Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh tại phường Hoà Cường. (Đà Nẵng).

Đà Nẵng số hóa quản lý tạm trú người nước ngoài

Công tác khai báo tạm trú cho người nước ngoài đang được đẩy mạnh trên môi trường số tại Đà Nẵng khi lực lượng công an cơ sở đồng loạt hướng dẫn các cơ sở lưu trú chuyển sang sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ Công an. Hoạt động này góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý cư trú trên địa bàn.

Tại phường Hòa Cường, lực lượng công an đã trực tiếp đến các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ dịch vụ và các cơ sở kinh doanh lưu trú có người nước ngoài để hướng dẫn đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin và thực hiện khai báo tạm trú trên nền tảng mới. Các cơ sở đã được hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ, đồng thời được giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành.

Việc triển khai hệ thống dùng chung nằm trong lộ trình chuyển đổi số của Bộ Công an nhằm thống nhất quản lý dữ liệu cư trú trên phạm vi toàn quốc. Thay vì sử dụng nhiều nền tảng riêng lẻ, dữ liệu được tập trung trên một hệ thống, giúp cơ quan quản lý nhanh chóng tra cứu, xác minh và theo dõi tình hình cư trú của người nước ngoài.

Dữ liệu tập trung giúp nâng cao hiệu quả quản lý

Theo đánh giá từ nhiều địa phương đã triển khai trước đó, hệ thống mới cho phép quản lý tập trung và đồng bộ thông tin người nước ngoài lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê và các cơ sở lưu trú khác. Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực giúp lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp khai báo thiếu thông tin hoặc quá hạn tạm trú để kịp thời chấn chỉnh theo quy định.

Một điểm mới của hệ thống là khả năng hoạt động trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng. Giao diện được thiết kế đơn giản hơn, hỗ trợ nhập liệu nhanh và giảm nguy cơ sai sót so với phương thức khai báo trước đây. Một số chức năng còn cho phép nhận diện thông tin từ hình ảnh hộ chiếu, giúp rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu.

Đối với các cơ sở lưu trú, việc chuyển sang nền tảng điện tử giúp giảm đáng kể khối lượng hồ sơ giấy và hạn chế các thao tác thủ công. Các chủ cơ sở có thể thực hiện khai báo ở bất kỳ đâu có kết nối internet, đồng thời dễ dàng theo dõi lịch sử khai báo và tình trạng xử lý thông tin trên hệ thống.

Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý cư trú

Việc triển khai phần mềm khai báo tạm trú cho người nước ngoài không chỉ phục vụ công tác quản lý an ninh, trật tự mà còn phản ánh xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công. Thay đổi này giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục, nâng cao tính chính xác của dữ liệu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, cơ sở lưu trú cũng như người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục thu hút khách du lịch quốc tế, chuyên gia nước ngoài và các nhà đầu tư, việc số hóa công tác quản lý cư trú được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp nâng cao năng lực quản trị đô thị. Khi dữ liệu được kết nối đồng bộ, cơ quan chức năng có thể chủ động hơn trong công tác quản lý địa bàn, đồng thời hỗ trợ quá trình xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.

Thời gian tới, lực lượng công an địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra việc thực hiện khai báo tạm trú trên hệ thống mới nhằm bảo đảm tất cả các trường hợp lưu trú của người nước ngoài được cập nhật đầy đủ, chính xác và đúng quy định pháp luật.