Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò tiên phong, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng hành cùng đất nước qua các cuộc kháng chiến, công cuộc xây dựng và phát triển.

Bên cạnh những hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, công chúng còn có cơ hội khám phá nhiều kỷ vật nghề báo quý giá tại Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Những hiện vật nơi đây không chỉ phản ánh chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng mà còn là nguồn tư liệu quý, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau.

Những bản thảo lưu dấu tâm huyết của nhà báo Huỳnh Văn Tiểng

Nhà báo Huỳnh Văn Tiểng (tên thật Huỳnh Minh Siêng) sinh năm 1920 tại Sài Gòn (nay là TP. Hồ Chí Minh). Cuộc đời làm báo, hoạt động cách mạng của nhà báo Huỳnh Văn Tiểng thể hiện sự tận tâm, nhiệt thành, đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị, nhiều tình cảm trong lòng bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp.

Kỷ vật nghề báo quý giá tại Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.Ảnh: VGP

Sự nghiệp của nhà báo Huỳnh Văn Tiểng gắn liền với sự nghiệp phát thanh và truyền hình Việt Nam; bản thân ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng: Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Nam Bộ, Phó Tổng biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Vô tuyến truyền hình Việt Nam…

Tại Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều kỷ vật của nhà báo Huỳnh Văn Tiểng đã được sưu tầm, lưu giữ và trưng bày trang trọng. Trong số đó, nổi bật là tập bản thảo cuốn hồi ký về phong trào học sinh, sinh viên và thanh niên 1940-1945. Đây không chỉ là một tài liệu quý giá mà còn thể hiện sự trân trọng, tâm huyết của người làm báo đối với lịch sử.

Ông Huỳnh Văn Tiểng (ngoài cùng bên phải) tham dự Hội nghị Nhân dân Đông Dương tại Campuchia, năm 1965. Ảnh: TL

Trong số kỷ vật còn có những tập bản thảo với bút tích và chữ ký của nhà báo Huỳnh Văn Tiểng về các vấn đề quan trọng của đất nước. Có thể kể đến như: “Thanh niên Tiền phong, một lực lượng nòng cốt của Đảng trong Tổng khởi nghĩa 25/8/1945” hay “Cách mạng tháng Tám - Bài học sáng ngời dựng nước và giữ nước”, “Nhớ mãi không quên về sự kiện ngày 20/12/1960, ngày lịch sử thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam”, “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh, Kết đoàn chúng ta là sắt gang”... Những bài báo đều đúc kết từ sự trải nghiệm, trí tuệ và tầm nhìn sâu rộng của một nhà báo đã kinh qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, trí tuệ sắc sảo và nhiệt huyết của một nhà báo lão thành.

Bên cạnh đó còn có các kỷ vật giá trị khác gắn liền với quá trình công tác của nhà báo Huỳnh Văn Tiểng như: Chiếc máy đánh chữ nhãn hiệu Olympia sản xuất tại Tây Đức, được nhà báo Huỳnh Văn Tiểng sử dụng khi làm Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; cuốn hộ chiếu ngoại giao cấp năm 1988 để xuất cảnh đi Đông Đức; hộp xì gà của Chủ tịch Cuba Fidel Castro, thanh kiếm do Tổng thống Indonesia Sukarno tặng…

Bức chân dung Fidel Castro được gìn giữ hơn nửa thế kỷ

Nhà báo Huỳnh Hùng Lý (tên thật Huỳnh Văn Nhâm), sinh năm 1927 tại Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long). Nhà báo Huỳnh Hùng Lý là cây bút chủ lực trong kháng chiến chống Mỹ, từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực báo chí.

Ông là nhà báo hiếm hoi từng tác nghiệp tại ba sự kiện trọng đại của đất nước: Hiệp định Genève, Hiệp định Paris và Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục cống hiến cho báo Giải Phóng và báo Đại Đoàn Kết.

Chân dung Chủ tịch Cuba Fidel Castro, gia đình nhà báo Huỳnh Hùng Lý lưu giữ trong hơn nửa thế kỷ - Ảnh: VGP

Năm 1966, Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam có chuyến công tác thăm Cu Ba, trong đó có nhà báo Huỳnh Hùng Lý. Trong chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao của Cuba đã tặng Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam bức tranh chân dung Chủ tịch Fidel Castro, nhà báo Huỳnh Hùng Lý được giao nhiệm vụ tiếp nhận, lưu giữ và bảo quản bức tranh này. Trong suốt quá tình công tác, nhà báo Huỳnh Hùng Lý đã nhiều lần di chuyển chỗ ở từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, bức tranh chân dung Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro vẫn được ông mang theo và bảo quản cẩn thận. Sau khi ông qua đời, gia đình vẫn tiếp tục gìn giữ bức tranh cẩn thận, đặt ở vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà.

Sau khi Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập, gia đình nhà báo Huỳnh Hùng Lý đã trao tặng bức tranh và nhiều kỷ vật khác của ông cho Bảo tàng. Bức tranh khổ 70x90cm, vẽ bằng phấn màu với nét vẽ điêu luyện, tinh tế, toát lên thần thái, khí chất của một vị lãnh tụ anh hùng. Đây là sự trân trọng của một người làm báo, một nhà báo cách mạng dành cho cá nhân Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro cũng như sự nghiệp bản thân theo đuổi.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (con trai của nhà báo Huỳnh Hùng Lý) từng chia sẻ, bức tranh là “bảo vật” mà gia đình nhà báo nâng niu, gìn giữ trong hơn nửa thế kỷ. Việc gia đình Huỳnh Hùng Lý quyết định trao tặng bức tranh cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là mong muốn Bảo tàng phát huy và lan tỏa sâu rộng hơn về giá trị của kỷ vật quý giá này đến với đông đảo công chúng.

Nhật ký chiến trường của nhà báo Bến Hải

Nhà báo Bến Hải (tên thật là Phạm Văn Trình), sinh năm 1941 tại Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long). Nhà báo Bến Hải là phóng viên của báo Giải Phóng, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam xuất bản số đầu tiên vào ngày 20/12/1964 tại Chiến khu C ở tỉnh Tây Ninh, miền Đông Nam Bộ.

Những năm công tác tại báo Giải Phóng, nhà báo Bến Hải tác nghiệp trên tuyến lửa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông đã được lưu giữ được nhiều kỷ vật giá trị, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhật ký chiến trường của nhà báo Bến Hải - Ảnh: VGP

Trong số những kỷ vật đó, nổi bật là cuốn nhật ký chiến trường với 300 trang viết tay chi tiết, tỉ mỉ về diễn biến chiến sự trong hai năm 1968-1969. Cuốn nhật ký đã thể hiện tinh thần xung kích của những nhà báo - chiến sĩ, sẵn sàng đương đầu, xông pha giữa mưa bom bão đạn trên những trận địa ác liệt để tác nghiệp. Đây là nguồn tư liệu quý giá, phục vụ cho việc viết tin, bài thời sự nóng hổi về tình thế cách mạng miền Nam, phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống và chiến đấu của quân và dân ta.

Trong số kỷ vật của nhà báo Bến Hải tại Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn có tấm bản đồ vẽ tay công phu, là công cụ hỗ trợ đã đưa đường dẫn lối cho nhà báo Bến Hải trong suốt quá trình công tác.

Bên cạnh đó còn có nhiều kỷ vật cá nhân khác như: tấm vải dù, chiếc võng… mà nhà báo Bến Hải đã sử dụng trong thời gian tác nghiệp tại chiến trường. Những kỷ vật ấy đã góp phần khắc họa chân dung một thế hệ nhà báo đã bền bỉ, dũng cảm, kiên cường vượt qua gian khổ, tay bút, tay súng, vừa làm báo vừa chiến đấu, tự nguyện dấn thân và hy sinh để đất nước, non sông được hòa bình, thống nhất.

Ngày nay, các hiện vật nghề báo được lưu giữ tại Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ là những chứng tích lịch sử quý giá mà còn là biểu tượng của lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của các thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây cũng là nguồn cảm hứng để những người làm báo hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí nước nhà.