Cổ phiếu của Baidu tăng giá sau khi có thông tin Kunlunxin muốn IPO ở Hồng Kông với mức định giá 50 tỷ USD. Ảnh: Getty.

Baidu hưởng lợi từ kỳ vọng IPO của Kunlunxin

Cổ phiếu Baidu niêm yết tại Hồng Kông tăng hơn 7% trong phiên giao dịch ngày 30/6 sau khi xuất hiện thông tin công ty con sản xuất chip AI Kunlunxin đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hồng Kông với mức định giá khoảng 50 tỷ USD.

Theo báo cáo của The Information dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vấn đề, Kunlunxin đang tiếp xúc với các nhà đầu tư trước kế hoạch IPO. Báo cáo cho biết các nhà đầu tư muốn tham gia đợt phát hành được đề nghị cam kết mua lượng chip AI của Kunlunxin có giá trị gấp ba đến bảy lần khoản vốn dự định đầu tư. Điều kiện này được cho là nhằm bảo đảm doanh thu thực tế cũng như mở rộng hệ sinh thái khách hàng cho doanh nghiệp.

Đầu năm nay, Reuters từng đưa tin Baidu đã bí mật nộp hồ sơ niêm yết Kunlunxin lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Tuy nhiên, quy mô phát hành, thời điểm niêm yết và cơ cấu cổ đông sau IPO vẫn chưa được công bố.

Nếu thương vụ diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là một trong những đợt IPO đáng chú ý nhất của lĩnh vực bán dẫn AI tại châu Á trong năm nay.

Kunlunxin trở thành quân bài chiến lược của Baidu

Kunlunxin được thành lập năm 2011 với nhiệm vụ thiết kế bộ xử lý AI phục vụ hệ sinh thái điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo của Baidu. Mặc dù Baidu vẫn nắm quyền kiểm soát, công ty con này hoạt động độc lập và trong hai năm gần đây đã mở rộng bán chip cho các khách hàng bên ngoài.

Theo Reuters, ByteDance, chủ sở hữu TikTok, từng bày tỏ sự quan tâm đối với dòng chip AI của Kunlunxin. Điều này cho thấy sản phẩm của công ty không còn chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ mà đã bắt đầu tham gia thị trường bán dẫn AI thương mại.

Trong bối cảnh các lệnh hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến của Mỹ vẫn được duy trì, nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đang tăng tốc đầu tư vào các giải pháp bán dẫn trong nước nhằm bảo đảm nguồn cung cho các mô hình AI thế hệ mới.

Đối với Baidu, việc tách Kunlunxin thành một doanh nghiệp niêm yết có thể giúp huy động thêm nguồn vốn để mở rộng nghiên cứu, phát triển sản phẩm và nâng công suất sản xuất, đồng thời tạo ra giá trị mới cho cổ đông.

Cuộc cạnh tranh chip AI ngày càng quyết liệt

Thông tin về Kunlunxin xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng tốc đầu tư vào chuỗi cung ứng AI, từ mô hình ngôn ngữ lớn đến hạ tầng điện toán và bán dẫn.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu kinh tế Bruegel (Bỉ), Mỹ hiện vẫn giữ lợi thế trong lĩnh vực phần cứng AI, đặc biệt ở các bộ xử lý hiệu năng cao phục vụ huấn luyện và vận hành mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Tuy nhiên, Bruegel cũng nhận định Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách nhờ ba lợi thế chính là hệ sinh thái phần mềm mã nguồn mở ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực công nghệ được hỗ trợ mạnh từ chính phủ và quy mô thị trường nội địa đủ lớn để thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển sản phẩm ngay cả khi chưa đạt trình độ dẫn đầu thế giới.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch IPO của Kunlunxin không chỉ là hoạt động huy động vốn của một doanh nghiệp mà còn phản ánh chiến lược dài hạn của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc nhằm xây dựng chuỗi giá trị AI tự chủ. Nếu thành công, thương vụ có thể tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp bán dẫn khác tại Trung Quốc tìm kiếm nguồn vốn từ thị trường chứng khoán Hồng Kông, đồng thời làm gia tăng sức cạnh tranh trong cuộc đua chip AI toàn cầu.