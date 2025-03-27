Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam giảm tới 157 tỉ đồng sau kiểm toán.

Theo báo cáo, doanh thu cả năm ngoái của doanh nghiệp đạt 23.769 tỉ đồng, tăng hơn 22% so với năm 2023. Lãi gộp đạt hơn 1.065 tỉ đồng, tăng nhẹ gần 3%.

Doanh thu tài chính trong kỳ cũng giảm 28%, chỉ đạt 568 tỉ đồng. Nhưng bù lại phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết lại tăng gần 33%, đạt 864 tỉ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế cả năm ngoái của PVS vẫn đạt hơn 1.254 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2023.

Nếu so với báo cáo doanh nghiệp tự lập trước đó, một số chỉ tiêu đã có sự thay đổi hậu kiểm toán. Đơn cử, doanh thu thuần theo báo cáo PVS tự lập là hơn 23.878 tỉ đồng, còn lợi nhuận sau thuế hơn 1.411 tỉ đồng.

Có thể thấy doanh thu hậu kiểm toán đã giảm khoảng hơn 100 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm tới 157 tỉ đồng.

Tại báo cáo kiểm toán, PVS cũng minh bạch các khoản chi cho lương và quyền lợi khác của lãnh đạo công ty.

Trong bối cảnh lợi nhuận gia tăng, hầu hết các nhân sự quản lý của doanh nghiệp này đều có thu nhập tốt hơn năm trước.

Như ông Phan Thanh Tùng - chủ tịch HĐQT PVS, đã nhận thu nhập gần 4,9 tỉ đồng năm ngoái, tăng 18% so với năm 2023.

Tuy nhiên mức thu nhập chủ tịch PVS nhận về vẫn thấp hơn con số 4,94 tỉ đồng mà ông Lê Mạnh Cường - thành viên HĐQT, cựu tổng giám đốc nhận được.

Ông Trần Hồ Bắc - tổng giám đốc của PVS - cũng nhận thu nhập 4,53 tỉ đồng. Tháng 12 năm ngoái, PVS đã bổ nhiệm ông Bắc, phó tổng giám đốc giữ chức vụ tổng giám đốc thay cho ông Lê Mạnh Cường.

Các thành viên HĐQT khác như ông Nguyễn Xuân Ngọc, ông Trần Ngọc Chương, ông Đỗ Quốc Hoan nhận thu nhập lần lượt 4,07 tỉ đồng, 3,82 tỉ đồng và 3,63 tỉ đồng trong năm 2024.

Hai thành viên HĐQT độc lập là ông Hoàng Xuân Quốc, ông Đoàn Minh Mẫn nhận thu nhập thấp hơn, từ 530 - 630 triệu đồng. Còn lại các quản lý khác nhận hơn 31,69 tỉ đồng, cao hơn 10% so với năm 2023.

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) nay đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam).

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại thời điểm cuối năm ngoái, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn nắm hơn 51,3% vốn PVS.