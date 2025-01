Lenovo ra mắt máy chơi game cầm tay Lenovo Legion™ Go

Lenovo Legion™ Go là thiết bị chơi game cầm tay Windows đầu tiên của Lenovo, hỗ trợ game thủ được tự do chơi game mọi lúc, mọi nơi, mọi cách mà vẫn sở hữu hệ thông số hàng khủng không hề thua kém một cỗ máy PC thượng hạng.

Đi cùng với Lenovo Legion™ Go là Lenovo Legion Glasses được trang bị màn micro-OLED và tai nghe gaming Lenovo Legion E510 7.1 RGB, qua đó Lenovo Legion Go có thể mở rộng hệ sinh thái Lenovo Legion, bao gồm các thiết bị chơi game, màn hình, phụ kiện, phần mềm và các dịch vụ giúp cho game thủ tự do đắm mình vào trò chơi.

Được biết, Lenovo Legion Go mới sẽ tăng cường sức mạnh gaming của PC Windows lên thiết bị di động với các bộ vi xử lý AMD Ryzen™ Z1, qua đó nó có thể chinh chiến mọi trò chơi trên màn hình Lenovo PureSight Gaming 8,8”. Chưa kể, với những game thủ muốn nâng tầm trải nghiệm chơi game di động Lenovo Legion Go, Lenovo Legion Glasses với công nghệ micro-OLED sẽ mang lại trải nghiệm trên màn hình lớn hơn chỉ qua một thiết bị bỏ túi.

Bên cạnh đó thì tai nghe gaming Lenovo Legion E510 7.1 RGB mới sẽ bảo đảm chất lượng âm thanh vòm 7.1 cùng bộ điều khiển đa chức năng trên dây tai, mang tới trải nghiệm chơi game vượt trội.

Chia sẻ về hệ sinh thái Lenovo Legion™ Go mới, Jun Ouyang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mảng Consumer, Intelligent Devices Group, Lenovo, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi Lenovo Legion đã trở thành thương hiệu được các game thủ trên toàn thế giới tin tưởng, với sự thành công và phổ biến của các sản phẩm đa dạng của mình như laptop, PC để bàn, màn hình và phụ kiện. Khi tìm hiểu về thị trường gaming, chúng tôi nhận thấy rằng các game thủ là một nhóm linh hoạt và đa dạng, và dòng sản phẩm Lenovo Legion cũng đang nỗ lực để cung cấp cho game thủ những thiết bị và giải pháp đáp ứng nhu cầu của họ. Chúng tôi đã bắt đầu thiết kế Lenovo Legion Go hơn hai năm trước để hỗ trợ các game thủ trên toàn thế giới chơi game theo cách họ mong muốn. Và hôm nay, với việc ra mắt Lenovo Legion Go, chúng tôi rất vui khi mở rộng hệ sinh thái các sản phẩm gaming Lenovo Legion của mình bằng một thiết bị cho phép game thủ có thể thực sự chơi game khi đang di chuyển.”

Xem video Lenovo Legion GO “It’s Go Time!” tại đây.

Lenovo Legion Go là trái tim của hệ sinh thái chơi game của Lenovo với sức mạnh của một cỗ máy PC cầm tay nhỏ gọn, đi cùng với các phụ kiện, phần mềm và dịch vụ để người dùng chơi game theo cách của họ.

Để làm được điều này, Lenovo Legion™ Go với bộ xử lý lên đến AMD Ryzen Z1 Extreme cùng card đồ họa RDNA™, công nghệ quản lý năng lượng thông minh sử dụng nền Windows 11… để tạo nên một tổ hợp mạnh mẽ tương đương với máy game console, giúp trò chơi trở nên sống động trên màn hình gaming Lenovo PureSight QHD+ 8,8” tỷ lệ 16:10.

Màn hình có độ sáng lên tới 500nits và gam màu 97% DCI-P3 có thể điều chỉnh theo phong cách chơi và tình huống game, hỗ trợ độ phân giải từ 1600p đến 800p cũng như refresh rate 144Hz và 60Hz. Với cảm ứng 10 điểm chạm, Lenovo Legion™ Go cho phép điều khiển tự nhiên và trực quan, dù là thao tác cuộn, chạm hay vuốt.

Legion Go cũng được trang bị RAM LPDDR5X (7500Mhz) lên tới 16GB cùng tính năng quản lý năng lượng linh hoạt, tối ưu hoá hiệu năng chơi game và rút ngắn thời gian tải tuỳ theo kịch bản. Ổ cứng SSD PCIe Gen4 dung lượng lên đến 1TB và khe cắm micro-SD hỗ trợ tối đa 2TB là những phần cứng cực kỳ mạnh mẽ để người chơi có thể dễ dàng chinh phục mọi thử thách.

Tất cả các thiết bị gaming mạnh mẽ đều cần nguồn năng lượng tương ứng, và Lenovo Legion Go không là ngoại lệ. Với viên pin dung lượng 49,2Wh các game thủ có thể chơi lâu hơn mà không cần sạc. Lenovo Legion Go còn hỗ trợ công nghệ Super Rapid Charge, cho phép sạc từ 0 đến 70% pin chỉ trong nửa giờ.

Ở chế độ cắm nguồn chơi game, Lenovo Legion Go được cung cấp chế độ power bypass mode giúp chống xuống cấp pin, đồng thời tránh sinh nhiệt khi sạc pin. Công nghệ tản nhiệt Coldfront của Lenovo Legion cũng được tích hợp với quạt 79 cánh làm từ nhựa polyme tinh thể lỏng giúp làm mát thiết bị với độ ồn quạt dưới 25dB ở Chế độ Im lặng (Quiet Mode), trong khi vẫn cho phép thiết bị đạt mức TGP tối đa 25W ở Chế độ tùy chỉnh (Custom Mode) khi cần năng lượng để giành chiến thắng, đồng thời ngăn ngừa nóng máy trong các cuộc chơi kéo dài.

Bộ điều khiển của Lenovo Legion Go bao gồm joystick hiệu ứng Hall, giúp joystick không bị trôi và giảm tối thiểu vùng chết, tăng tối đa độ phản hồi và chính xác trong các cảnh game căng thẳng. Các thiết bị đầu vào khác bao gồm trackpad tích hợp, D-pad cỡ lớn, bánh xe chuột nghiêng và 10 nút bên sườn… có thể thay đổi chức năng, các nút bắn và nút bám.

Đèn RGB trên nút nguồn được trang trí bằng biểu tượng Lenovo Legion 'O', màu sắc thay đổi biểu thị chế độ quạt mà người dùng lựa chọn, và các vòng đèn RGB tùy chỉnh xung quanh giúp joystick thêm tinh tế, đồng thời có tác dụng như một hệ thống thông báo về ghép nối bộ điều khiển.

Ngoài ra, bộ điều khiển Legion TrueStrike của Lenovo Legion Go cũng có thể tháo rời, tạo ra phong cách chơi linh hoạt hơn, có hỗ trợ thêm cả chế độ FPS cho những lần chơi game FPS ngẫu hứng. Ở chế độ FPS, người chơi có thể tháo bộ điều khiển khỏi thân Lenovo Legion Go và sử dụng chân đế ở phía sau để đỡ thiết bị đứng trên mặt phẳng. Bộ điều khiển rời bên phải được gắn vào đế bộ điều khiển đi kèm bằng nam châm, và mắt quang học bên dưới bộ điều khiển cho phép thao tác nhắm bắn và điều khiển chính xác hơn, là những tính năng cần cho các trò chơi FPS cạnh tranh, giống như sử dụng chuột.

Lenovo Legion Go được trang bị cổng sạc USB Type-C® kép, cho phép kết nối, gắn đế hay tái nạp năng lượng dễ dàng, đồng thời cũng có thể kết nối các phụ kiện, nhờ tính năng cắm và chạy hỗ trợ DisplayPort 1.4 và Power Delivery 3.0. Đi cùng với cổng sạc đa năng all in one, Lenovo Legion™ Go còn được trang bị công nghệ kết nối bao gồm cả Wi-Fi 6E3 cũng như hỗ trợ Bluetooth 5.2.

Tâm điểm kết nối các tính năng tuyệt vời của Lenovo Legion Go chính là Legion Space hoàn toàn mới, cho phép người dùng truy cập nhanh vào tất cả các nền tảng và cửa hàng trò chơi của họ, xem tất cả các trò chơi được cài đặt trên máy, thậm chí mua trò chơi qua Legion Game Store phối hợp với dịch vụ Xbox Game Pass Ultimat, hỗ trợ 3 tháng miễn phí cho thành viên, cho phép truy cập vào hàng trăm trò chơi chất lượng cao tại cửa hàng Gamesplanet, nơi một số trò chơi chọn lọc cho người dùng có Lenovo ID được giảm giá đáng k.

Tất cả các trình khởi chạy trò chơi được hỗ trợ có thể được gộp nhóm trong Legion Space để game thủ có thể hành động tức thì. Legion Space còn cho phép người dùng điều chỉnh cài đặt độ phân giải, tốc độ làm mới, độ sáng,… trong khi chơi game.

Để hỗ trợ tối đa cho người dùng Lenovo Legion™ Go, Lenovo còn mang đến loạt phụ kiện để hoàn thiện hệ sinh thái, bao gồm;

Lenovo Legion Glasses, giúp các game thủ dù đang di chuyển hay ngồi cố định cũng đều có thể cung cấp giải pháp màn hình lớn, riêng tư, thông minh hơn để chơi game, xem nội dung. Điều thú vị là Lenovo Legion Glasses có thể kết nối với Lenovo Legion Go hay bất kỳ thiết bị tương thích nào khác, bao gồm hầu hết các thiết bị Windows, Android™7, macOS®8 có trang bị cổng USB-C. Chiếc màn hình ảo dạng đeo tiên tiến mang tên Legion Glass sở hữu công nghệ màn hình micro-OLED với độ phân giải FHD, có độ tương phản cao cho mỗi bên mắt, mô phỏng trải nghiệm và chức năng của một màn hình lớn xuất hiện phía sau ống kính mà chỉ người dùng mới có thể nhìn thấy, mang lại hình ảnh chất lượng cao, âm thanh trung thực thông qua hệ thống loa tích hợp.

Thiết bị thứ hai là tai nghe gaming Lenovo Legion E510 7.1 RGB. Với âm thanh vòm 7.1, mọi mệnh lệnh tiếp cận kẻ thù đều được nhóm nghe rõ với hiệu ứng không gian, được định vị và xử lý chính xác, kịp thời. Driver loa 10mm tạo ra âm trầm mạnh, chặt, âm trung và âm cao cân bằng, khiến cho mọi trò chơi đều được truyền đến tai người dùng thật đẳng cấp và liền mạch.

Lenovo cho biết, hệ sinh thái Lenovo Legion vẫn đang tiếp tục được mở rộng: