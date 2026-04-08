Vietravel giới thiệu du lịch thế hệ mới tại VITM 2026, tích hợp tiêu chí ESG

Tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026, Vietravel gây ấn tượng với không gian gian hàng lấy cảm hứng từ hệ sinh thái rạn san hô tại Great Barrier Reef, đồng thời giới thiệu sản phẩm du lịch thế hệ mới theo tiêu chí LEI & ESG cùng mức giá ưu đãi tốt nhất trong năm.

Không gian trải nghiệm công nghệ và xu hướng du lịch mới

Tại VITM 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 12/4, Vietravel mang đến một không gian hoàn toàn khác biệt với concept “Kỳ quan san hô Úc”. Gian hàng không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, mà còn là không gian trải nghiệm sống động, kết hợp giữa yếu tố thị giác và công nghệ tương tác.

Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm các hoạt động tương tác như chụp ảnh check-in với phông nền là các điểm đến nổi tiếng theo mong muốn cá nhân, hay tham gia hoạt động vẽ tranh teamlap. Những trải nghiệm này góp phần cá nhân hóa hành trình ngay từ điểm chạm đầu tiên với thương hiệu.

Không gian gian hàng lấy cảm hứng từ hệ sinh thái rạn san hô tại Great Barrier Reef

Điểm nhấn của Vietravel tại hội chợ là việc ra mắt bốn dòng sản phẩm mới gồm Caravan (du lịch xe tự lái), Signature, Young và Thế hệ mới - phản ánh xu hướng du lịch đang dịch chuyển từ “tham quan” sang “trải nghiệm”, hướng đến trải nghiệm chân thật, kết nối văn hóa bản địa và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Trong đó, Caravan hướng tới nhóm khách yêu thích tự do, chinh phục những cung đường dài bằng xe tự lái, sử dụng các dòng xe chuyên dụng off-road phù hợp địa hình. Dòng Signature tập trung vào phân khúc cao cấp với hành trình chọn lọc, dịch vụ chất lượng cao và trải nghiệm cá nhân hóa. Trong khi đó, dòng Young được thiết kế dành cho khách hàng trẻ, ưu tiên sự linh hoạt, chi phí hợp lý và yếu tố trải nghiệm mới mẻ.

Vietravel giới thiệu bốn dòng sản phẩm mới gồm Caravan, Signature, Young và Thế hệ mới trong hội chợ VITM

Đặc biệt là bộ sản phẩm thế hệ mới được Vietravel tích hợp bộ tiêu chí kép: ESG (Du lịch có trách nhiệm) và LEI - Living Experience Index (Chỉ số trải nghiệm sống) vào toàn bộ quá trình phát triển và vận hành sản phẩm, để mỗi chuyến đi không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, mà còn góp phần mang lại những tác động tích cực và bền vững đối với cộng đồng và điểm đến.

Khách hàng đăng ký bất kỳ tour nào thuộc bốn dòng sản phẩm này tại hội chợ sẽ nhận ngay voucher XanhSM trị giá tới 1 triệu đồng.

Ưu đãi sâu giữa bối cảnh thị trường biến động, kích cầu du lịch hè

Song song với việc ra mắt sản phẩm mới, Vietravel triển khai chương trình ưu đãi tốt nhất trong năm ngay tại VITM, với mức giảm giá lên đến 30% cho các hành trình du lịch trong nước và tiết kiệm tới 10 triệu đồng cho tour du lịch nước ngoài, áp dụng cho hơn 60 hành trình .

Trong bối cảnh chi phí vận hành du lịch có nhiều biến động, Vietravel vẫn chủ động tối ưu hệ thống và làm việc với các đối tác để duy trì mức giá cạnh tranh. Đây được xem là nỗ lực lớn của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để du khách tiếp cận các hành trình chất lượng với chi phí hợp lý trong mùa cao điểm.

Vietravel triển khai nhiều chương trình ưu đãi đến 30% trong Hội Chợ VITM.

Bên cạnh đó, Vietravel cũng triển khai chương trình ưu đãi dành cho các hành trình khởi hành vào đúng mùa cao điểm hè 2026, với mức giảm lên đến 3 triệu đồng/khách cho các tour đăng ký sớm trước khởi hành 30, 60 và 90 ngày. Chương trình kích cầu tour dịp Lễ 30/4 cũng được áp dụng trong thời gian diễn ra hội chợ, giúp khách hàng có thêm lựa chọn và tối ưu chi phí cho kế hoạch du lịch nhiều giai đoạn trong năm.

Đặc biệt, trong các ngày diễn ra VITM, khách hàng đăng ký tour và hoàn tất thanh toán còn có cơ hội tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng nhiều phần quà có giá trị, góp phần tăng thêm trải nghiệm và sự hấp dẫn tại gian hàng.

Khách hàng đăng ký tour và hoàn tất thanh toán trong VITM còn có cơ hội tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng nhiều phần quà có giá trị.

Ông Phạm Văn Bẩy, Giám đốc Vietravel - Trung tâm Khách lẻ Miền Bắc cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng du khách đang tìm kiếm những giá trị thực sự trong bối cảnh giá cả biến động. Vì vậy, Vietravel đã dành riêng cho VITM 2026 chính sách ưu đãi tốt nhất trong năm, vừa để tri ân khách hàng, vừa khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp trong việc mang đến những hành trình chất lượng với chi phí hợp lý nhất.”

Với hơn 60 hành trình đa dạng, từ các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang đến những thị trường xa như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, du khách có thể dễ dàng lựa chọn tour phù hợp với nhu cầu và ngân sách ngay tại gian hàng Vietravel trong suốt 4 ngày hội chợ.

Với sự kết hợp giữa công nghệ, sản phẩm mới và chính sách giá hấp dẫn, gian hàng Vietravel tại VITM 2026 không chỉ là điểm đến mua sắm du lịch, mà còn là nơi giới thiệu những xu hướng du lịch mới, góp phần kích cầu thị trường trong giai đoạn cao điểm hè.