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FPT tăng cường sự hiện diện tại các thị trường nói tiếng Pháp

Anh Tuấn

Anh Tuấn

10:07 | 14/04/2026
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Thỏa thuận này có thời hạn 5 năm, tập trung vào mở rộng mô hình Trung tâm phát triển sản phẩm và giải pháp (ODC), đồng thời tăng cường hợp tác lĩnh vực đổi mới sáng tạo dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).
FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu FPT lọt TOP 35 nhà cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng AI toàn cầu FPT và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hợp tác phát triển công nghệ lõi

Cột mốc này không chỉ đánh dấu gần hai thập kỷ FPT đồng hành với Quadient, mà còn mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện hơn, hướng tới đồng kiến tạo giá trị cho khách hàng và tăng trưởng bền vững.

FPT tăng cường sự hiện diện tại các thị trường nói tiếng Pháp
Lễ ký kết Thỏa thuận dịch vụ chính giữa FPT và Quadient diễn ra tại Paris, Pháp

Được biết, Quadient là đối tác đầu tiên và là một trong những đối tác quan trọng nhất của FPT tại thị trường Pháp. Với mô hình ODC quy mô 200 nhân sự, hai doanh nghiệp đã xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn, đồng phát huy năng lực vận hành dự án hiệu quả, triển khai liên tục và không ngừng đổi mới các giải pháp, sản phẩm công nghệ.

Trong giai đoạn mới này, hai bên sẽ hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, trong đó, mô hình ODC tiếp tục được tận dụng như một nền tảng triển khai chiến lược nhằm hỗ trợ các hoạt động Nghiên cứu & Phát triển (R&D) của Quadient, rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu chi phí.

Hợp tác này cũng hỗ trợ Quadient đa dạng hóa nguồn nhân lực thông qua mô hình kết nối Pháp - Việt, thúc đẩy đổi mới xuyên văn hóa, khai thác hiệu quả nguồn nhân lực năng động và thành thạo công nghệ số của Việt Nam.

Và trong giai đoạn tiếp theo, hai bên dự kiến sẽ mở rộng hợp tác trong các chương trình công nghệ thông tin và chuyển đổi số doanh nghiệp. Trọng tâm sẽ là các lĩnh vực tự động hóa, nâng cao năng suất và đổi mới dựa trên trí tuệ nhân tạo, và các dự án chuyển đổi số nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường toàn cầu.

“Điểm đặc biệt của quan hệ hợp tác này nằm ở niềm tin đã được xây dựng trong suốt 20 năm qua. Quadient đã đồng hành từ những ngày đầu FPT hiện diện tại thị trường Pháp. Chúng tôi trân trọng tình bạn bền chặt giữa hai bên. Với định hướng AI-First và AI-Native, FPT cam kết phát huy toàn diện năng lực công nghệ để hỗ trợ Quadient nâng cao hiệu quả vận hành, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và duy trì lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên AI”. Ông Đặng Trần Phương, Phó Tổng giám đốc FPT Software phụ trách thị trường châu Âu và Trung Đông, Tập đoàn FPT, cho biết.

Ông Damien de Cacqueray, Phó Chủ tịch phụ trách Chuỗi cung ứng - R&D Quadient, kiêm Chủ tịch Quadient Industrie & Technologie France, nhận định: “Tại Quadient, chúng tôi xem đổi mới là một hành trình liên tục, được thúc đẩy bởi hợp tác. Quan hệ đối tác lâu dài với FPT cho phép chúng tôi tăng tốc phát triển các giải pháp AI, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và không ngừng nâng cao giá trị cho khách hàng. Bằng cách kết hợp nguồn nhân lực toàn cầu cùng năng lực công nghệ chuyên sâu của cả FPT và Quadient, chúng tôi đang xây dựng các giải pháp linh hoạt và dễ dàng mở rộng, giúp các tổ chức thích ứng và bứt phá trong một thế giới ngày càng số hóa”.

Kể từ khi gia nhập thị trường Pháp năm 2008, FPT đã không ngừng mở rộng hiện diện và năng lực triển khai, đặc biệt thông qua hợp tác với các tập đoàn toàn cầu như Airbus, La Poste và Air Liquide. Song song với việc mở rộng quy mô, FPT cũng từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, từ đó nâng cao năng lực cung cấp các giải pháp công nghệ lõi và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Năm 2023, FPT được xếp hạng trong Top 100 công ty công nghệ thông tin hàng đầu tại Pháp. Đây cũng là tiền đề để FPT đặt mục tiêu lọt vào Top 50 công ty CNTT tại thị trường này, nâng đội ngũ nhân sự địa phương lên hơn 500 chuyên gia, đồng thời tiếp tục tăng cường hiện diện tại Pháp cũng như các nước nói tiếng Pháp lân cận.
FPT thị trường Pháp Quadient Hợp tác chiến lược thị trường nói tiếng Pháp

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu