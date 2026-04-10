Ngày 10/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả phát triển kinh tế xã hội và các dự án Luật

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025. Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp chiều 9/4. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.