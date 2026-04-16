Giá xăng dầu 16/4: Dầu trong nước tiếp tục hạ giá lần thứ ba liên tiếp

Giá xăng dầu trong thị trường năng lượng ghi nhận xu hướng giảm khi giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc. Sau phiên tăng nhẹ ngày 15/4, đến sáng nay, cả hai mặt hàng chủ chốt là dầu WTI và Brent đều quay đầu giảm. Cụ thể, dầu WTI lùi về khoảng 90,9 USD/thùng, trong khi dầu Brent còn khoảng 94,6 USD/thùng. Tính trong vòng 10 ngày gần nhất, giá dầu đã giảm tới 18%, cho thấy áp lực giảm vẫn đang chi phối thị trường.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh từ 16/4

Theo các chuyên gia, diễn biến giá dầu hiện chịu tác động từ hai lực kéo trái chiều. Một mặt, thị trường vẫn lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Mặt khác, kỳ vọng căng thẳng quốc tế, đặc biệt giữa Mỹ và Iran, có dấu hiệu hạ nhiệt lại tạo áp lực khiến giá dầu đi xuống. Sự giằng co này khiến xu hướng ngắn hạn của giá dầu chưa thực sự rõ ràng.

Ở trong nước, từ 0h ngày 16/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu, với mức giảm tập trung chủ yếu vào các mặt hàng dầu. Dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm hơn 2.200 đồng/kg. Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không sử dụng Quỹ bình ổn giá, thay vào đó thực hiện trích lập 400 đồng/lít đối với dầu diesel và 800 đồng/kg đối với dầu mazut.

Đây là lần điều chỉnh giá xăng dầu thứ ba liên tiếp của Việt Nam

Đây là lần giảm giá thứ ba liên tiếp của xăng dầu trong nước, sau các kỳ điều hành ngày 8/4 và 9/4. Tính chung trong thời gian gần đây, xăng E5 RON92 đã giảm hơn 3.000 đồng/lít, xăng RON95-III giảm trên 3.400 đồng/lít. Đáng chú ý, dầu diesel ghi nhận mức giảm mạnh nhất với hơn 11.800 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm gần 2.000 đồng/kg.

Theo mức giá bán lẻ mới nhất, xăng E5 RON92 hiện không vượt quá 23.760 đồng/lít, xăng RON95-III tối đa 22.590 đồng/lít. Giá dầu diesel ở mức 31.041 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 20.332 đồng/kg.

Nhờ chuỗi điều chỉnh giảm liên tiếp, giá xăng dầu trong nước đang duy trì ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí vận tải và sản xuất, qua đó hỗ trợ hoạt động kinh tế trong thời gian tới.