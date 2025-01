Bắt tay với Novaland, Địa ốc Hoàng Quân sẽ 'hồi sinh' loạt dự án NOXH?

Đặt mục tiêu cao nhưng luôn “vỡ kế hoạch”

Mới đây, ngày 1/6, Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án, huy động vốn, bầu nhân sự chủ chốt…

Báo cáo với cổ đông, ban lãnh đạo HQC cho biết, năm 2023 do ảnh hưởng tình hình khó khăn nên doanh thu của công ty giảm nhẹ 3%, chỉ đạt 322,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5 tỷ đồng, sụt giảm gần 73% so với năm trước, chỉ hoàn thành 4% so với kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2023, tổng giá trị tài sản đạt 7.299,4 tỷ đồng, tăng 0,9% so với năm 2022.

Dù kết quả kinh doanh đi xuống nhưng công ty vẫn đặt kế hoạch cao cho năm 2024 với doanh thu dự kiến 2.000 tỷ đồng, tăng 520% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng, tăng hơn 18 lần.

Thực tế, kết thúc quý 1/2024, HQC chỉ ghi nhận doanh thu đạt hơn 13 tỷ đồng, giảm gần 66% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5 tỷ đồng.

Cổ đông cũng chất vấn ban lãnh đạo về lý do HQC thường đưa ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận rất cao nhưng suốt 10 năm qua đều “vỡ kế hoạch”.

Ban chủ toạ Đại hội cho biết, không đổ thừa ngoại cảnh, ban lãnh đạo đã có sai lầm khi dự báo lạc quan về thị trường và cả khả năng thực thi kế hoạch đề ra.

Với kế hoạch đầy tham vọng cho năm 2024, “Ông trùm” nhà ở xã hội này đã lên phương án đảm bảo nguồn thu chính từ 3 phân khúc: Bất động sản nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp và bất động sản thương mại.

Đối với nhà ở xã hội, HQC dự kiến doanh thu đến từ các dự án Golden City (Tây Ninh) 500 tỷ đồng; HQC Hàm Kiệm (Bình Thuận) 200 tỷ đồng; HQC Trà Vinh (Trà Vinh) 150 tỷ đồng; HQC Bình Minh (Vĩnh Long) 150 tỷ đồng; HQC Tân Hương (Tiền Giang) 100 tỷ đồng.

Ở phân khúc bất động sản khu công nghiệp, doanh thu sẽ đến từ các dự án KCN Hàm Kiệm 400 tỷ đồng; KCN Bình Minh 150 tỷ đồng.

Đối với bất động sản thương mại, HQC sẽ đẩy mạnh triển khai để bàn giao, ghi nhận doanh thu từ các dự án Golden Grand 300 tỷ đồng; Golden King 100 tỷ đồng và khu dân cư Mekong City (Bình Minh – Vĩnh Long) 200 tỷ đồng.

Tại đại hội, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Địa ốc Hoàng Quân khẳng định HQC sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp, bất động sản thương mại trong giai đoạn từ 2024 – 2030.

Trong đó, HQC đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 50.000 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2022-2030 theo Chương trình 1 triệu căn hộ NOXH của Chính phủ. Đồng thời, công ty đặt mục tiêu xây dựng mới ít nhất 10 tòa chung cư cũ tại TP.HCM, Đồng Nai, Long An. Đến nay, công ty đã triển khai xây dựng chuỗi 24 dự án nhà ở xã hội với hơn 35.000 sản phẩm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Huy động thêm 1.000 tỷ đồng để làm NOXH

Địa ốc Hoàng Quân được là mệnh danh “ông trùm” nhà ở xã hội với hàng trăm dự án nhà giá rẻ ở khắp cả nước chủ đầu tư nổi tiếng với nhiều dự án trong phân khúc nhà ở xã hội trên khắp cả nước. Dù vậy, các dự án do doanh nghiệp này triển khai đều rơi vào tình trạng bị chậm tiến độ, có vướng mắc về pháp lý, hoặc thiếu nguồn vốn, gây bức xúc cho người mua nhà.

Công ty công bố sẽ đầu tư và sớm bàn giao hàng loạt dự án nhà ở xã hội, thu hút sự quan tâm của người có nhu cầu ở thực như Chung cư xã hội thành phố vàng, tòa nhà Hóc Môn, dự án NOXH Trà Vinh, dự án HQC Tây Ninh, nhà ở xã hội Bình Thuận, dự án Bình Tân, dự án Phú Nhuận, dự án Long An, dự án Hiệp Thành. Q12,... Song việc đầu tư dàn trải nhiều dự án cùng lúc khiến cho doanh nghiệp này không đủ nguồn lực triển khai, khó đưa dự án về đích như cam kết.

Để có nguồn vốn mới triển khai dự án, ngày 4/3 HQC cho biết đã phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu, huy động được 1.000 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ. Ngay lập tức, công ty lại tiếp tục trình Đại hội cổ đông năm 2024 thông thông qua phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP, để huy động tiếp 1.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, HQC sẽ dùng một phần vốn này để mua tối thiểu 51% cổ phần của Công ty CP Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh- là Chủ đầu tư khu dân cư An Phú Sinh và giải ngân vốn tiếp tục thực hiện dự án. Phần vốn mua cổ phần An Phú Sinh tối đa là 550 tỷ đồng.

Còn lại, HQC sẽ rót tiền vào dự án bằng hình thức góp vốn, xây dựng hạ tầng, hệ thống tiện ích, xây dựng nhà… Dự án khu dân cư An Phú Sinh được xây dựng tại huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, có quy mô 14,7ha với tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng. Dự án sẽ tạo ra doanh thu từ năm 2025 và hoàn thành vào năm 2026.

Bên cạnh đó, Địa ốc Hoàng Quân đã đề xuất với UBND TP.HCM xin tiếp cận các dự án NOXH, đồng thời đăng ký thực hiện 50 dự án NOXH và 10 dự án cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ tại TP.HCM. Đây là những dự án ở vị trí đất đắc địa trung tâm, được nhiều đại gia bất động sản săn lùng.

Động thái đáng chú ý là mới đây, Địa ốc Hoàng Quân đã ký hợp tác Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va để cùng phát triển dự án nhà ở xã hội, dự kiến bàn giao 3.000 căn trong năm 2024. Đồng thời hai bên sẽ cùng triển khai nghiên cứu phát triển dự án nhà ở xã hội mới thuộc quỹ đất hiện có của NVL.

Ngoài nhà ở xã hội, Hoàng Quân cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đấu thầu, đấu giá, hợp tác và M&A các dự án sẵn có và dự án mới thông qua đầu tư, kinh doanh các loại hình bất động sản khác như bất động sản khu công nghiệp và bất động sản thương mại.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HQC vẫn đang lình xình quanh mức 4.230 đồng/CP, với thanh khoản cải thiện lên 5 - 14 triệu đơn vị mỗi phiên.