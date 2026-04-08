Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo đó, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26/7/1967; quê quán: tỉnh Ninh Bình.

Trước khi trở thành Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XIV, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đã là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XII, XIII. Bà có trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử.