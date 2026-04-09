Prudential Việt Nam báo lãi gần 5.000 tỷ đồng năm 2025

Ngày 8/4/2026 , Prudential Việt Nam công bố kết quả tài chính năm 2025 với nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực. Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 19.577 tỷ đồng, trong khi doanh thu đầu tư đạt 12.080 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 4.937 tỷ đồng, tăng 47,8% so với năm trước. Tổng tài sản doanh nghiệp đạt 198.855 tỷ đồng, tăng 5,2%, còn tổng giá trị tài sản đầu tư đạt 180.837 tỷ đồng, tăng 7,2%.

Đáng chú ý, biên khả năng thanh toán duy trì trên 200%, cho thấy nền tảng tài chính vững mạnh và khả năng đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Trong năm 2025, Prudential Việt Nam đã chi trả gần 16.489 tỷ đồng cho các quyền lợi bảo hiểm, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Đồng thời, công ty công bố hơn 4.000 tỷ đồng lãi cho khách hàng tham gia các sản phẩm chia lãi.

Hiện doanh nghiệp đang bảo vệ gần 2,4 triệu khách hàng, đồng thời dẫn đầu thị trường về mức độ hài lòng và gắn bó khách hàng (rNPS).

Ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Năm 2025 đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong định hướng phát triển của Prudential Việt Nam, hiện thực hóa sứ mệnh “mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt” thông qua kế hoạch ba năm lấy khách hàng, chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững làm trọng tâm. Song hành với các mục tiêu tăng trưởng, chúng tôi ưu tiên nâng cao nền tảng vận hành thông qua việc tinh gọn mô hình hoạt động, hiện đại hóa công nghệ và phát triển các năng lực cốt lõi, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.”

Trong năm 2025, Prudential Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin và nâng cao trải nghiệm khách hàng, đạt vị trí số 1 thị trường về mức độ hài lòng và gắn bó khách hàng (rNPS), đồng thời cải thiện tỷ lệ duy trì hợp đồng và tỷ lệ tái tục. Những kết quả này phản ánh cam kết nhất quán của Công ty trong việc nâng cao chất lượng bán hàng, đảm bảo truyền thông minh bạch và mang lại giá trị dài hạn cho khách hàng.

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm bảo vệ và đầu tư, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số trên toàn bộ hành trình khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm đơn giản, nhanh chóng và cá nhân hóa hơn. Cải tiến số hóa quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường, xử lý tự động xuyên suốt (STP) và thanh toán gần như không dùng tiền mặt đã cải thiện thời gian và hiệu suất dịch vụ, hỗ trợ mô hình hoạt động linh hoạt và có khả năng mở rộng hơn.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục phát triển hành trình PRUServices (các dịch vụ số hóa) nhằm nâng cao năng lực Quản lý quan hệ khách hàng và chất lượng dịch vụ tổng đài chăm sóc khách hàng (CRM/CC).

Với mạng lưới hơn 200 văn phòng Tổng Đại lý trên toàn quốc cùng 7 đối tác ngân hàng, trong đó có 5 đối tác chiến lược, Prudential Việt Nam tiếp tục đầu tư vào hệ sinh thái phân phối tích hợp, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp tư vấn chuyên nghiệp, minh bạch và dựa trên nhu cầu, phù hợp với mục tiêu tài chính dài hạn của khách hàng.

Song song với các kết quả kinh doanh, Prudential Việt Nam tiếp tục đầu tư vào đội ngũ nhân sự và cộng đồng. Trong năm, công ty đã triển khai hơn 16.000 giờ đào tạo, đồng thời lan tỏa văn hóa hiệu suất cao trong toàn tổ chức.

Trong giai đoạn 2024–2025, Prudential Việt Nam đã đóng góp hơn 28 tỷ đồng nhằm hỗ trợ hơn 99.000 người dân thông qua các chương trình giáo dục tài chính, chăm sóc sức khỏe và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Những nỗ lực này tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Công ty đối với phát triển bền vững, đồng thời góp phần giúp Prudential Việt Nam duy trì vị trí trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (CSI100) năm thứ 9 liên tiếp.

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ với sự tập trung vào tính minh bạch và niềm tin khách hàng, Prudential Việt Nam kiên định theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời tiếp tục tạo dựng giá trị dài hạn và bền vững cho khách hàng.