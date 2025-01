Cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng, Ubisoft đối mặt với khủng hoảng

Cổ phiếu của Ubisoft, một trong những tên tuổi lớn trong ngành phát hành game, gần đây đã chứng kiến một sự sụt giảm nghiêm trọng. Tình trạng tài chính của công ty đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và các chuyên gia tài chính.

Có ý kiến cho rằng gia đình Guillemot, bao gồm CEO Yves Guillemot và các thành viên khác, có thể đang cố tình làm giảm giá cổ phiếu để mua lại với mức giá thấp hơn. Một số quan điểm cho rằng đây có thể là một chiến lược nhằm chuyển Ubisoft thành công ty tư nhân, giúp họ kiểm soát công ty mà không phải chịu áp lực từ thị trường chứng khoán. Những nghi ngờ này càng gia tăng khi các quyết định quản lý của Guillemot, đặc biệt là sự thất bại của "Star Wars: Outlaws", đã bị chỉ trích nặng nề, cho thấy những khó khăn trong việc quản lý các dự án lớn và xây dựng chiến lược dài hạn của Ubisoft.

Liệu Assassin’s Creed Shadows có cứu nổi Ubisoft?

Theo báo cáo của AJ Investments thì cổ phiếu Ubisoft đã giảm mạnh sau khi báo cáo tài chính mới nhất cho thấy doanh thu kém xa so với kỳ vọng. Các tựa game gần đây như Skull & Bones và XDefiant không đạt được thành công như mong đợi, khiến nhiều nhà đầu tư hoài nghi về chiến lược phát triển và quản lý của công ty. Những thất bại này làm giảm niềm tin vào khả năng của Ubisoft trong việc phát hành những trò chơi hấp dẫn và thu hút người chơi.

Ubisoft, từ lâu đã bị game thủ nhìn nhận như một hãng game kém chất lượng và "hút máu", tiếp tục đối mặt với sự chỉ trích khi các tựa game gần đây của hãng không được đón nhận nồng nhiệt. Các sản phẩm đáng chú ý như "Skull and Bones" và "Prince of Persia: The Lost Crown" đều không đạt được thành công mong đợi. Dù tựa game mới nhất trong thương hiệu Prince of Persia không hề thiếu chất lượng, nhưng mức giá 60 USD mà Ubisoft định giá cho nó vẫn bị cho là không tương xứng với trải nghiệm thực tế.

Sự sụt giảm của cổ phiếu và chất lượng trò chơi đang là vấn đề nghiêm trọng mà Ubisoft cần giải quyết.

Ubisoft từng nổi bật trong ngành công nghiệp game với các thương hiệu nổi tiếng như Assassin’s Creed, Far Cry, và Rainbow Six. Tuy nhiên, gần đây, dòng game Assassin’s Creed, được coi là điểm sáng của Ubisoft, đã không còn duy trì được chất lượng cốt lõi mà nó từng có. Nhiều game thủ cảm thấy dòng game này đã “mất chất” và không còn giữ được những giá trị đã làm nên danh tiếng của nó. Tựa game mới nhất trong series, Assassin’s Creed Shadow, dự kiến phát hành vào tháng 11 năm nay, đang được kỳ vọng là giải pháp cứu cánh cho Ubisoft. Tuy nhiên, trò chơi này đang gặp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt là liên quan đến việc lựa chọn nhân vật chính, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng thành công của tựa game.

Tóm lại, trong khi những cáo buộc này vẫn chỉ là tin đồn và chưa được xác thực, sự sụt giảm của cổ phiếu và chất lượng trò chơi đang là vấn đề nghiêm trọng mà Ubisoft cần giải quyết. Nếu công ty không nhanh chóng khắc phục những khó khăn hiện tại, niềm tin của nhà đầu tư và cộng đồng game thủ có thể sẽ tiếp tục giảm, gây ra những hậu quả nặng nề cho tương lai của hãng.