Cục Tần số xuất quân đảm bảo thông tin vô tuyến điện phục vụ Quốc khánh 2/9

Các Lãnh đạo Cục, đại diện một số đơn vị của Bộ, CCVCNLĐ Cục chụp hình lưu niệm cùng lực lượng tham gia kiểm soát. Ảnh: ARFM

Buổi lễ xuất quân diễn ra sáng 25/8 tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Cục Tần số vô tuyến điện, đại diện các đơn vị Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc tại tòa nhà 115 Trần Duy Hưng cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức của Cục.

Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, nhận định Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Sự kiện có sự hiện diện của toàn bộ lãnh đạo cấp cao, tập trung nhiều lực lượng chuyên môn và báo chí truyền thông, tạo nhu cầu sử dụng hệ thống thông tin vô tuyến điện rất lớn.

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: ARFM

"Thông tin liên lạc là thần kinh, mạch máu của con người như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Việc đảm bảo thông tin vô tuyến điện thông suốt, an toàn trở thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng", ông Tuấn nhấn mạnh.

Cục trưởng yêu cầu lực lượng kiểm soát triển khai hệ thống giám sát đa tầng từ dưới thấp đến trên cao, kết hợp giám sát cố định với di động nhằm đảm bảo tính bao quát và linh hoạt. Đồng thời, cần chỉ huy thống nhất toàn bộ hệ thống thiết bị để phát huy tối đa hiệu quả giám sát.

Các Lãnh đạo Cục, đại diện CCVCNLĐ Cục và lực lượng kỹ thuật chụp hình trước khi đoàn xe kiểm soát xuất phát đi làm nhiệm vụ. Ảnh: ARFM

Lực lượng này sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các lực lượng địa phương xử lý nhanh chóng mọi nguy cơ nhiễu có hại, sử dụng tần số trái phép và các mối đe dọa an ninh thông tin. Họ giám sát 24/7 để bảo vệ các băng tần trọng yếu phục vụ phát thanh, truyền hình, điều hành bay, thông tin di động cũng như quốc phòng - an ninh.

Ông An Xuân Hải – Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I – Đại điện cho lực lượng tham gia kiểm soát phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: ARFM

Ông An Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, đại diện lực lượng tham gia kiểm soát báo cáo về công tác chuẩn bị thiết bị và nhân lực của toàn đoàn. Ông cam kết phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an toàn an ninh vô tuyến điện.

Buổi lễ xuất quân thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng cao độ của toàn thể cán bộ công chức viên chức trong Cục, hướng tới thành công của Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.