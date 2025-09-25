Retolab công bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành gương mặt đồng hành cùng thương hiệu

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong một hình ảnh quảng cáo sản phẩm của Retolab

Sự hợp tác này không chỉ mang ý nghĩa về mặt truyền thông, mà còn thể hiện sự đồng điệu trong giá trị mà hai bên cùng theo đuổi: vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên, được nuôi dưỡng trên nền tảng khoa học và sự minh bạch. Sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ, phong thái tự tin cùng hình ảnh chỉn chu trước công chúng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà được đánh giá là gương mặt phù hợp với tinh thần mà Retolab hướng tới. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Đỗ Thị Hà còn được công chúng ghi nhận bởi lối sống tích cực, sự nghiêm túc trong công việc và hình ảnh sạch, văn minh trong mắt giới trẻ.

Theo đại diện Retolab, việc vinh dự được Hoa hậu Đỗ Thị Hà hợp tác làm gương mặt đồng hành xuất phát từ sự tương đồng trong quan điểm về chăm sóc và gìn giữ vẻ đẹp. Đó không phải là vẻ đẹp hào nhoáng tức thời, mà là làn da khỏe mạnh, cân bằng và bền vững theo thời gian đúng với thông điệp “Cân đẹp mọi ánh nhìn” mà thương hiệu đang lan tỏa.

Trong hành trình phát triển, Retolab định hướng mang đến cho người tiêu dùng các giải pháp chăm sóc da dựa trên công nghệ an toàn, minh bạch về nguồn gốc và phù hợp với làn da người Việt. Việc Hoa hậu Đỗ Thị Hà đồng hành được kỳ vọng sẽ giúp những giá trị này đến gần hơn với phái đẹp, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ những người ngày càng quan tâm đến chất lượng, tính khoa học và sự an tâm khi lựa chọn mỹ phẩm.

Sự kiện công bố gương mặt đồng hành cũng được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng hình ảnh thương hiệu của Retolab, khi kết hợp giữa giá trị sản phẩm và hình ảnh đại diện truyền cảm hứng. Qua đó, Retolab không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn kể câu chuyện về hành trình chăm sóc da hiện đại - nơi khoa học, sự an toàn và vẻ đẹp tự nhiên được đặt ở vị trí trung tâm.

Trong thời gian tới, Retolab và Hoa hậu Đỗ Thị Hà dự kiến sẽ tiếp tục đồng hành trong nhiều hoạt động truyền thông, góp phần lan tỏa thông điệp chăm sóc da an toàn, khoa học, hướng đến cộng đồng phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin và chủ động trong việc bảo vệ làn da của mình.