nhận, loại bỏ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng; đòi từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay” đã nhận được hơn 100 bài tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Dưới từng góc độ tiếp cận, các tham luận đều khẳng định, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Trong đó, phân tích việc vận dụng đúng đắn những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lên nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam và khẳng định Quân đội luôn là lực lượng đi đầu trong nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sau hơn 6 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta đã đạt được kết quả rất quan trọng với những dấu ấn nổi bật. Toàn Đảng và cả hệ thống chính trị đã có sự thống nhất trong nhận thức cũng như hành động, tích cực, chủ động vào cuộc mà lực lượng xung kích, nòng cốt là ngành Tuyên giáo, các cơ quan truyền thông, thông tin, cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận, các ban Đảng các cấp; lực lượng Công an, Quân đội và các nhà khoa học, các học giả thuộc chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng, PGS. TS Đặng Sỹ Lộc - Giám đốc Học viện Chính trị đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trung tướng, PGS. TS Đặng Sỹ Lộc cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.