'Vượt qua thách thức'

Trong năm 2023, đã có 110 dự án khởi công với quy mô trên 100 ngàn căn NOXH, và 309 dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, với hơn 292 ngàn căn. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn và vướng mắc, đặc biệt là liên quan đến bố trí quỹ đất, thủ tục đầu tư và xác định đối tượng hưởng chính sách. Do đó, kết quả đề án chỉ đạt 4.7% so với chỉ tiêu đề ra, với 20.2 ngàn căn hoàn thành.

Mặc dù kết quả chưa đạt kỳ vọng, nhưng phân khúc NOXH có dấu hiệu cải thiện, với số lượng dự án được cấp phép tăng, đặc biệt là trong quý 3/2023, kết hợp với những thay đổi hỗ trợ từ Luật Nhà ở mới được thông qua. Dự kiến, sự cải thiện sẽ tiếp tục trong năm 2024.

Kết quả đề án nhà ở xã hội năm 2023. Nguồn: Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ghi nhận giảm 80%, với hơn 3.1 ngàn sản phẩm, chỉ bằng 20% so với năm 2022, trong đó condotel chiếm khoảng 40% và chỉ bằng 16% so với năm 2018. Chủ đầu tư liên tục hoãn và dừng quá trình bán hàng, đặc biệt là đối với sản phẩm đầu tư, khó thanh khoản trong giai đoạn này. Giao dịch thành công chỉ đạt 6.5% so với năm 2022, chủ yếu từ các căn hộ biển.

Bà Miền lý giải rằng đây là sản phẩm có giá trị cao, phục vụ mục đích đầu cơ, nên khi thu nhập giảm và niềm tin chưa phục hồi, lực cầu giảm tới 80%. Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 10 về tính pháp lý đối với bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, tác động của nó vẫn chưa được thấy rõ và tích cực. Nguyên nhân chính của sự giảm sức hút trong phân khúc này là do thu nhập giảm và niềm tin chưa hoàn toàn phục hồi sau thách thức của dịch bệnh.