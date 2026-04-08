Với nghị quyết được thông qua, bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức có 7 thành viên lãnh đạo, gồm Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu. Trong số 6 Phó Thủ tướng, bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng là hai người tiếp tục được phê chuẩn bổ nhiệm từ nhiệm kỳ trước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng, và 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc (sinh năm 1965, quê Ninh Bình) là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa (XIII, XIV), Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch VCCI, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Chân dung ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang (sinh năm 1960, quê Ninh Bình) là Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa (XIII, XIV), Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa. Ông có trình độ Tiến sĩ Khoa học quân sự, kinh qua nhiều vị trí then chốt trong Quân đội như Tư lệnh Quân khu 1, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2021.

Chân dung Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (sinh năm 1964, quê Nghệ An) là Ủy viên Ban Bí thư khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa, Đại biểu Quốc hội hai khóa. Bà có trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục, từng công tác lâu năm tại Yên Bái với các chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; sau đó là Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ năm 2021.

Chân dung bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 -2026

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (sinh năm 1966, quê Gia Lai) có trình độ Thạc sĩ Luật, Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa, Đại biểu Quốc hội khóa XII. Ông có nhiều năm công tác tại Bình Định (cũ) và Gia Lai với các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Chân dung ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1973, quê Hà Nội) là Tiến sĩ Kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa, Đại biểu Quốc hội ba khóa. Ông từng là Tổng Giám đốc rồi Chủ tịch HĐQT VietinBank, sau đó giữ các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và hiện là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chân dung ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu (sinh năm 1969, quê Tây Ninh) là Tiến sĩ Luật, Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa, Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông từng giảng dạy tại Đại học Luật TP.HCM, công tác tại Bộ Tư pháp, sau đó là Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Chân dung ông Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 7/4/2026, Quốc hội đã bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành tuyệt đối (495/495 đại biểu). Ngay sau đó, tân Thủ tướng tuyên thệ nhậm chức và phát biểu trước Quốc hội, nhấn mạnh quyết tâm đưa đất nước phát triển bứt phá, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng hoa chúc mừng tân Thủ tướng cùng các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới. Việc kiện toàn nhanh chóng, đồng bộ bộ máy lãnh đạo Chính phủ cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, tập trung, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.