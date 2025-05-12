Yeah1 đổi mới để sống còn

Các nghệ sĩ tham gia một chương trình âm nhạc do Yeah1 tổ chức - Ảnh: YEG

Giấc mơ tỷ đô và cú bắt tay với Tân Hiệp Phát

Năm 2020, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Yeah1 bắt tay với Tập đoàn Tân Hiệp Phát để phát triển hệ sinh thái truyền thông số, trong đó nền tảng thương mại điện tử Giga1 giữ vai trò then chốt. Được kỳ vọng là cầu nối giúp sản phẩm của Tân Hiệp Phát như nước giải khát Number One tiếp cận thế hệ khách hàng trẻ, Giga1 là niềm tự hào và tham vọng lớn của Yeah1.

Không chỉ là đối tác chiến lược, Tân Hiệp Phát còn trực tiếp đầu tư vào Yeah1 thông qua con gái nhà sáng lập - bà Trần Uyên Phương, người từng nắm giữ hơn 22% cổ phần. Tuy nhiên, những tham vọng lớn đã nhanh chóng đối mặt với thực tế khắc nghiệt.

Mọi thứ bắt đầu sụp đổ khi YouTube - đối tác quan trọng của Yeah1 chấm dứt hợp tác vì vi phạm chính sách đối tác. Doanh thu sụt giảm mạnh, lợi nhuận âm liên tiếp, buộc công ty phải đối mặt với làn sóng thoái vốn của các cổ đông lớn, bao gồm cả bà Trần Uyên Phương và các lãnh đạo cấp cao giai đoạn đầu.

Yeah1 buộc phải tái cấu trúc với sự gia nhập của các nhân sự từ các doanh nghiệp truyền thông lớn khác. Doanh nghiệp cũng nỗ lực lấy lại sức hút bằng cách đầu tư vào các chương trình giải trí như "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Gần đây, hội đồng quản trị Yeah1 đã công bố bán toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ thương mại Giga1 – nền tảng từng là biểu tượng của tham vọng công nghệ và truyền thông số. Đồng thời, công ty đã tất toán khoản nợ ngắn hạn 16,5 tỷ đồng với Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Number One của Tân Hiệp Phát.

Một điểm sáng trong giai đoạn tái cấu trúc là sự xuất hiện của PYN Elite Fund (Phần Lan), quỹ đầu tư ngoại sở hữu hơn 5% cổ phần của Yeah1. Đây là cổ đông tổ chức lớn đầu tiên được công bố sau quá trình khủng hoảng.

Nợ nần và tương lai bấp bênh

Tính đến cuối tháng 3/2025, tổng nợ phải trả của Yeah1 lên đến hơn 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với những khoản vay từ các cá nhân và tổ chức, bao gồm khoản vay hơn 117 tỷ đồng từ bà Vũ Thị Tuyết Vân, cựu Phó Tổng biên tập tạp chí Saotar E-Magazine.

Dù đã tất toán nhiều khoản nợ và tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo, Yeah1 vẫn đối mặt với bài toán lớn về chiến lược phát triển trong bối cảnh ngành truyền thông số đang cạnh tranh khốc liệt.

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Lê Phương Thảo nhấn mạnh rằng công ty sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội hợp tác chiến lược, từ chuyển giao công nghệ đến huy động vốn. Để tồn tại, Yeah1 không chỉ cần vốn mà còn cần một chiến lược đúng đắn và sự tin tưởng từ các cổ đông.