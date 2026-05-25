Theo công văn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 547-CV/TU về chủ động xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh.

Đồng thời, các đơn vị phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu phản ánh của dư luận, báo chí; kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, các ý kiến phản ánh, đề xuất đúng của người dân và báo chí theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm thực chất, hiệu quả và xử lý đến cùng.

Hà Nội yêu cầu xử lý kịp thời thông tin dư luận, báo chí phản ánh trên môi trường số

Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được giao tổ chức theo dõi, nắm bắt thông tin, phản ánh dư luận và báo chí trên môi trường số liên quan đến Thành phố; phân tích, chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận, đồng thời chuyển các nội dung báo chí phản ánh tới cơ quan liên quan để xác minh, xử lý theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng có trách nhiệm báo cáo, tham mưu UBND Thành phố đối với các vấn đề nổi cộm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm và đề xuất giải pháp xử lý trong vòng 24 giờ.

Bên cạnh đó, đơn vị này được giao nghiên cứu, tham mưu văn bản thay thế Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước TP Hà Nội nhằm phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn tại địa phương.

Đối với Văn phòng UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp xử lý các vấn đề báo chí nêu và ý kiến người dân trên môi trường số theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng UBND Thành phố đồng thời là đầu mối tổng hợp, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi, đôn đốc việc xử lý thông tin dư luận, báo chí phản ánh tại các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp trên địa bàn Thành phố; kịp thời tham mưu lãnh đạo Thành phố chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, cấp thiết hoặc tồn đọng.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh của báo chí và người dân trên môi trường số; đẩy mạnh hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Thành phố cùng hệ sinh thái mạng xã hội của các cấp, các ngành.