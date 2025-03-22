Từ dám làm đến sức mạnh tổng hợp: Sáu bài học vàng từ đường dây 500kV mạch 3

Lời tòa soạn: Thành công của dự án đường dây 500kV mạch 3 không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành "thần tốc" trong 6 tháng thay vì 2-3 năm theo thông lệ. Ý nghĩa sâu xa hơn nằm ở những bài học kinh nghiệm có thể nhân rộng cho hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia khác. Từ đường cao tốc Bắc - Nam đến sân bay Long Thành, từ đường sắt tốc độ cao đến các dự án hạ tầng chiến lược, tất cả đều có thể học hỏi từ mô hình này. Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhấn mạnh cần tổng kết, rút ra những bài học quý báu để áp dụng rộng rãi. Đây chính là điều mà bài 5 - bài viết cuối cùng trong chuỗi "Bài học tiết kiệm từ Dự án đường dây 500kV mạch 3" muốn làm rõ. Bài 5 sẽ tổng hợp sáu bài học cốt lõi từ góc độ kỹ thuật - vận hành của EVN/EVNNPT và bốn bài học chiến lược từ góc độ quản lý nhà nước. Từ công tác chỉ đạo quyết liệt từ cấp cao nhất đến sự đồng lòng của người dân địa phương, từ vai trò của truyền thông đến tinh thần thi đua lao động, những kinh nghiệm này tạo nên một "công thức" hoàn chỉnh có thể tái sử dụng. Đặc biệt, bài viết phân tích khả năng vận dụng những bài học này vào thực tiễn triển khai các dự án hạ tầng trong thời gian tới, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Ngày 27/8/2024 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành điện Việt Nam. Khi các cung đoạn cuối cùng của đường dây 500kV mạch 3 được đóng điện, hệ thống truyền tải điện quốc gia chính thức có đủ bốn mạch nối liền từ Bắc vào Nam. Mỗi đường dây có chiều dài hơn 1.500km, kéo dài suốt dọc chiều dài đất nước. Ba thập kỷ xây dựng hệ thống truyền tải điện 500kV đã chứng kiến sự chuyển đổi rõ rệt trong tư duy triển khai dự án. Đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 đóng điện vận hành ngày 27/5/1994 với tinh thần "dám làm, dám chịu trách nhiệm". Tiếp theo, đường dây 500kV mạch 2 vận hành ngày 23/9/2005 bằng tinh thần "phát huy nội lực và chứng minh khả năng tự cường dân tộc". Đến dự án đường dây 500kV mạch 3, một cách tiếp cận hoàn toàn mới đã được áp dụng. Dự án được thực hiện trên tinh thần "phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp". Người dân đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, đổi mới cách làm để đưa dự án về đích đúng tiến độ. Cột mốc quan trọng đầu tiên được ghi nhận vào ngày 30/6/2024, khi cung đoạn đầu tiên của dự án - đoạn NMNĐ Nam Định 1 - Thanh Hóa được đóng điện thành công. Đến ngày 27/8/2024, toàn bộ đường dây 500kV mạch 3 chính thức thông tuyến. Chỉ hai ngày sau, ngày 29/8/2024, dự án được khánh thành long trọng tại Hưng Yên với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ thành công vượt bậc này, qua quá trình tổng kết từ góc độ kỹ thuật - vận hành khi thực hiện dự án, có thể rút ra sáu bài học kinh nghiệm cốt lõi có thể vận dụng cho các dự án trọng điểm khác. Bài học đầu tiên nằm ở công tác chỉ đạo từ cấp cao nhất. Dự án có sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt thường xuyên, liên tục của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng đã vào cuộc mạnh mẽ. Sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chính quyền huyện, xã đến các tổ chức đoàn thể chính trí - xã hội tạo nên sức mạnh tổng hợp chưa từng có.

Bài học thứ hai thể hiện ở triết lý quản lý mà Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần chỉ ra: "Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó". Việc phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả, dễ kiểm tra, đôn đốc, đánh giá. Nguyên tắc này được thể hiện cụ thể qua cơ chế họp định kỳ. Hàng tháng, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp họp để kiểm tra tiến độ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Ban chỉ đạo Nhà nước tổ chức họp định kỳ hai tuần một lần dưới sự chủ trì của Phó Trưởng ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Công Thương để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc. Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan chỉ đạo tạo điều kiện cao nhất để các vật tư thiết bị nhập khẩu được thông quan nhanh nhất. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở ngành, địa phương đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng. Lãnh đạo EVN/EVNNPT và các Ban QLDA thường trực có mặt tại công trường, tại các nhà máy, giao trách nhiệm cụ thể cho mỗi đơn vị, mỗi cán bộ để đôn đốc tiến độ hàng ngày, hàng tuần. Bài học thứ ba đến từ sự chung sức đồng lòng các cấp chính quyền và người dân địa phương. Điều đặc biệt ấn tượng là người dân tại các địa phương đã ủng hộ dự án, nhường chỗ ở, đất sản xuất, tích cực hỗ trợ công tác hậu cần. Họ cung cấp nguyên vật liệu, máy thi công, tham gia thi công các hạng mục phù hợp với năng lực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện "bốn tại chỗ". Những con số thống kê cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận này. Dự án đã huy động 92% tổng số máy thi công và gần 90% lao động phổ thông từ địa phương. Đặc biệt, dự án mua vật liệu xây dựng từ 226 công ty địa phương, chiếm 95% tổng khối lượng. Trong công tác giải phóng mặt bằng, người dân đã sớm đồng thuận với chủ trương, chính sách nên hầu như không xảy ra khiếu kiện.

Bài học thứ tư thể hiện ở sự nỗ lực, cố gắng của tất cả các lực lượng tham gia xây dựng. Dự án đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng Quân đội, Công an nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các Tập đoàn nhà nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ các địa phương. Tinh thần "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", "tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng" đã được thể hiện một cách sinh động. EVN, EVNNPT phát huy toàn bộ sức mạnh nội sinh và tinh thần xung kích của mình, huy động hàng nghìn cán bộ, công nhân trong các đơn vị của ngành Điện trên mọi miền đất nước tình nguyện tham gia tiếp sức, hỗ trợ thi công các dự án. Bài học thứ năm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác truyền thông. Các cơ quan truyền hình, báo chí ở trung ương và địa phương đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, kịp thời có mặt tại công trường để ghi nhận và đưa tin. Họ đã tạo nên nhiều bài báo, thước phim với những hình ảnh đẹp về cán bộ, kỹ sư, công nhân đang lao động trên công trường. Sức lan tỏa của công tác truyền thông thể hiện qua con số ấn tượng: từ khi dự án được khởi công đến thời điểm hoàn thành, đóng điện đã có hơn 6.000 tin bài được đăng tải trên các phương tiện truyền thông khác nhau như truyền hình quốc gia/địa phương, báo điện tử, báo giấy, mạng xã hội. Những thông tin này đã thu hút sự quan tâm theo dõi và tương tác của nhiều triệu lượt khán giả, bạn đọc trên mọi miền đất nước. Bài học thứ sáu đến từ vai trò của công tác thi đua, động viên tinh thần hăng say lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động/sơ kết nhiều phong trào thi đua. Các phong trào được chủ đầu tư, gần 300 nhà thầu và các đơn vị liên quan với khoảng 23.000 người lao động nhiệt tình hưởng ứng, quyết tâm thi công các dự án đúng tiến độ, chất lượng, chăm lo đầy đủ các chế độ và điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trên công trường.

Phát biểu tại Lễ khánh thành dự án ngày 29/8/2024 tại Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra đánh giá toàn diện về ý nghĩa chiến lược của công trình. Về mặt kinh tế, công trình có ý nghĩa chiến lược góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện cục bộ tại miền Bắc với việc bổ sung khoảng 30 tỷ kWh điện mỗi năm. Thủ tướng nhấn mạnh đây là "công trình của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết, quan điểm 'Dân là gốc' của Đảng, Nhà nước ta, sự chung sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng". Công trình có ý nghĩa với doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài về bảo đảm cung ứng điện, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, tin tướng vào quyết tâm của phía Việt Nam "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có kết quả cụ thể, đo lường, cân đong đo đếm được". Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần mà công trình thể hiện: "khát vọng, tự tin, bản lĩnh, giá trị con người Việt Nam, với tinh thần 'biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể', tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, sự quyết tâm vượt lên mạnh mẽ của đất nước chúng ta". Công trình cũng mang ý nghĩa kết nối nền kinh tế, liên kết vùng, kết nối rộng khắp, đồng bộ, nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống truyền tải điện quốc gia. Công trình có ý nghĩa đề cao trách nhiệm, lòng yêu nước với sự nỗ lực vượt bậc, chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết liệt, làm việc không ngừng nghỉ của các chủ thể có liên quan.

Từ những thành công này, Thủ tướng đã chỉ ra bốn bài học có thể vận dụng cho các công trình, dự án tiếp theo. Thứ nhất là bài học về công tác quản lý lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo, chỉ huy với những nguyên tắc cụ thể về tư tưởng, quyết tâm, nỗ lực và hành động. Thứ hai, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, trong ngành và ngoài ngành, lực lượng quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và đặc biệt là người dân với tinh thần "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", "tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng". Thứ ba, nỗ lực không ngừng nghỉ, chủ động tích cực, bản lĩnh của ngành điện và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp ở cả Trung ương và địa phương, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân với tinh thần "chia sẻ, thấu hiểu, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển, cùng có niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào". Thứ tư, xây dựng, phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, kịp thời động viên, khen thưởng, tạo không khí hăng say làm việc, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Các cơ quan truyền thông báo chí đã nỗ lực, làm tốt công tác tuyên truyền, khắc họa gương người tốt, việc tốt trên công trường, dự án, vận động người dân, tạo sự đồng thuận, đồng lòng triển khai dự án. Những bài học này được kỳ vọng sẽ áp dụng vào các dự án trọng điểm quốc gia về đường cao tốc, sân bay, bến cảng, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, các dự án chiến lược về hạ tầng trong việc kiểm soát, đẩy nhanh tiến độ từ khâu chuẩn bị đầu tư, nguồn vốn, giải phóng mặt bằng đến khâu triển khai thi công và huy động các nguồn lực tham gia.

Mục tiêu cuối cùng là rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành của dự án nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình cả về kỹ-mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường và không đội vốn. Với tinh thần thần tốc, "đã ra quân là chiến thắng" của dự án đường dây 500kV mạch 3, thành công này đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia. Điều này tiếp tục củng cố công cuộc phát triển hạ tầng của đất nước, góp phần thực hiện thành công đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng chiến lược mà các kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI, XII, XIII đã đề ra. Đặc biệt, công trình được gắn biển chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024) và 70 năm Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2024), thể hiện ý nghĩa biểu tượng sâu sắc của dự án này. Khi Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, những bài học từ dự án đường dây 500kV mạch 3 sẽ là nền tảng quan trọng cho sự nghiệp phát triển hạ tầng chiến lược. Từ những con đường cao tốc xuyên suốt đất nước đến các tuyến đường sắt tốc độ cao hiện đại, từ những sân bay quốc tế đến các cảng biển thông minh, tất cả đều có thể học hỏi từ kinh nghiệm "thần tốc" này. Đây chính là di sản vô giá mà dự án để lại cho tương lai phát triển của Việt Nam.