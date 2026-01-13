FPT: doanh nghiệp Việt đầu tiên đạt chứng nhận quản lý AI theo tiêu chuẩn ISO/IEC 42001:2023

Chứng nhận này đồng thời khẳng định cam kết phát triển và triển khai AI có trách nhiệm, bảo đảm tính công bằng và khách quan, tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, chất lượng và dễ tương thích với các thay đổi của hệ thống, cùng các nguyên tắc quản trị, minh bạch và khả năng giải thích.

Lễ trao chứng nhận ISO/IEC 42001:2023 cho FPT tại Hà Nội

Chứng nhận được cấp bởi SGS, tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm, giám định và chứng nhận, được công nhận bởi Hội đồng Công nhận Quốc gia (ANAB) thuộc Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI).

Được biết, tiêu chuẩn ISO/IEC 42001:2023 đưa ra các yêu cầu cụ thể từ khâu thiết lập, triển khai, duy trì đến cải tiến liên tục hệ thống quản lý AI, qua đó giúp các tổ chức quản lý hiệu quả các rủi ro và cơ hội liên quan đến AI, đồng thời cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và tuân thủ quy định.

Việc đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 42001:2023 là minh chứng cho năng lực của FPT trong quản trị AI bài bản và toàn diện, bao gồm các khía cạnh từ đạo đức, quản trị rủi ro, minh bạch, tuân thủ, cũng như bảo đảm sự đồng nhất giữa mục tiêu kinh doanh và các giá trị xã hội. Đây là cơ sở để FPT tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác công nghệ uy tín của các tổ chức toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực được quản lý chặt chẽ như tài chính ngân hàng, công nghệ ô tô, y tế, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và khu vực công. Cột mốc này cũng đồng thời củng cố vị thế doanh nghiệp AI-first của FPT, tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng AI một cách có trách nhiệm, đồng hành cùng khách hàng giải quyết các thách thức ngày càng lớn về pháp lý, đạo đức, vận hành liên quan đến việc ứng dụng AI.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Đào Duy Cường, Giám đốc Chuyển đổi số và Công nghệ FPT Software, Tập đoàn FPT cho biết: “Là doanh nghiệp AI-first, FPT luôn đặt yếu tố an toàn, đạo đức và trách nhiệm lên hàng đầu trong toàn bộ vòng đời sản phẩm AI. Bằng việc quản trị chặt chẽ quy trình phát triển và triển khai AI, chúng tôi bảo đảm rằng các giải pháp cung cấp cho khách hàng và đối tác được xây dựng trên nền tảng trách nhiệm, minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế”.

Là thành viên sáng lập của Liên minh AI do IBM và Meta khởi xướng, đồng thời là thành viên của Ủy ban Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam, FPT đang tích cực thúc đẩy phát triển AI có trách nhiệm. Doanh nghiệp cam kết áp dụng các nguyên tắc quản trị AI chặt chẽ trong tất cả hoạt động trên quy mô toàn cầu và trong toàn bộ danh mục giải pháp. Tiêu biểu, FleziPT là nền tảng AI toàn diện giúp tăng 30% năng suất, rút ngắn 60% thời gian phát triển và giảm 50% khối lượng công việc lặp lại.

Bên cạnh đó, FPT tăng cường hợp tác đồng sáng tạo với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như AWS, Microsoft, SAP và NVIDIA nhằm cung cấp các giải pháp được “may đo” cho từng ngành, từng bài toán cụ thể. Hiện tại, FPT có đội ngũ hơn 25.000 kỹ sư được tăng cường bởi AI, sở hữu các chứng chỉ quốc tế, đồng thời vận hành hệ thống hạ tầng đẳng cấp thế giới, như các Nhà máy AI tiên tiến tại Việt Nam và Nhật Bản, thuộc Top 40 siêu máy tính nhanh nhất thế giới. FPT cũng đang phát triển Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo mới tại tỉnh Gia Lai, được kỳ vọng trở thành một thành phần quan trọng trong mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và quốc gia.