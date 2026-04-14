FPT tăng cường sự hiện diện tại các thị trường nói tiếng Pháp

Cột mốc này không chỉ đánh dấu gần hai thập kỷ FPT đồng hành với Quadient, mà còn mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện hơn, hướng tới đồng kiến tạo giá trị cho khách hàng và tăng trưởng bền vững.

Lễ ký kết Thỏa thuận dịch vụ chính giữa FPT và Quadient diễn ra tại Paris, Pháp

Được biết, Quadient là đối tác đầu tiên và là một trong những đối tác quan trọng nhất của FPT tại thị trường Pháp. Với mô hình ODC quy mô 200 nhân sự, hai doanh nghiệp đã xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn, đồng phát huy năng lực vận hành dự án hiệu quả, triển khai liên tục và không ngừng đổi mới các giải pháp, sản phẩm công nghệ.

Trong giai đoạn mới này, hai bên sẽ hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, trong đó, mô hình ODC tiếp tục được tận dụng như một nền tảng triển khai chiến lược nhằm hỗ trợ các hoạt động Nghiên cứu & Phát triển (R&D) của Quadient, rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu chi phí.

Hợp tác này cũng hỗ trợ Quadient đa dạng hóa nguồn nhân lực thông qua mô hình kết nối Pháp - Việt, thúc đẩy đổi mới xuyên văn hóa, khai thác hiệu quả nguồn nhân lực năng động và thành thạo công nghệ số của Việt Nam.

Và trong giai đoạn tiếp theo, hai bên dự kiến sẽ mở rộng hợp tác trong các chương trình công nghệ thông tin và chuyển đổi số doanh nghiệp. Trọng tâm sẽ là các lĩnh vực tự động hóa, nâng cao năng suất và đổi mới dựa trên trí tuệ nhân tạo, và các dự án chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường toàn cầu.

“Điểm đặc biệt của quan hệ hợp tác này nằm ở niềm tin đã được xây dựng trong suốt 20 năm qua. Quadient đã đồng hành từ những ngày đầu FPT hiện diện tại thị trường Pháp. Chúng tôi trân trọng tình bạn bền chặt giữa hai bên. Với định hướng AI-First và AI-Native, FPT cam kết phát huy toàn diện năng lực công nghệ để hỗ trợ Quadient nâng cao hiệu quả vận hành, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và duy trì lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên AI”. Ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng giám đốc FPT Software phụ trách thị trường châu Âu và Trung Đông, Tập đoàn FPT, cho biết.

Ông Damien de Cacqueray, Phó Chủ tịch phụ trách Chuỗi cung ứng - R&D Quadient, kiêm Chủ tịch Quadient Industrie & Technologie France, nhận định: “Tại Quadient, chúng tôi xem đổi mới là một hành trình liên tục, được thúc đẩy bởi hợp tác. Quan hệ đối tác lâu dài với FPT cho phép chúng tôi tăng tốc phát triển các giải pháp AI, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và không ngừng nâng cao giá trị cho khách hàng. Bằng cách kết hợp nguồn nhân lực toàn cầu cùng năng lực công nghệ chuyên sâu của cả FPT và Quadient, chúng tôi đang xây dựng các giải pháp linh hoạt và dễ dàng mở rộng, giúp các tổ chức thích ứng và bứt phá trong một thế giới ngày càng số hóa”.

Kể từ khi gia nhập thị trường Pháp năm 2008, FPT đã không ngừng mở rộng hiện diện và năng lực triển khai, đặc biệt thông qua hợp tác với các tập đoàn toàn cầu như Airbus, La Poste và Air Liquide. Song song với việc mở rộng quy mô, FPT cũng từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, từ đó nâng cao năng lực cung cấp các giải pháp công nghệ lõi và gia tăng giá trị cho khách hàng.