Cũng trong năm 2025, Kaspersky tiếp tục phát triển kinh doanh trong diễn biến phức tạp của các mối đe dọa an ninh mạng. Trung bình mỗi ngày, hệ thống của công ty phát hiện tới nửa triệu tệp độc hại. Suốt một năm qua, Kaspersky đã không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm an ninh mạng: hơn 560 đợt phát hành sản phẩm và phiên bản nâng cấp, đảm bảo khả năng bảo vệ toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách hàng – từ người dùng cá nhân đến các tập đoàn toàn cầu.

Không chỉ duy trì đà tăng trưởng bền vững trong nhiều năm liên tiếp, Kaspersky còn tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong mảng B2B với doanh thu danh mục sản phẩm B2B tăng trưởng ổn định, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tăng doanh thu sản phẩm an ninh mạng ở cả phân khúc doanh nghiệp lớn tăng +21% YoY, lẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 7% YoY. Đáng chú ý, nhóm giải pháp bảo vệ phi điểm cuối đạt mức tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa nhóm giải pháp điểm cuối (endpoint) chỉ đạt +1% YoY.

Kaspersky cán mốc 836 triệu USD doanh thu

Chính thức ra mắt từ đầu năm 2024, Kaspersky Next ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng 158% so với cùng kỳ. Đây là dòng sản phẩm B2B chủ lực của Kaspersky với khả năng bảo vệ theo thời gian thực, giám sát mối đe dọa, điều tra và ứng phó với sự cố theo chuẩn EDR và XDR.

Cũng trong năm 2025, danh mục này tiếp tục được mở rộng với hai giải pháp mới: Kaspersky Next XDR Optimum và Kaspersky Next MXDR Optimum, được thiết kế chuyên biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Có thể nói, các sản phẩm doanh nghiệp chiến lược của Kaspersky tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Sản phẩm Kaspersky SIEM thế hệ mới được tích hợp trí tuệ nhân tạo ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 30%. Trong năm qua, Kaspersky SIEM đã được bổ sung tính năng AI nhằm hỗ trợ nhận diện các dấu hiệu tấn công chiếm quyền thư viện liên kết động (DLL hijacking), bộ quy tắc Phân tích Hành vi Người dùng và Thực thể (UEBA), cùng khả năng tích hợp với Kaspersky Digital Footprint Intelligence và Managed Detection and Response. Tương tự, giải pháp Kaspersky Threat Intelligence, vốn được Frost & Sullivan vinh danh là đơn vị dẫn đầu thị trường trong năm qua, cũng đạt mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ.

Rủi ro an ninh mạng trong lĩnh vực công nghiệp vẫn ở mức báo động, nhấn mạnh tính cấp thiết về nhu cầu bảo vệ bền vững cho cả công nghệ thông tin (IT) lẫn công nghệ vận hành (OT). Kaspersky Industrial CyberSecurity, được xem là giải pháp bảo vệ thiết bị, tài sản và mạng lưới OT trọng yếu khỏi các mối đe dọa an ninh mạng, cũng ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ. Với hơn 10 năm đầu tư nghiên cứu, Kaspersky là một trong những đơn vị tiên phong phát triển giải pháp an ninh mạng cho công nghệ vận hành, hiện sở hữu một trong những giải pháp OT lâu năm, uy tín nhất trên thị trường.

Tình trạng thiếu hụt nhân lực an ninh thông tin tiếp tục là bài toán nan giải với các doanh nghiệp toàn cầu. Điều này khiến nhu cầu thuê ngoài (outsource) các nhiệm vụ an ninh mạng tiếp tục ở mức cao ổn định, phản ánh rõ qua sức cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ an ninh mạng được quản lý. Trong năm 2025, doanh thu của Kaspersky Managed Detection and Response gần như tăng gấp đôi, đạt mức tăng trưởng 90% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng chính đến từ danh mục sản phẩm dành cho doanh nghiệp B2B, với mức tăng ấn tượng 16% so với cùng kỳ năm trước

Bên cạnh đó, Kaspersky tiếp tục đầu tư vào các công nghệ tương lai và phát triển danh mục giải pháp sáng tạo. Công ty vừa tiếp tục ra mắt phiên bản nâng cấp của Kaspersky Thin Client với hiệu suất, hiệu quả vận hành và bảo mật được nâng cấp đáng kể, ghi nhận doanh thu ngay trong năm đầu ra mắt. Nhìn chung, doanh thu các sản phẩm nền tảng KasperskyOS đã tăng vọt 85% so với cùng kỳ trong năm 2025.

Mảng kinh doanh B2C của công ty chịu tác động từ các diễn biến địa chính trị, ghi nhận mức giảm nhẹ 3% YoY trong doanh thu điều chỉnh. Tuy nhiên, Kaspersky vẫn duy trì đà tăng trưởng doanh thu sản phẩm người dùng tại các thị trường có môi trường kinh doanh thuận lợi: doanh số tăng 11% tại khu vực Trung Đông và tăng vọt 16% tại Nga cùng các nước SNG. Đây cũng là kết quả kinh doanh tốt nhất trong lịch sử của Kaspersky tại thị trường Nga và các nước SNG. Đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, năm 2025, Kaspersky ghi nhận chỉ số tăng trưởng khách hàng ở mức 19%, kỷ lục cao nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

Ở mảng B2C, Kaspersky cũng cán thêm cột mốc mới với tổng số người dùng cá nhân đạt 70 triệu tài khoản duy nhất trong năm 2025, trong khi lượng người dùng đăng ký theo gói thuê bao tăng 4%. Kaspersky tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới, thông qua việc ra mắt Kaspersky Who Calls tại khu vực Nam Mỹ Latinh, Bắc Mỹ Latinh và Brazil, đồng thời gia nhập phân khúc thị trường mới với giải pháp kết nối dành cho người đi du lịch Kaspersky eSIM Store.

Là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ sinh thái sản phẩm người dùng, Kaspersky eSIM Store với bộ sưu tập giải pháp đáp ứng toàn diện nhu cầu kết nối hiện đại và nâng cao tự do số, đảm bảo kết nối an toàn, mang lại sự an tâm cho người dùng trên khắp thế giới. Các giải pháp người dùng được ngành công nghiệp công nhận như Kaspersky VPN Secure Connection và Kaspersky Premium tiếp tục gây tiếng vang, khẳng định vị thế dẫn đầu về hiệu suất tốc độ cao và khả năng bảo vệ vượt trội trước mã độc.

“Kết quả kinh doanh của chúng tôi là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của chiến lược đã chọn: Kaspersky tiếp tục tăng trưởng ngay cả trong những giai đoạn sóng gió nhất. Bằng cách duy trì phong độ ổn định trên tất cả các lĩnh vực ưu tiên, chúng tôi đã giữ vững đà tăng trưởng tại nhiều khu vực, bao gồm Trung Đông, Châu Á – Thái Bình Dương và Mỹ Latinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào con người, sản phẩm, công nghệ và phát triển kinh doanh, nhằm nắm bắt những cơ hội mới và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.” Ông Eugene Kaspersky, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành (CEO) của Kaspersky chia sẻ.c

Trong năm 2025, Kaspersky cũng đã khai trương văn phòng mới tại Việt Nam và bổ nhiệm Giám đốc Khu vực mới cho Đông Nam Á, nhằm thúc đẩy mở rộng kinh doanh trên toàn khu vực. Công ty cũng tăng cường đội ngũ tại chỗ tại các khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ Latinh và Trung Đông, nâng tổng số nhân sự lên hơn 5.500 chuyên gia.

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