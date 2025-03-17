Người tham gia BHXH, BHYT cần cập nhật căn cước công dân trước 31/3

Việc cập nhật số CCCD hoặc số định danh cá nhân là cơ sở để tiến tới đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, từ đó thực hiện cấp sổ BHXH điện tử và thẻ BHYT điện tử - Ảnh: VŨ THỦY.

Theo đó các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục - đào tạo, tổ chức dịch vụ thu BHXH và BHYT quản lý người tham gia trên địa bàn TP.HCM có trách nhiệm cập nhật thông tin về số căn cước công dân/định danh cá nhân cho người tham gia.

Cập nhật thông tin căn cước công dân trước ngày 31-3-2025

Đối với người lao động chưa cập nhật CCCD, các đơn vị cần lập hồ sơ điện tử 608 (đính kèm hình ảnh thẻ CCCD/thông báo số định danh cá nhân) gửi cơ quan BHXH đang quản lý để cập nhật số CCCD/định danh cá nhân. Thời gian thực hiện xong chậm nhất ngày 31-3.

Sau ngày 31-3, những trường hợp chưa được cập nhật số CCCD/định danh cá nhân, BHXH TP.HCM sẽ từ chối giải quyết hồ sơ tăng/giảm/điều chỉnh, tạm dừng cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT và không xác nhận quá trình đóng, cấp tờ rời sổ BHXH.

Đồng thời việc tạm dừng giải quyết hồ sơ, cấp thẻ, cấp sổ do đơn vị/người tham gia không cập nhật số CCCD/định danh cá nhân nếu ảnh hưởng quyền lợi BHXH, BHYT thì đơn vị/người tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều kiện bắt buộc để cấp sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử

Theo thông tin từ cơ quan BHXH TP.HCM, từ năm 2022 đơn vị đã triển khai, hướng dẫn về thủ tục, cách thức cập nhật CCCD hoặc số định danh cá nhân vào hồ sơ tham gia BHXH, BHYT. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều trường hợp chưa được cập nhật vào dữ liệu ngành BHXH. Đây là điều kiện bắt buộc để cơ quan BHXH tiến tới thực hiện cấp sổ BHXH điện tử và thẻ BHYT điện tử.

Trước đó, năm 2022 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Đề án đặt ra mục tiêu bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; người dân chỉ cần sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNeID). Trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ BHYT.

BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố bắt buộc người tham gia khi làm các thủ tục phát sinh, thay đổi mức đóng, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT… phải kê khai số CCCD hoặc số định danh cá nhân (đối với người tham gia chưa được cấp CCCD) vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH và BHYT để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.