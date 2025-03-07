Toru Nishikawa (phải), đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Preferred Networks, và Daisuke Okanohara, đồng sáng lập kiêm giám đốc nghiên cứu, với cánh tay robot của Fanuc Corp. tại trụ sở công ty của họ ở Tokyo, Nhật Bản.

Từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tế

Daisuke Okanohara, Giám đốc Nghiên cứu của Preferred Networks chia sẻ "Trong 10 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu sử dụng AI để giải quyết các vấn đề thực tế," công ty đã mạnh dạn đầu tư vào nhiều lĩnh vực đa dạng từ vận tải đường bộ, chăm sóc sức khỏe đến robot công nghiệp.

Chiến lược này đã thu hút sự chú ý của các tập đoàn lớn, đặc biệt là Toyota - gã khổng lồ ô tô Nhật Bản đã rót 10,5 tỷ yên (tương đương 95,4 triệu USD) vào công ty năm 2017, sau khoản đầu tư ban đầu 1 tỷ yên năm 2015.

Preferred Networks nổi bật như một trong số ít "kỳ lân" của Nhật Bản - thuật ngữ dùng để chỉ các công ty khởi nghiệp có giá trị trên 1 tỷ USD. Mặc dù hệ sinh thái khởi nghiệp Nhật Bản đang phát triển, theo báo cáo từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố tháng 12, các công ty kỳ lân Nhật Bản chỉ chiếm 0,5% tổng số trên toàn cầu.

Công ty đang hợp tác với tập đoàn thương mại Mitsui & Co. trong dự án lái xe tự động. Hai bên đã cùng đầu tư vào T2 - một công ty chuyên giải quyết những thách thức trong ngành vận tải đường bộ, từ giờ làm việc kéo dài đến tình trạng thiếu hụt tài xế ngày càng trầm trọng.

CEO Toru Nishikawa thừa nhận sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực này: "Nếu chúng tôi giải quyết vấn đề về ô tô thông thường, sẽ cực kỳ khó khăn. Có nhiều công ty đang nghiên cứu về xe tự lái và đây là một lĩnh vực rất cạnh tranh."

So với các giải pháp AI trong không gian kỹ thuật số, nơi "tương đối dễ đạt được kết quả với người dùng", việc giải quyết các vấn đề trong thế giới thực đòi hỏi thời gian và nỗ lực lớn hơn nhiều.

Nishikawa chia sẻ về quy trình phát triển sản phẩm: "Đầu tiên, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu chung với các công ty và sau đó đánh giá khả năng thương mại hóa. Khi xác định được tiềm năng, chúng tôi sẽ phát triển các dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng." Toàn bộ quá trình có thể kéo dài từ ba đến năm năm trước khi chính thức ra mắt thị trường.

Tham vọng vươn tầm toàn cầu

Preferred Networks không chỉ chú trọng vào ứng dụng AI mà còn đang phát triển phần cứng tiên tiến. Nhận thấy thiết kế GPU của Nvidia dù thành công trong lĩnh vực AI tạo sinh, tuy nhiên vẫn chưa thực sự "tối ưu", công ty đang trong quá trình phát triển "bộ xử lý tiên tiến hơn" nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.

Okanohara cũng cho biết Preferred Networks đã sớm nhận ra "công nghệ rất tốt" của DeepSeek trước khi nó nổi tiếng, đồng thời dự đoán sẽ có nhiều công ty tham gia vào thị trường chip AI trong tương lai gần.

Với chiến lược đầu tư dài hạn vào nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến, Preferred Networks đang dần khẳng định vị thế của mình trong cuộc đua AI toàn cầu, đặc biệt trong việc giải quyết những thách thức thực tiễn của nhiều ngành công nghiệp then chốt.

Liệu công ty có thể đạt được quy mô tham vọng của mình hay không vẫn còn phải chờ xem. Hiện tại, công ty đang để mắt đến các nhà đầu tư nước ngoài và đang nhận được “rất nhiều yêu cầu trong lĩnh vực giải trí, chất bán dẫn và máy tính”, theo Nishikawa, người lưu ý rằng “có những giới hạn đối với những gì chúng tôi có thể làm chỉ riêng ở Nhật Bản và thị trường toàn cầu lớn hơn nhiều so với thị trường Nhật Bản”.