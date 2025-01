Làm giả thông tin ngân hàng, chiếm đoạt 39 tỉ đồng

Ngày 3-12, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Đỗ Kim Mai (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi bị can chiếm đoạt tài sản.