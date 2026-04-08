Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn danh sách gồm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ gồm các ông, bà: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu. Trong số này, bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng được tái cử; 4 nhân sự còn lại lần đầu đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội thông qua danh sách 14 Bộ trưởng nhiệm kỳ 2026–2031, gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn;

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang.

Quốc hội đồng thời phê chuẩn người đứng đầu ba cơ quan ngang Bộ, gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong.

Trước đó, chiều 7/4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031.