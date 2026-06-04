Ban tổ chức trao giải thưởng Quả cầu vàng 2025.

Việc điều chỉnh quy chế nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời cụ thể hóa Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Theo quy chế mới, Giải thưởng Quả cầu vàng không chỉ đánh giá thành tích nghiên cứu khoa học mà còn chú trọng khả năng làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm và tạo ra những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm mới nổi bật nhất là việc điều chỉnh các lĩnh vực xét chọn theo 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia gồm: Công nghệ số; công nghệ mạng di động thế hệ sau, an ninh mạng và lượng tử; công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ môi trường và phát triển bền vững; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không và vũ trụ; công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi đang học tập, nghiên cứu và làm việc trong và ngoài nước. Giải thưởng khuyến khích các nhà khoa học trẻ, doanh nhân công nghệ, nhà sáng lập startup đổi mới sáng tạo và những cá nhân có đóng góp nổi bật trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ cao.

Bên cạnh các tiêu chí chuyên môn, quy chế năm nay cũng đặt ra yêu cầu cao về liêm chính khoa học, đạo đức nghiên cứu, tính trung thực học thuật và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, các cá nhân được trao giải sẽ có trách nhiệm đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên và các nhóm nghiên cứu trẻ trong thời gian tối thiểu ba năm nhằm lan tỏa tri thức và truyền cảm hứng sáng tạo cho thế hệ kế cận.

Toàn bộ quy trình đăng ký, tiếp nhận và xử lý hồ sơ năm 2026 sẽ được thực hiện trên nền tảng số, bảo đảm tính công khai, minh bạch và thuận tiện cho ứng viên. Mỗi năm, số lượng cá nhân được trao Giải thưởng Quả cầu vàng không vượt quá 10 người trên cơ sở đánh giá khách quan của Hội đồng xét chọn.

Các cá nhân xuất sắc sẽ được trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Trung ương Đoàn, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng tiền mặt. Đồng thời, các gương mặt đạt giải sẽ được ghi danh vào Hệ thống cơ sở dữ liệu tài năng trẻ quốc gia và được ưu tiên tham gia các chương trình kết nối, giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế.

Với những đổi mới toàn diện, Giải thưởng Quả cầu vàng 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành sân chơi uy tín, góp phần phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.