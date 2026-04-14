Mibrand công bố BBS Banking 2025: Bản sắc thương hiệu trở thành lợi thế cạnh tranh của ngân hàng

Báo cáo cho thấy một bức tranh đáng chú ý của ngành ngân hàng năm 2025: nhóm dẫn đầu vẫn duy trì vị thế, nhưng phần lớn thương hiệu đều ghi nhận mức sụt giảm điểm số, phản ánh áp lực ngày càng lớn từ kỳ vọng khách hàng và mức độ khác biệt giữa các ngân hàng đang thu hẹp dần.

Trong bảng xếp hạng sức khỏe thương hiệu ngân hàng năm 2025, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí số 1 năm thứ 4 liên tiếp, khẳng định nền tảng thương hiệu vững chắc và mức độ tin cậy cao trên thị trường. MB vươn lên vị trí thứ 2. BIDV và Techcombank tiếp tục hiện diện trong Top 4, trong khi VietinBank giữ vị trí thứ 5. Ở nhóm tiếp theo, TPBank tăng hạng từ Top 9 lên Top 6. Sacombank và ACB tiếp tục duy trì hiện diện trong Top 10, còn VPBank và Agribank khép lại nhóm dẫn đầu.

Kết quả năm nay cho thấy sức khỏe thương hiệu ngân hàng không còn được quyết định chủ yếu bởi độ nhận biết hay quy mô, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm thực tế và giá trị cảm nhận rõ ràng đối với khách hàng.

Một trong những thay đổi nổi bật nhất của BBS Banking 2025 đến từ chỉ số Liên tưởng và Hình ảnh thương hiệu. Từ vị trí ngoài Top 10 năm 2024, VIB đã bứt phá để dẫn đầu toàn ngành năm 2025 với 32% tỷ lệ bình chọn, cho thấy thương hiệu đã tạo được dấu ấn rõ nét hơn trong tâm trí khách hàng. VPBank cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, từ vị trí số 10 với 9% năm 2024 lên Top 4 với 26% năm 2025. Sau khi vắng mặt trong Top 10 năm trước, HDBank trở lại Top 7 năm nay. Những thay đổi này phản ánh hiệu quả rõ rệt của các nỗ lực xây dựng hình ảnh thương hiệu nhất quán và dễ ghi nhớ hơn trên thị trường.

Ở nhóm chỉ số Nhận biết và Cân nhắc thương hiệu, Agribank là ngân hàng có bước tiến nổi bật khi vươn lên Top 3 về Nhận biết và Top 2 về Cân nhắc, đồng thời quay trở lại Top 10 sức khỏe thương hiệu toàn ngành. Kết quả này cho thấy khi một thương hiệu gia tăng hiện diện bằng các giải pháp có tính ứng dụng thực tế, mức độ ưu tiên lựa chọn của khách hàng cũng tăng theo.

Với chỉ số Yêu thích thương hiệu, TPBank là một trong những trường hợp tăng trưởng đáng chú ý nhất. Từ vị trí ngoài bảng xếp hạng năm 2024, ngân hàng này đã bứt phá vào Top 5 năm 2025, tăng 9 bậc. Đồng thời, TPBank cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh ở chỉ số Yêu thích và Sẵn sàng trả giá cao, cho thấy sức hút thương hiệu đang ngày càng rõ nét hơn trên thị trường.

Trong nhóm ngân hàng nổi bật ngoài Top 10, OCB tiếp tục duy trì sự hiện diện tích cực với điểm BBS đạt 17,6, nằm trong Top 15 thương hiệu ngân hàng có sức khỏe thương hiệu mạnh nhất Việt Nam. OCB đồng thời giữ thứ hạng ổn định ở nhiều chỉ số quan trọng như Quen thuộc, Đáng đồng tiền, Chất lượng cảm nhận, Yêu thích, Giới thiệu và Trả giá cao. Đáng chú ý, ở chỉ số Yêu thích thương hiệu, OCB tăng 5 bậc so với năm 2024, qua đó trở thành một trong Top 7 ngân hàng được yêu thích nhất ngoài nhóm Big4 trong năm 2025.

Ở nhóm dẫn đầu, báo cáo cũng ghi nhận những dấu ấn riêng của từng thương hiệu. Vietcombank tiếp tục nổi bật ở nhiều chỉ số, từ nhận biết đầu tiên đến chất lượng cảm nhận và mức độ yêu thích. MB bứt phá nhờ chính sách số hóa và hệ sinh thái đa dạng, đồng thời dẫn đầu ở nhóm khách hàng sử dụng chính. BIDV được ghi nhận là ngân hàng có hoạt động truyền thông hiệu quả nhất năm 2025, với 76,8% khách hàng ấn tượng với quảng cáo.

Ông Lại Tiến Mạnh, Giám đốc điều hành Mibrand Việt Nam, chia sẻ: “BBS Banking 2025 cho thấy bài toán lớn của ngành ngân hàng hiện nay không còn chỉ là tăng hiện diện hay tăng độ nhận biết. Thách thức lớn hơn là làm sao để mỗi ngân hàng được khách hàng nhớ đến với một hình ảnh riêng, một giá trị riêng, thay vì cùng được cảm nhận bằng những thuộc tính tương đồng. Trong một thị trường mà ai cũng nói về công nghệ, tiện lợi và trải nghiệm, thương hiệu nào xây được liên tưởng rõ hơn, nhất quán hơn và có bằng chứng thực tế mạnh hơn sẽ có lợi thế cạnh tranh dài hạn.”